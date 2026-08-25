Arte Urbano
Tristana llega a Schamann: así empieza la transformación de ocho fachadas
La iniciativa cultural en Schamann pretende recuperar un espacio artístico y ofrecer oportunidades a nuevos creadores
El barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, inicia la transformación de ocho fachadas con el proyecto ‘Orgullo de barrio, arte a pie de calle’, una iniciativa del Ayuntamiento que tiene como objetivo acercar el arte y la cultura a los espacios públicos. La artista que llenará con su obra la primera fachada de la iniciativa es la catalana residente en la capital grancanaria Elisa Capdevila. Ella es la encargada de plasmar con trazos y colores a Tristana, el personaje de la novela homónima, del escritor Benito Pérez Galdós.
En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto con la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, y la artista que dará vida a Tristana.
La artista explicó que se ha fijado en el personaje de Tristana por su gran capacidad para "conectar con su mundo interior y con el soñar un futuro mejor". Con esta visión busca que los vecinos se fijen en esta cualidad, sobre todo hoy en día "que nos cuesta pararnos y estar con nosotros mismos", reafrima.
El proyecto contempla la renovación de ocho murales ubicados en fachadas consecutivas de la calle Zaragoza, para recuperar unos espacios artísticos que con "el paso del tiempo necesitan una nueva visión, una nueva remodelación" y "nuevos artistas" que aporten su mirada única, agregó Darias. Con esta iniciativa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende seguir impulsando la transformación urbana del barrio y reivindicar el arte como elemento de identidad, encuentro y participación ciudadana.
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