Arrancan las obras que permitirán crear las aceras de la Carretera de Almatriche

Arrancan las obras del enlace que permitirá el desdoblamiento de la Carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una actuación muy esperada por los vecinos tras años de reivindicaciones para tener aceras y una mejor seguridad vial en el barrio. El nuevo vial, el cual ya está parcialmente construido, facilitará la posterior reurbanización de la carretera general. La obra forma parte del Plan Internúcleos, un proyecto global del Ayuntamiento que pretende dotar de itinerarios seguros en vías de barrios periféricos de la ciudad.

El atropello mortal en la Carretera de Almatriche ocurrido el pasado mes de julio evidencia la urgencia para dotar de aceras a la vía. De hecho, no es el primer accidente con víctimas mortales en esta carretera en los últimos años. Durante las obras del viaducto del Guiniguada, los vecinos de esta zona fueron de los pocos que agradecieron las colas que se formaron en la ciudad, puesto que al estar parados los vehículos o ir a escasa velocidad podían caminar más seguros por la calle principal del barrio.

Lomos de asno y nuevos pasos de peatones

"Estamos pidiendo lomos de asno, que pinten los pasos de peatones, cosas básicas", resalta Fernando Miguel Mico, portavoz de la plataforma vecinal, quien reclama estas medidas dado que las aceras todavía tardarán en materializarse. "Hay un señor que sale con chaleco reflectante por los sustos que ha tenido ya, la gente baja por esta carretera a unas velocidades que no son normales y no podemos esperar a que terminen la obra", expone.

El Ayuntamiento capitalino adjudicó en junio a Hermanos García Álamo, S.L.U. la primera fase de los trabajos. Con un presupuesto de 933.000 euros, la idea será construir una calle de doble sentido que haga de alternativa para el tráfico. El proyecto para dotar de aceras a la carretera general contempla reducir la calzada a un carril de un solo sentido -además de regular los aparcamientos y mejoras de accesibilidad-, por lo que el nuevo vial deberá canalizar el tráfico en sentido contrario.

Para ello, el Ayuntamiento adquirió en 2021 unos terrenos paralelos a la carretera general. Se trata de una parcela contigua a un vial que quedó a medias en la pasada crisis de 2008. La inmobiliaria que estaba desarrollando la Unidad de Actuación de Almatriche (UA-52), Urbis, quebró y dejó la zona a medio urbanizar y sin hacer la entrega correspondiente al Consistorio. Esta construyó la mitad del nuevo vial, el cual empata con la calle Juan Hidalgo.

Obras para desdoblar la carretera general de Almatriche. / José Pérez Curbelo

El plazo de ejecución de esta actuación, que consistirá en construir los 140 metros restantes de la nueva calle, es de ocho meses. Urbanismo podrá entonces activar la siguiente fase del proyecto, que consiste en habilitar las aceras de la carretera general en Almatriche Bajo entre la rotonda del puente de San Lázaro y la confluencia con Juan Hidalgo. La última fase incluye la reurbanización de la vía en Almatriche Alto. El Consistorio tiene reservados para esta obra 6,5 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El plan internúcleos: Las Perreras o Salto del Negro

El plan internúcleos fue diseñado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el pasado mandato municipal con el objetivo de dar respuesta a barrios como Almatriche, Las Perreras o Salto del Negro, entre otros. De los proyectos incluidos en este plan director, apenas se ha terminado la primera fase de las aceras de Los Tarahales. La segunda fase de este mismo proyecto quedó desierta y se encuentra desde junio nuevamente en licitación.

Los otros proyectos ligados a este plan director siguen esperando. Es el caso de la transformación de la GC-340, la antigua carretera que conecta Tamaraceite con el Puerto. El barrio de Las Perreras lleva años reclamando aceras para poder salir de sus casas o ir a la parada de guaguas con seguridad. Con sus 5,90 kilómetros de longitud, la idea será adaptar los márgenes de la calzada desde la Carretera de Chile hasta la rotonda de Hoya Andrea.

El plan contempla otro gran itinerario entre Hoya de la Plata y Tafira. Los vecinos de Salto del Negro llevan años denunciando la inseguridad que supone la carretera da acceso al barrio. En este eje accesible están incluidos La Montañeta y San Francisco de Paula. En el plan internúcleos también figuran mejoras en los accesos a El Lasso, Las Coloradas, Jacomar (Tamaraceite) y la carretera de Marzagán a Los Hoyos.