Carcomida por los hongos: una palmera canaria cae en la plaza de Santa Ana

Una palmera canaria cayó este lunes por la tarde en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. El tronco del ejemplar se partió por la mitad, cayendo la parte superior sobre el pavimento de la plaza. En cualquier caso, no se produjeron heridos pese a haber niños jugando en las inmediaciones. Los operarios de Parques y Jardines retiraron los restos tanto del suelo como del parterre durante la mañana de este martes. En lo que va de año la ciudad ha perdido un total de 55 ejemplares y se han repuesto 75.

Según explican desde el área de Parques y Jardines, la palmera cayó por pudrición de interna cerca de la base. Todo apunta a que estaría afectada por hongos, aunque se han mandado muestras a analizar al laboratorio. La última revisión se realizó el pasado mes de junio, precisaron las mismas fuentes, de manera previa a la poda de las palmas de la plaza, "y no se detectó oquedad".

Revisión de las palmeras en Santa Ana

El problema, matizan, es que este tipo de afecciones "avanzan rápido", por lo que es díficil detectarlas hasta que la herida está muy desarrollada o se exterioriza. Desde el área que dirige Gemma Martínez Soliño informan que van a volver revisar todas las palmeras de la plaza, centro neurálgico del casco histórico de la capital grancanaria.

La inexistencia de fungicidas efectivos para las palmeras urbanas complica su mantenimiento

En lo que va de año han caído un total de 20 palmeras en la ciudad. Según la concejalía, casi todas se produjeron a raíz de los temporales del último invierno. La mayoría tenían algún tipo daño estructural y cedieron ante los fuertes vientos que se produjeron con las borrascas de marzo. A estas hay que sumarles los 22 ejemplares que tumbó Emilia en diciembre.

La inexistencia de fungicidas efectivos para las palmeras urbanas complica el mantenimiento de estas plantas. Los hongos penetran en el interior de los ejemplares a menudo por zonas como las heridas que la diocalandra efectúa en los troncos. La plaga de este pequeño insecto está muy extendida tanto en las palmeras canarias de la ciudad como del Archipiélago.

Revisión de las palmeras de la plaza de Santa Ana este martes. / José Carlos Guerra

Según las mismas fuentes municipales, el plan de choque que ha activado Parques y Jardines desde el año pasado está sirviendo para "llegar antes a detectar los problemas" y, en caso de detectar riesgo de caída o fractura se talan. Tan solo en lo que va de año han tenido que retirar 35 ejemplares por este motivo.

Tratamiento contra la diocalandra

No obstante, desde Parques y Jardines afirman que las palmeras taladas se reponen "de forma casi inmediata" y, en lo que va de año, se han plantado 75 palmeras nuevas de distintas especies. El plan de choque activado desde 2025 está permitiendo aumentar los recursos para multiplicar el número y la intensidad de las revisiones periódicas al arbolado y las palmeras urbanas.

Parte de estos recursos están siendo destinados al tratamiento contra la diocalandra. De los 13.881 ejemplares de palmera canaria censados en el municipio, el 90% de ellas están afectadas por este insecto invasor, según datos que manejaba el Ayuntamiento capitalino a principios del año pasado. Además, el picudín -otro tipo de gorgojo dañino- ataca al 22,22% de los ejemplares.

Desde Parques y Jardines recuerdan que la concejala "ha intentado implicar al Gobierno de Canarias, por ser competente en el control de plagas, pero no han movido ficha". Según explican desde el área, se necesita un abordaje del problema "de forma integral en las islas", ya que se trata de una plaga que está muy extendida por la geografía canaria.