"Ayuda a que los barrios se sientan de la ciudad": Ricardo Hernández, el diseñador que ha transformado cinco pistas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria

Cinco pistas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria se han bañado en colores en los últimos dos años. Las canchas de La Minilla, Miller Bajo, Casablanca I, La Isleta y San Lorenzo lucen renovadas con cinco gamas cromáticas distintas, pero tienen una cosa en común: el artista que las concibió. Se trata de Ricardo Hernández Bernardos, un diseñador cuya obra ya se había visto antes en la ciudad con el cartel del Orgullo LGBTIQ+ en 2010 y como finalista en el cartel del Carnaval de 2008.

Su trabajo abarca la creación de diversos murales para interiores o la realización de exposiciones dentro y fuera de Canarias, pero esta es la primera vez que se ha enfrentado a un proyecto de tal formato y envergadura. En cualquier caso, ha sabido plasmar en cada pista algunos elementos identitarios de cada barrio a través de las formas abstractas y los colores llamativos.

La renovación busca dar un aire moderno, urbano y atractivo a los espacios deportivos de la ciudad

La última en renovarse ha sido la de San Lorenzo, donde la primera idea de Ricardo fue plasmar el emblemático espectáculo pirotécnico de sus fiestas patronales con una alusión a las perseidas, que también se conocen como las lágrimas de San Lorenzo. Ese concepto inicial se fue trasladando hacia una referencia sutil a los suelos de las casas terreras, lo que culminó en una cancha llena de colores y estrellas.

El caso de La Minilla fue un poco diferente. El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) ya tenía un boceto preliminar con el que emprender el trabajo, por lo que la tarea consistió en mejorar el diseño de partida aportando alternativas gráficas. "Buscaban algo urbano, moderno y con colorido que resultara muy atractivo para la gente joven", apunta, por lo que finalmente se decantaron por un despliegue de colores vibrantes y formas geométricas con referencias al baloncesto.

Ricardo Hernández Bernardos, en la pista deportiva de San Lorenzo que diseñó / José Pérez Curbelo

Simbología a partir de los colores

A partir de ahí, contó con una mayor libertad para plantear la estética de Miller Bajo, Casablanca I, La Isleta y San Lorenzo, donde quiso que cada diseño tuviese "una conexión con el entorno" a través de una simbología significativa pero sutil. A cada barrio le asignó un color en base a los tonos predominantes de la zona o a su contexto, siendo el azul del mar la asociación evidente en el caso de La Isleta. A continuación, enhebró algunos de los conceptos clave que les dan su carácter.

"En San Lorenzo utilicé principalmente el verde buscando una conexión con el antiguo municipio, ya que en su momento la bandera tenía verde y blanco", detalla. Esta pista fue una de las que le supuso un mayor reto, ya que la mezcla entre las estrellas y las tonalidades verdes "terminaba pareciendo una cosa más navideña". Por ese motivo, optó por "algo menos evidente" y recondujo el diseño hacia las casas terreras tradicionales, muchas de las cuales "utilizaban un suelo de mosaico de pavimento hidráulico".

Formas suaves y figuras geométricas

La proximidad y la conexión con el mar en La Isleta condujeron, inevitablemente, al color azul. Desde la propia pista deportiva puede verse el ondeante vaivén del océano atlántico que envuelve a este barrio marinero, por lo que decidió que la cancha incorporase unas formas suaves que evocasen al fluir orgánico de las olas.

Casablanca I hace alusión a los tonos amarillos, naranjas y ocres de las viviendas que rodean a la pista, utilizando unas formas geométricas como cubos que recuerdan a la urbanización y a las casas de colores que hay en el risco. Por su parte, la cercanía de Miller Bajo con los edificios de color teja dieron predominancia al rojo, rematado con un diseño moderno y urbano que incorpora una gran huella de zapato.

Ricardo Hernández Bernardos, en la pista deportiva de San Lorenzo / José Pérez Curbelo

Encajar la creatividad a la técnica

Otro reto para este tipo de diseño es que la superficie, en algunos casos, no se reduce al suelo de la pista, sino que incluye murales que deben aglutinarse dentro de un conjunto que no quede disparejo. Justo ahí reside la necesidad de ser realista con lo que sí es factible y lo que no: "Uno puede diseñar una cosa, pero luego tiene que poder ejecutarse. Esto lo hace una empresa que se dedica a los repavimentados con pinturas especiales, pero las paletas de colores son limitadas. Además, no se pueden hacer degradados".

Tal y como explica Ricardo, existen otras dificultades añadidas para trasladar el diseño de la pantalla a la superficie, ya que los materiales de la cancha determinan el estilo que puede plasmarse en ella. "Se trata de encajar la creatividad a un soporte específico con una técnica y unos materiales concretos", desgrana.

Incorporar los barrios al relato de la ciudad

A su modo de ver, este tipo de intervenciones "ayudan a que los barrios se sientan parte del conjunto de la ciudad", incluyendo zonas no céntricas o con un cierto grado de abandono. Asimismo, considera que "es una forma de que a la gente joven le atraigan las canchas" promoviéndolas como "sitios no solo para hacer deporte, sino para reunirse y estar".

El embellecimiento de las pistas deportivas ha incluido otras actuaciones, como la repavimentación de la superficie, la reparación de desperfectos en las canchas o la incorporación de un acabado antideslizante. De este modo, se han renovado tanto desde la visión de la practicidad como desde la estética.