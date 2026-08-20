El nuevo refugio de animales de Las Palmas de Gran Canaria absorbe el 30% de la financiación de las naves humanitarias

La construcción del nuevo centro de protección animal (Cempa) de Las Palmas de Gran Canaria se encarece 1,7 millones de euros, un 33,7% más. Esta obra está financiada en su mayor parte con una asignación de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2023-2027, por lo que el Ayuntamiento capitalino aprobó en Junta de Gobierno una modificación para poder dotar al proyecto de mayor financiación. Lo hará en detrimento de la partida reservada para el traslado de las naves humanitarias del Puerto, quitándole un 29,8% de los fondos, una obra prevista inicialmente para 2022 y que ha tenido múltiples retrasos. Tras su reactivación a comienzos de este año, aún está pendiente del proyecto de detalle para estipular su coste definitivo.

El nuevo refugio de animales tenía inicialmente un presupuesto base de licitación de 5.073.883 euros. El Ayuntamiento solicitó a Geursa una revisión de precios para poder sacar a concurso la obra antes de acabar el año. La obra se ha encarecido así un 33,76%, de tal manera que el coste ha ascendido a 6.786.916 euros. El proyecto, redactado hace dos años, pretende dotar a la ciudad de unas instalaciones donde acoger a animales que sean rescatados en el municipio. Actualmente se usa de manera provisional una parte del viejo cuartel Manuel Lois.

Actualización de precios de los materiales

El incremento presupuestario se debe a una actualización del coste por la inflación en el mercado de la construcción. Urbanismo justifica el encarecimiento por una subida generalizada en los precios de los materiales, la energía, el transporte, la maquinaria, así como el personal. En el último mes varias obras municipales han quedado desiertas tras no presentarse ninguna empresa, caso de la pasarela de acceso a El Confital o la rehabilitación del antiguo colegio Carlos Navarro, en San José.

Zona provisional de perros en el Manuel Lois. / LPR

Este proyecto cuenta principalmente con financiación del Fdcan. La partida destinada a la recuperación de ecosistemas naturales periurbanos asciende el próximo año a 5.095.348 euros frente a los 3.967.865 asignados en la anterior distribución de los fondos. El centro, que debe estar adaptado a las nuevas exigencias de Bienestar Animal, estará ubicado en una finca entre el polígono de La Cazuela y Tenoya. Se trata de una parcela de 37.727 metros cuadrados de superficie adquirida por 595.000 euros el pasado mes de enero.

Naves de la Cruz Roja y del PMA

La financiación del Cempa saldrá de la partida destinada al traslado de las naves humanitarias del Puerto. Esta obra tenía reservados para el próximo año 3.781.701 euros, por lo que se queda ahora en 2.654.217 euros. La reubicación de las naves de la Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) quedó desbloqueada el pasado mes de marzo tras alcanzar Ayuntamiento y Autoridad Portuaria un acuerdo, de ahí que Urbanismo lo incluyera en el Fdcan en la modificación aprobada en abril.

Esta es la quinta modificación que hace el Consistorio de los fondos de desarrollo en este mandato

Este proyecto contempla la construcción de las nuevas naves en dos parcelas junto a la Zona Franca y la posterior demolición de las actuales. Por el momento, desde el Consistorio explican que están redactando el proyecto y que, en caso de superar la partida del Fdcan se buscarán fondos propios u otra vía de financiación. No obstante, aclaran que esta herramienta es «flexible», por lo que podría «volver a reajustarse».

El traslado de las dos naves permitirá liberar suelo en el Muelle de Sanapú y avanzar en el Plan Puerto-Ciudad. Una vez se hayan derribado, la idea será mover la avenida de los Consignatarios para acercarla a la Avenida Marítima y en su lugar poder ampliar el futuro gran parque del Puerto, cuya primera fase se ha empezado a construir junto al acuario.

Quinta modificación del Fdcan

Esta es la quinta modificación que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace de los fondos del Fdcan en el presente mandato. La anterior se produjo en abril, hace cuatro meses. El Cabildo recibió 508 millones de euros de los fondos autonómicos, de los cuales 202 se repartieron entre los 21 municipios. La capital recibió en este reparto 41,7 millones, es decir, el 22% de los fondos, cuando la ciudad concentra el 44% de la población insular.

El resto de partidas asignadas al Fdcan se mantienen igual que en la anterior modificación aprobada por el Consistorio en pleno de abril. Una buena parte de la financiación se la llevará el Plan Internúcleos. La idea será financiar la segunda fase de las aceras de Los Tarahales y en la mejora de los accesos a La Paterna, una obra que salió a licitación en junio por 3,9 millones de euros. También hay más de seis millones a repartir entre este año y el próximo para las aceras de Almatriche.

El Museo Néstor tiene 5,2 millones reservados para su reforma. Hay otros 1,5 millones de euros previstos para retomar la obra del Mirador Punta de Diamante, cuyos trabajos para reurbanizar la calle Sierra Nevada salieron a concurso en junio. Por último, hay una partida prevista de 902.000 euros para la playa de La Puntilla, en San Cristóbal, ya adjudicada.