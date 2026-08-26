El PP carga contra los retrasos en los grandes contratos de Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular ha vuelto a cuestionar la gestión de los principales contratos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras la suspensión del plazo para presentar ofertas al nuevo servicio de mantenimiento de parques, jardines, áreas caninas y arbolado urbano.

La portavoz municipal, Jimena Delgado, recuerda que los tres lotes del contrato anterior están vencidos desde comienzos de 2024 y considera que el nuevo contratiempo confirma una situación de «improvisación» en la contratación municipal.

El procedimiento se ha detenido para corregir errores materiales y revisar los pliegos antes de continuar con la licitación. El PP ha pedido al responsable de Contratación, Francisco Hernández Spínola, que detalle qué cambios deben realizarse y cuándo podrá retomarse.

Delgado relaciona este caso con otros servicios básicos pendientes de nuevos contratos. Cita la limpieza viaria, cuyo contrato venció en 2018, la recogida de residuos y las actuaciones de vías y obras.

«No estamos hablando de un retraso puntual», afirmó la portavoz, que considera que las demoras afectan al mantenimiento diario de calles, plazas y zonas verdes.

El PP reclama además reforzar el área de Contratación y los servicios centrales del Ayuntamiento con más medios humanos y materiales. Delgado sostiene que la falta de recursos no puede convertirse en una «excusa» para prolongar durante años la tramitación de expedientes esenciales.