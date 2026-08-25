Contrato de recogida de residuos sólidos
Lopesan y Acciona recurren su expulsión del megacontrato de recogida de basuras de Las Palmas de Gran Canaria
La unión temporal de empresas entre Acciona y Bitumex recurre su exclusión del procedimiento por no aportar cuatro modelos de contenedores exigidos
La unión temporal de empresas formada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex -una empresa del grupo Lopesan- han decidido recurrir su exclusión del procedimiento de licitación del nuevo contrato de recogida de basuras de Las Palmas de Gran Canaria. La decisión de expulsarles del proceso fue tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento capitalino a principios de agosto por la falta de cuatro modelos de contenedores exigidos en el pliego.
Este es el tercer recurso interpuesto contra el nuevo contrato recogida de residuos sólidos urbanos. Con un presupuesto base de 156,9 millones de euros a repartir en ocho años, se trata de uno de los mayores contratos que maneja el Ayuntamiento. La idea será incorporar 191 trabajadores, más de un centenar de vehículos y más de 10.000 contenedores nuevos.
Modelos de contenedores
Según dictaminó la Mesa de Contratación el 27 de julio, Acciona-Bitumex no aportó los modelos de contenedores para papel y cartón correspondientes a los sistemas de carga trasera, literal y vertical. Tampoco el modelo para los biorresiduos de carga lateral. Todas las empresas licitadoras debían entregar sus modelos de recipientes para acreditar que estos se ajustaban a las condiciones del concurso.
El informe del Servicio Municipal de Limpieza detallaba que las muestras entregadas por la UTE cumplían con las características reclamadas en el contrato, pero faltaban cuatro modelos que ellos mismos incluían en su propio proyecto. Al no presentarlos, los técnicos no pudieron acreditar que estos se adecuaban a los pliegos.
Las muestras aportadas por Urbaser, Valoriza y FCC Medio Ambiente-FCC Equal sí coincidían con los proyectos que presentaron a la licitación. Por tanto, estas tres propuestas siguen adelante en el proceso de licitación tras superar esta fase administrativa.
El contrato de recogida de basuras recibió dos recursos en su contra el pasado mes de abril por parte del sindicato UGT y de la empresa TSM Servicios Integrales. En cualquier caso, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias rechazó en junio ambos recursos por falta de legitimación para impognar el proceso de licitación.
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