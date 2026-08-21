Los topónimos de Las Canteras: un recorrido histórico del Refugio a la Playa de Tamaraceite

Hoy resulta difícil imaginar Las Palmas de Gran Canaria sin Las Canteras. El paseo marítimo, las actividades en la playa, los edificios, los hoteles, los comercios y los miles de bañistas que forman parte de una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Sin embargo, hubo un tiempo en que este paisaje era completamente diferente.

Antes de convertirse en uno de los principales espacios urbanos de la capital grancanaria, el istmo de Guanarteme era un territorio dominado por la arena, las dunas y el viento. La Isleta estaba unida al resto de Gran Canaria por una lengua de tierra baja y arenosa y en ocasiones, el barrio podía quedar sin conexión a la isla por el mar. Con el paso de los siglos, la acumulación de arena terminó formando el istmo que conocemos actualmente.

En la transformación del paisaje también cambiaron los nombres. Uno de los más antiguos y conocidos fue Playa del Arrecife. El nombre hacía referencia a la gran formación rocosa que sucede paralela a la costa: La Barra. Cuando la marea descendía, parte de ella quedaba visible y podía contemplarse como un arrecife frente a la playa. El topónimo aparece asociado a la denominación de Puerto del Arrecife, utilizada históricamente para este sector del litoral.

Playa de Las Canteras, 1960-1970 / Memoria digital de Canarias

Pero no fue el único nombre. Durante el siglo XIX, la lengua de arena que conectaba La Isleta con el resto de la isla era conocida como Playa del Carmelita. Una referencia de 1858 describe precisamente la conexión que existía entre ambos puntos. Otros nombres estaban relacionados directamente a la geografía. La zona donde se encuentra la desembocadura del Barranco de Tamaraceite, actualmente conocida como la Cícer, se llegó a llamar Playa de Tamaraceite. Esta denominación recuerda que, antes de que las calles y edificios ocuparan la ciudad, los barrancos y las corrientes de agua eran elementos fundamentales para identificar el paisaje.

La Barra: el dique natural que acabó dándole nombre

La historia de Las Canteras no puede entenderse sin La Barra. Esta formación rocosa funciona como una barrera natural frente al oleaje y ayuda a crear las condiciones que caracterizan la playa. Su origen está relacionado con antiguos procesos de sedimentación y consolidación. La desembocadura del Barranco de La Ballena con agua dulce contribuyó a endurecer y compactar antiguos depósitos arenosos, mientras que posteriormente el mar y el viento la fueron modelando como la conocemos.

Pero aquella misma roca que protegía la playa también se convirtió en un recurso para la población. La Barra comenzó a ser explotada como cantera de piedra arenisca. De ella se extraía material utilizado en la construcción y en diferentes usos tradicionales. Entre ellos se encontraba la elaboración de las conocidas pilas de agua utilizadas para filtrar y obtener agua mediante sistemas tradicionales de destilación y filtrado. La actividad extractiva fue tan importante que terminó dejando su huella en el propio nombre de la playa.

De territorio de arena a ciudad

Durante buena parte del siglo XIX, el istmo seguía siendo un espacio poco urbanizado. Las referencias históricas describen los arenales y las dunas como un territorio alejado del núcleo histórico de Vegueta y Triana. La situación comenzó a cambiar cuando la ciudad se abrió hacia el norte y, sobre todo, con la construcción del Puerto de La Luz a partir de 1883. El puerto transformó completamente la zona.

Las nuevas actividades económicas llamaron la atención a trabajadores, comerciantes, marineros y población procedente de diferentes puntos de Gran Canaria y de otras islas. En torno al Puerto de La Luz fueron asentándose los barrios Santa Catalina, La Isleta y, décadas más tarde, Guanarteme. El antiguo paisaje de arena comenzó a llenarse de viviendas y nuevas vías de comunicación hasta acabar convirtiéndose en uno de los principales núcleos de la ciudad.

El proceso fue de manera progresiva. En 1855 se construyó la carretera que conectaba la ciudad con el Puerto del Refugio, actualmente Puerto de La Luz y, décadas después, el tranvía a vapor 'La Pepa' que permitió mejorar más la comunicación entre Vegueta, Triana y La Luz. La construcción del puerto aceleró la urbanización, para convertir el antiguo istmo arenoso en uno de los principales barrios de expansión de Las Palmas de Gran Canaria.

Jóvenes en el tranvía "La Pepa", 1930 1940 / FEDAC

La playa de los barrios

Las Canteras dejó de ser un espacio poco transitado a convertirse en un lugar de paseo y baños y, seguidamente, en una zona urbana. A comienzos del siglo XX ya existían edificaciones junto a la playa, que comenzaba a adquirir la imagen que acabaría caracterizándola. El crecimiento estuvo estrechamente relacionado con los barrios que la rodeaban. La Isleta creció a la vez de la actividad portuaria y desarrolló una fuerte identidad marinera. El propio barrio conserva la memoria histórica en sus calles, sus viviendas y la relación con el Puerto de La Luz.

Guanarteme, por su parte, comenzó a consolidarse como barrio durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el crecimiento urbano relacionado con el puerto superó los límites de Santa Catalina y avanzó hacia el oeste del istmo. El barrio pasó de los arenales y terrenos agrícolas a convertirse en un espacio urbano densamente construido.

En este proceso también tuvo un papel importante la actividad industrial. La antigua fábrica de la Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riegos (Cícer), en el entorno de Guanarteme, fue uno de los elementos que marcaron la historia económica y urbana de esta parte de la ciudad. Por esta razón, la zona cerca del Auditorio Alfredo Kraus se denomina como la fábrica.

Peña la Vieja: una roca convertida en memoria

En la página web Mi Playa de Las Canteras se menciona cuál es el origen del nombre de la Peña la Vieja, aunque existen varias versiones. Una sostiene que procede de las viejas, uno de los pescados más característicos en las aguas canarias que se pescaba en sus alrededores. Otra pertenece a la tradición oral y cuenta que una mujer anciana murió ahogada junto a la zona. Incluso, hay una historia que cuenta que algunos niños se escondían tras la roca para evitar que las madres los encontraran, y así poder pasar más tiempo en la playa.

Aunque, Maximiano Trapero ofrece una visión distinta. Ni tradición oral ni peces, el catedrático tiene una explicación más simbólica un topónimo mítico: "La vieja", explica en la misma web, "tiene relación como un lugar mítico en muchas culturas, como la celta y las eslavas. Como un concepto hacía una construcción legendaria dentro de la lengua oral, de hecho, en algunas zonas del archipiélago, al arcoíris se le conoce como el arco de la vieja".

El crecimiento del turismo organizado impulsó la construcción de hoteles y nuevos edificios. Las casas terreras fueron desapareciendo para dejar paso a una ciudad más densa y orientada al visitante. Aquel cambio formó parte de una transformación mucho mayor de toda la ciudad: el crecimiento del Puerto de La Luz, la expansión de los barrios del istmo, la llegada de nuevas infraestructuras y la progresiva sustitución de los antiguos espacios de arena por calles, edificios y equipamientos.