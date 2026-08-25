Limpieza
Las Palmas de Gran Canaria blinda el control de plagas con un contrato de 180.000 euros
La licitación, con una duración de dos años y posibilidad de una prórroga, se divide en dos lotes para garantizar el suministro de insecticidas y rodenticidas en la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria refuerza sus recursos para la prevención y el control de plagas con la licitación de un contrato de 180.000 euros destinado al suministro de productos contra insectos y roedores. La actuación, impulsada a través de la Concejalía de Bienestar Social, Cuidados y Salud, permitirá mantener la disponibilidad de los productos necesarios para las intervenciones de la Sección de Salud Pública durante los próximos dos años.
El contrato anunciado por el consistorio de la capital contempla, además, la posibilidad de incorporar una prórroga anual. El suministro se realizará de forma progresiva y en función de las necesidades del servicio, de manera que los productos estén disponibles cuando sean requeridos para las actuaciones municipales.
Dos lotes para combatir las plagas
La licitación se ha estructurado en dos lotes diferenciados. El primero de ellos, destinado al suministro de insecticidas, cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, mientras que el segundo, correspondiente a los rodenticidas empleados en el control de roedores, dispone de 80.000 euros.
La planificación permitirá a la Concejalía de Salud Pública contar con los recursos necesarios para desarrollar sus actuaciones de prevención y control en distintos puntos de la capital, adaptando el suministro a las necesidades que puedan surgir durante la vigencia del contrato.
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