Las Palmas de Gran Canaria suspende el concurso de 96,6 millones para las zonas verdes por errores en los pliegos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido el plazo para presentar ofertas al nuevo contrato de mantenimiento y conservación de los espacios verdes, áreas caninas y arbolado urbano de la ciudad, uno de los principales contratos de servicios municipales por volumen económico. La licitación, con un presupuesto base de 96,59 millones de euros con IGIC y un valor estimado de 130,65 millones, deberá corregir varios de sus documentos antes de poder continuar adelante.

La decisión se produce a raíz de las consultas formuladas por potenciales licitadores, preguntas que han obligado a rectificar el cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y el estudio económico. El plazo para presentar proposiciones debía finalizar inicialmente el próximo 4 de septiembre, pero queda suspendido sin que se haya señalado una nueva fecha hasta el momento.

Errores materiales en la documentación

Según el comunicado, firmado el pasado viernes por la jefa de Contratación del Ayuntamiento y publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las modificaciones responden a «errores materiales» y a la necesidad de aclarar y precisar determinados aspectos de la documentación contractual. El Ayuntamiento sostiene que los cambios no tienen carácter significativo ni sustancial y que no afectan ni al presupuesto base de licitación ni al valor estimado del contrato.

El Ayuntamiento sostiene que los cambios no tienen carácter significativo ni sustancial

La documentación corregida deberá ser aprobada ahora por la Junta de Gobierno, en su condición de órgano de contratación. Será entonces cuando se determine si se amplía el plazo inicialmente previsto o se establece uno nuevo para que las empresas puedan presentar sus ofertas.

Contrato vencido desde 2024

La suspensión tiene especial relevancia para la mejora de los servicios públicos en Las Palmas de Gran Canaria, porque la nueva licitación debe sustituir a un contrato anterior cuya vigencia ya se agotó. El servicio actualmente en funcionamiento procede del expediente adjudicado en 2018, que tenía una duración inicial de cuatro años y contemplaba dos años adicionales de prórroga. Ese periodo máximo ya venció, mientras el mantenimiento de las zonas verdes ha continuado prestándose.

La continuidad del servicio más allá de la cobertura ordinaria del contrato ha obligado al Ayuntamiento a tramitar posteriormente prestaciones ejecutadas por la adjudicataria mediante procedimientos de reconocimiento y regularización. La situación ha dado lugar a expedientes municipales de revisión de oficio y a pronunciamientos del Consejo Consultivo de Canarias sobre servicios realizados una vez agotada la relación contractual.

Técnicos de Parques y Jardines rehabilitan la ladera de La Minilla. / Ayuntamiento LPGC

El nuevo concurso está llamado a cerrar esa etapa y a dar cobertura estable durante los próximos años a uno de los servicios permanentes de mayor dimensión económica del Ayuntamiento. El contrato supone alrededor de 24 millones de euros anuales durante sus cuatro años de duración inicial y abarca el mantenimiento de 265 hectáreas de espacios verdes y más de 61.000 árboles y palmeras, con nuevas incorporaciones como el Corredor Verde de Ciudad Alta.

Tres lotes de licitación

La licitación se divide en tres lotes. Dos de ellos corresponden al mantenimiento de las distintas zonas de la ciudad y el tercero está reservado a la asistencia técnica especializada para controlar la calidad del servicio. El nuevo contrato contempla además una plantilla mínima de 331 trabajadores.

La paralización llega apenas unas semanas después de que el Ayuntamiento sacara finalmente a concurso el servicio. El procedimiento ya había sufrido demoras durante su preparación, entre otros motivos por la necesidad de adaptar los costes de personal al nuevo convenio del sector de jardinería. La suspensión vuelve ahora a retrasar la sustitución de un contrato agotado desde hace tiempo y prolonga la situación provisional en la que continúa funcionando el mantenimiento de parques, jardines y arbolado urbano de Las Palmas de Gran Canaria.