Un pato obliga a parar el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

¿Pato o villano? La GC-1 tuvo este jueves un usuario de la vía bastante poco habitual. Un pato apareció caminando tranquilamente entre los coches en plena Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del cementerio, y obligó a intervenir a la Policía Local.

La escena se produjo sobre las once y media del mediodía y llevó a la Unidad de Tráfico a detener momentáneamente la circulación para evitar que el animal fuera atropellado. Ya desde unos 300 metros atrás empezaron a ralentizar el tráfico para que el corte no resultase tan brusco.

La propia Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria relató el episodio con humor: los agentes consiguieron ponerlo a salvo antes de que, literalmente, se "desplumara".

Un peatón inesperado en plena GC-1

El pato se encontraba caminando entre los vehículos que circulaban por la GC-1, en el tramo de la Avenida Marítima próximo al cementerio de Las Palmas. Ante el riesgo evidente de atropello y también de que su presencia pudiera provocar una maniobra brusca o un accidente, los agentes decidieron parar el tráfico.

Durante apenas un minuto, el ave se convirtió así en el peatón con mayor prioridad de toda la autopista. Fueron otros conductores que circulaban por la vía los que dieron aviso a los agentes tras el sorprendente hallazgo.

La Policía detuvo los coches para rescatarlo

La Unidad de Tráfico consiguió alcanzar al animal y sacarlo de la calzada sin que resultara herido.

"Un pato paseando tranquilamente entre coches", explicó la Policía Local al compartir la intervención.

Una vez controlada la situación, el animal quedó fuera de peligro y la circulación pudo continuar. Sigue siendo un misterio, sin embargo, cómo llegó el ave hasta la carretera.

El SEPRONA se hizo cargo del pato

Después del rescate entró en escena el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Los agentes se hicieron cargo del pato para ponerlo a buen recaudo después de su particular paseo por una de las vías con más tráfico de Gran Canaria. El animal será trasladado al Centro de Recuperación de Aves para evaluar su estado de salud antes de regresar a su hábitat natural.