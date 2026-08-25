Infraestructuras
Un contrato de cuatro millones de euros para concluir el polideportivo de Jinámar
El Ayuntamiento licita por 3,79 millones de euros la finalización de una infraestructura que contará con cuatro canchas, gimnasio y espacios para actividades vecinales y culturales
El pabellón polideportivo de Jinámar intenta de nuevo una infraestructura deportiva y comunitaria plenamente operativa. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha sacado a licitación los trabajos necesarios para completar el recinto, con un presupuesto base de 3.795.116 euros y un plazo de ejecución de 11 meses desde la firma del acta de replanteo.
La actuación busca poner fin a los trabajos pendientes y dotar al barrio de un equipamiento preparado tanto para la práctica deportiva como para actividades de carácter social y comunitario. La concejala de Deportes y presidenta del IMD, Carla Campoamor, ha definido la licitación como "un paso decisivo" para culminar una infraestructura "muy necesaria para Jinámar" y convertirla en un espacio moderno y accesible.
El edificio se distribuirá en tres niveles
La planta -1 concentrará el núcleo deportivo, con cuatro canchas polivalentes destinadas a fútbol sala, baloncesto, minibasket y voleibol, además de cuatro vestuarios principales, dos para árbitros y espacios técnicos.
En la planta baja, con entrada peatonal desde La Rambla de la Concepción, se ubicarán el vestíbulo, la recepción, los aseos públicos, el graderío y una zona de gimnasio con vestuarios propios. La primera planta ampliará todavía más las posibilidades del recinto con dos grandes salas polivalentes destinadas a actividades socioculturales, vecinales y comunitarias.
Un pabellón conectado con el barrio
La intervención no se limitará al interior del pabellón. El proyecto contempla completar las fachadas, la estructura y la cubierta, además de instalar el pavimento deportivo y los sistemas de protección necesarios para las diferentes disciplinas.También se incorporará una instalación fotovoltaica para mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir su consumo una vez entre en funcionamiento.
Esta actuación supondrá un cambio en el entorno donde se crearán nuevas aceras peatonales, espacios verdes vinculados a La Rambla de la Concepción y se adecuarán los viales próximos para facilitar el acceso prioritario de los vehículos de emergencia.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de septiembre a las 14:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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