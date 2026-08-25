El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que triunfa con sus carnes a la brasa a pocos pasos de Las Canteras

Encontrar un sitio en Gran Canaria donde la brasa se una de las principales señas de identidad no es tarea fácil. Sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra Brasa Nómada, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de carnes a la brasa y platos que conquistan en cada bocado.

Los creadores de contenido de @descubreconc han visitado recientemente y no han dudado en compartir con sus seguidores su experiencia gastronómica en el establecimiento. "¿Buscas donde comer buena comida a la brasa en la capital?", preguntan.

Diferentes platos para abrir el apetito y carnes a la brasa

En su visita, comenzaron probando la mozzarella del Nómada, el queso ahumado que vine con salsa de trufa y "te viene con pan para hacerte tus propias tostaditas". También disfrutaron de las lapas a la brasa y destacan que "el aliño de ajo y cilantro le queda espectacular".

El plato fuerte fue una parrillada mixta de 30 euros con pollo, brisket, chicharrón, chorizo, yuca y tostones. Estos últimos se encontraban fuera de carta, ya que normalmente el acompañamiento son papas.

"Es un plato bastante contundente", señalan en el vídeo. Además, la carne viene acompañada de una piedra caliente para que cada comensal pueda terminarla a su gusto y diferentes salsas para acompañar.

Postres y alternativas para todos los comensales

Para poner el broche final a la experiencia gastronómica eligieron uno de los postres caseros que ofrece el establecimiento, una tarta de queso con pistacho.

También cuenta con opciones veganas y permite acudir con mascotas en sus mesas altas. El establecimiento ofrece además servicio de catering y la posibilidad de reservar el local para eventos, cenas de empresa y otras celebraciones.

Horario y ubicación

Brasa Nómada se encuentra en la calle Tomar Miller, 79, en Las Palmas de Gran Canaria y muy cerca de la playa de Las Canteras. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de su propuesta gastronómica.

Abre todos los días de 13:00 a 23:00 horas para ofrecer servicio de almuerzo y cenas a asus clientes, mientras que jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.