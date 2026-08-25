Un contrato de cuatro millones de euros para concluir el polideportivo de Jinámar

El pabellón polideportivo de Jinámar intenta de nuevo una infraestructura deportiva y comunitaria plenamente operativa. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha sacado a licitación los trabajos necesarios para completar el recinto, con un presupuesto base de 3.795.116 euros y un plazo de ejecución de 11 meses desde la firma del acta de replanteo.

La actuación busca poner fin a los trabajos pendientes y dotar al barrio de un equipamiento preparado tanto para la práctica deportiva como para actividades de carácter social y comunitario. La concejala de Deportes y presidenta del IMD, Carla Campoamor, ha definido la licitación como "un paso decisivo" para culminar una infraestructura "muy necesaria para Jinámar" y convertirla en un espacio moderno y accesible.

El edificio se distribuirá en tres niveles

La planta -1 concentrará el núcleo deportivo, con cuatro canchas polivalentes destinadas a fútbol sala, baloncesto, minibasket y voleibol, además de cuatro vestuarios principales, dos para árbitros y espacios técnicos.

En la planta baja, con entrada peatonal desde La Rambla de la Concepción, se ubicarán el vestíbulo, la recepción, los aseos públicos, el graderío y una zona de gimnasio con vestuarios propios. La primera planta ampliará todavía más las posibilidades del recinto con dos grandes salas polivalentes destinadas a actividades socioculturales, vecinales y comunitarias.

Un pabellón conectado con el barrio

La intervención no se limitará al interior del pabellón. El proyecto contempla completar las fachadas, la estructura y la cubierta, además de instalar el pavimento deportivo y los sistemas de protección necesarios para las diferentes disciplinas.También se incorporará una instalación fotovoltaica para mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir su consumo una vez entre en funcionamiento.

Esta actuación supondrá un cambio en el entorno donde se crearán nuevas aceras peatonales, espacios verdes vinculados a La Rambla de la Concepción y se adecuarán los viales próximos para facilitar el acceso prioritario de los vehículos de emergencia.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de septiembre a las 14:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.