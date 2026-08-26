El Archivo Municipal de Las Palmas de Gran Canaria estrena normativa para la gestión y acceso a sus documentos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado definitivamente el nuevo Reglamento del Archivo Municipal para conservar, organizar y compartir la memoria documental de la ciudad. Esta normativa ordena la gestión de los documentos durante todo su ciclo de vida y refuerza el derecho de la ciudadanía a consultar la información pública.

El reglamento, impulsado por la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, culmina su tramitación después de que el periodo de información pública finalizara sin alegaciones. Tras el visto bueno inicial del Pleno el pasado mes de mayo, se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El acceso de la ciudadanía a los archivos municipales es un derecho y una herramienta fundamental para avanzar hacia una Administración más transparente Francisco Hernández Spínola — Concejal de Presidencia

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha descrito el acceso a los archivos municipales como "un derecho reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y una herramienta fundamental para avanzar hacia una Administración más transparente".

El sistema establece las bases para gestionar y conservar los documentos digitales generados con la implantación de LPA-Digital, y cuenta con dos niveles de archivo. Los Archivos de Oficina custodiarán los documentos mientras se encuentren en gestión por las distintas unidades administrativas, mientras que el Archivo General asumirá las funciones de archivo intermedio e histórico, preservando la documentación que forma parte del patrimonio documental municipal.

La creación de la Comisión de Valoración Documental, determinará qué documentos deben conservarse y durante cuánto tiempo, al aprobar los calendarios de conservación y las tablas de valoración documental, para que la eliminación de documentos responda siempre a criterios administrativos, legales e históricos.

Acceso a la documentación

La nueva normativa apuesta por conservar el patrimonio mediante actividades divulgativas como exposiciones y visitas guiadas. Además, garantiza su acceso a unidades municipales, ciudadanía y la comunidad investigadora mediante solicitudes telemáticas desde la sede electrónica, o en los canales de consulta presencial.

Porque detrás de los documentos hay una parte de la historia de Las Palmas de Gran Canaria que ahora tendrá un marco para conservarse y estar al alcance de quienes quieran consultarla.