El Castillo de Mata recibe la obra de dos artistas malteses: así es el primer proyecto artístico conjunto de LPGC’31 y Victoria 2031

Dos candidaturas y una alianza cultural. LPGC’31 y Victoria 2031, la ciudad que compartirá con España la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, ponen en común su expresión artística emprendiendo su primer proyecto de colaboración. Los artistas malteses Jason Joe Farrugia y Cynthia Saliba han desarrollado dos intervenciones de arte urbano en los muros del Castillo de Mata, en el marco de la sinergia entre las candidaturas de Las Palmas de Gran Canaria y Victoria (Gozo) a Capital Europea de la Cultura 2031.

Los artistas urbanos, procedentes de la isla de Gozo, han participaron este mes de agosto en Las Palmas de Gran Canaria en una residencia artística vinculada a 'Rebel walls. Urban Stories', uno de los proyectos más innovadores desarrollados en el marco de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031.

Alianzas con Victoria

Su participación forma parte de la colaboración establecida entre LPGC2031 y Victoria-Gozo 2031, la candidatura de la ciudad de Victoria, capital de la isla maltesa de Gozo y única candidatura de Malta que continúa en la fase final del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Ese mismo año, una ciudad española ostentará también el título, circunstancia que abre una oportunidad especialmente significativa para construir desde ahora relaciones culturales entre ambas candidaturas.

La iniciativa da continuidad a los encuentros mantenidos durante los últimos meses entre los equipos de ambas ciudades y, especialmente, a la visita institucional realizada en julio por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, a la ciudad de Victoria, donde mantuvo reuniones con el alcalde de la ciudad, Brian Azzopardi, y con el equipo de Victoria 2031.

Durante aquel viaje se acordó avanzar en intercambios artísticos, movilidad de creadores y proyectos compartidos entre dos territorios insulares que afrontan desafíos similares dentro del contexto europeo. También es probable una próxima visita institucional del alcalde de Victoria a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a principios de septiembre.

El artista urbano maltés Jason Joe Farrugia posa frente a su obra terminada / Yolanda Melián

De Gozo al Castillo de Mata

Como uno de los primeros resultados concretos de esta alianza, Farrugia y Saliba viajaron a Gran Canaria para desarrollar dos nuevas intervenciones murales en el Castillo de Mata, incorporándose a 'Rebel walls. Urban Stories', proyecto que reúne a artistas urbanos y creadores locales y que ha transformado diferentes paredes del museo en obras artísticas de gran formato.

La residencia permitió además a estos artistas malteses entrar en contacto con el contexto cultural de Las Palmas de Gran Canaria y con la comunidad creativa vinculada al proyecto. Este componente de intercambio resulta fundamental en 'Rebel walls', concebido no únicamente como una exposición, sino como un espacio vivo de creación y encuentro, donde conviven las intervenciones murales con actividades relacionadas con el hip-hop, el rap, la danza, talleres y encuentros públicos.

Jason Joe Farrugia ultima el graffiti con motivos marinos crado para 'Rebel walls' / Yolanda Melián

Dos nuevas miradas isleñas: del Mediterráneo al Atlántico

Jason Joe Farrugia es artista visual y educador maltés con más de veinte años de experiencia en educación artística. Su trabajo se mueve entre la creación, la investigación y la enseñanza, explorando especialmente la perspectiva, la forma y nuestra relación con el espacio. Su producción comprende pintura, dibujo y técnicas mixtas, junto con una amplia trayectoria vinculada a la educación artística.

El artista, cuya intervención artística en los muros de 'Rebel walls' reflexiona sobre el paisaje marino insular de la costa que rodea a la isla de Gran Canaria, se ha visto especialmente sorprendido por la dinamización creada en el museo en torno a distintas disciplinas de arte urbano, impulsada por la candidatura LPGC’31. El trabajo de Farrugia forma parte, además, de la programación artística prevista para Victoria 2031, con un innovador proyecto de dinamización artística en un hospital de Gozo.

La artista urbana Cynthia Saliba junto a su obra en el Castillo de Mata / Yolanda Melián

Cynthia Saliba, por su parte, desarrolla una práctica artística especialmente relacionada con la ilustración y la creación gráfica y narrativa. Su trabajo incluye ilustración de publicaciones infantiles, diseño editorial y creación de personajes, además de propuestas concebidas para su traslado a formatos de mayor escala y al mural.

La intervención de Saliba en Castillo de Mata es una reflexión personal sobre la necesaria introspección del artista en su interior durante el proceso de la creación artística.

Dos islas que piensan Europa desde la periferia

La colaboración entre Las Palmas de Gran Canaria y Victoria-Gozo tiene un significado especial dentro de la dimensión europea de LPGC2031. Ambas son ciudades insulares situadas geográficamente en los márgenes de Europa y comparten cuestiones relacionadas con la insularidad, la movilidad, la conectividad, la identidad, el patrimonio y la relación entre territorio y cultura.

La alianza permite así que las dos candidaturas trabajen conjuntamente desde el presente y que el proceso hacia 2031 se convierta en una oportunidad para generar proyectos reales, circulación de artistas y relaciones entre sus respectivos ecosistemas culturales.

Esta colaboración posee además una dimensión histórica. Las relaciones entre Malta y Gran Canaria se remontan varios siglos atrás y dejaron una huella visible en Las Palmas de Gran Canaria a través de la presencia de comerciantes malteses establecidos en la ciudad durante los siglos XVIII y XIX, memoria que todavía permanece, entre otros lugares, en la calle Malteses, junto al barrio histórico de Triana.

La candidatura como espacio de cooperación internacional

La residencia de Jason Joe Farrugia y Cynthia Saliba se integra así en la estrategia de internacionalización de LPGC2031, que entiende la candidatura no solo como la preparación de un programa para el año 2031, sino como una oportunidad para empezar a construir desde ahora relaciones culturales duraderas con ciudades, instituciones, artistas y comunidades europeas.

El intercambio con Victoria 2031 constituye un ejemplo concreto de esta manera de trabajar: dos candidaturas a Capital Europea de la Cultura 2031 que convierten el propio proceso de competición en un espacio de cooperación y utilizan la cultura para conectar dos territorios insulares y periféricos.

'Rebel walls' funciona en este contexto como un primer laboratorio de colaboración. La voluntad de ambas candidaturas es continuar explorando durante los próximos años nuevas posibilidades de residencias recíprocas, movilidad de artistas, proyectos de creación contemporánea y cooperación cultural, generando vínculos que puedan trascender el propio proceso de selección y mantenerse en el tiempo.