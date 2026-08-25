Quevedo, contra el megabarco para producir luz en el Puerto de Las Palmas

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha mostrado su preocupación por la posible instalación permanente en el Puerto de Las Palmas de un barco destinado a generar electricidad mediante combustibles fósiles.

Quevedo sostiene que Red Eléctrica se limita a determinar la potencia firme necesaria para garantizar la cobertura de la demanda y la estabilidad del sistema, mientras que la elección de una central flotante corresponde al Gobierno de Canarias. Por ello, plantea que debería consultarse al operador si existen «otras alternativas viables» para cubrir esas necesidades en Gran Canaria.

El también concejal y primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte, en un comunicado emitido por su formación política, de los posibles efectos de esta solución «en la salud de la población» y en el desarrollo de las energías renovables.

El buque ‘Karadeniz Powership Onur Sultan’, fondeado en el Puerto de Las Palmas en una imagen de archivo. / Andrés Cruz

Red Eléctrica plantea aumentar el contingente de generación en 130 megavatios en Gran Canaria y otros 80 en Tenerife. Esa potencia permitiría cubrir la demanda, mantener las reservas del sistema y afrontar tanto los trabajos de mantenimiento de los grupos térmicos como posibles averías.

Baterías y nuevas infraestructuras

Quevedo cuestiona que esos 130 MW adicionales vayan a ser imprescindibles a medio plazo. Apunta a la entrada en funcionamiento, previsiblemente dentro de un año y medio, de las baterías grid-forming, capaces de almacenar energía y responder ante episodios de demanda elevada o determinadas incidencias.

También cita el compensador síncrono previsto para Gran Canaria, una instalación destinada a mantener la inercia de la red y ayudar a estabilizar la tensión y la frecuencia.

A ello suma el refuerzo de las líneas de 220 kilovoltios entre el sur y el norte de la isla, incluido entre las inversiones previstas para el periodo 2025-2030. Quevedo identifica ese trazado como el «auténtico cuello de botella» del sistema desde la indisponibilidad de la central térmica de Jinámar.