Captura de gallos y gallinas en Las Palmas de Gran Canaria: la ciudad retira cerca de 700 ejemplares de aves en el último año

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, ha retirado cerca de 700 ejemplares de aves en distintos puntos de la ciudad durante el último año, dentro del dispositivo municipal destinado a atender la presencia de gallos, gallinas y pollos en espacios públicos, mejorar la convivencia vecinal y garantizar el bienestar de los animales.

En concreto, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el dispositivo ha intervenido sobre un total de 684 ejemplares, correspondientes a 226 gallos, 330 gallinas y 128 pollos. A esta cifra se suman los huevos recogidos durante las distintas actuaciones.

Una respuesta coordinada

La concejala del área, Carmen Luz Vargas, ha señalado que “este dispositivo permite ofrecer una respuesta coordinada ante la presencia de aves en distintos puntos de la ciudad, mejorando la convivencia en los barrios y garantizando que las actuaciones se desarrollen con todas las garantías para el bienestar de los animales”.

La última intervención municipal se desarrolló en los barrios de Las Rehoyas y Cruz de Piedra, donde se recogieron 20 gallos, 15 gallinas y 7 pollos, además de 30 huevos. Por zonas, en Las Rehoyas se retiraron 19 ejemplares, mientras que en Cruz de Piedra se recogieron otros 23.

En lo que va de 2026, el dispositivo ha retirado 249 animales de distintos puntos del municipio, entre ellos 86 gallos, 118 gallinas y 45 pollos, además de 46 huevos. Durante este periodo, se han desarrollado actuaciones en Cruz de Piedra, Salto del Negro, San Francisco, El Batán, El Lasso, La Paterna, Los Giles, Tamaraceite y Las Rehoyas, entre otros puntos de la ciudad.

Captura de gallos y gallinas en Las Palmas de Gran Canaria / LPR

Jaulas diferenciadas y granjas autorizadas

El servicio se mantiene activo de forma continuada y permite intervenir en aquellas zonas en las que se detecta una mayor presencia de estas aves. La recogida es realizada por una empresa especializada mediante un protocolo destinado a minimizar el estrés de los ejemplares. Los animales son introducidos en jaulas diferenciadas para evitar que sufran daños y posteriormente son trasladados a granjas autorizadas.

Estas actuaciones tienen como finalidad mejorar la convivencia vecinal, preservar las condiciones de salubridad y garantizar el bienestar animal. La presencia de gallos y gallinas en espacios públicos puede generar molestias y situaciones de riesgo, especialmente cuando los ejemplares acceden a las vías de circulación.

Vías para comunicar incidencias

El Ayuntamiento continuará desarrollando estas actuaciones en distintos barrios del municipio y recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar la localización de los puntos donde se concentra la presencia de aves y mejorar la eficacia de la respuesta municipal.

La ciudadanía puede comunicar cualquier incidencia relacionada con la presencia de estos animales a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.