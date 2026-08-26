Las piscinas naturales de La Laja, cerradas al público: motivos y plazos

Las piscinas naturales de La Laja, al sur de Las Palmas de Gran Canaria, cerrarán al baño desde este jueves, 27 de agosto, para acometer el dragado y limpieza de sus tres vasos. La intervención, adjudicada por el Ayuntmaiento de la capital a la empresa Bluematt Ingeniería Subacuática por 130.177,57 euros, durará entre dos y tres semanas, aunque el acceso se recuperará por fases a medida que avance la obra.

Los primeros trabajos consistirán en instalar el vallado, señalizar el recinto y acopiar material. El dragado comenzará el viernes con maquinaria pesada y equipos de bombeo. La actuación permitirá retirar la arena y los sedimentos acumulados en el fondo, que han reducido la profundidad de las piscinas.

El primer vaso en el que se actuará será el norte, el de menor profundidad y utilizado principalmente por el público infantil, que es también el que presenta una mayor acumulación de sedimentos. Una vez limpio, volverá a abrir al baño mientras los trabajos pasan a la piscina central y después al vaso sur. El calendario dependerá de las condiciones del mar y las mareas. La arena extraída mediante bombeo permanecerá en La Laja y será extendida en el extremo norte de la playa.

Demoras en las obras

El comienzo de los trabajos pone fin a varios años de intentos fallidos para contratar el dragado. Ya en noviembre de 2023 constaba que dos procedimientos habían quedado desiertos. El Ayuntamiento reconoció este año que la actuación había acumulado tres licitaciones sin adjudicatario y preparó un nuevo expediente con cambios técnicos y económicos. El contrato que finalmente ha prosperado salió a concurso en mayo con un presupuesto de 131.492,49 euros.

El dragado es independiente de la rehabilitación integral de las piscinas, otra actuación que continúa pendiente. Ese proyecto, redactado en 2023 y presupuestado en 880.582,15 euros, contempla reparar pavimentos, mejorar accesos, ampliar las zonas de solárium y renovar la iluminación. La obra salió a concurso en agosto de 2024 y volvió a licitarse en marzo de 2026, pero ambos procedimientos quedaron desiertos.