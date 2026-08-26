"En Siete Puertas siempre hemos presumido de tener las puertas abiertas y de ser una gran familia"

El barrio de Siete Puertas, de Las Palmas de Gran Canaria, celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Gregorio Magno. Vanessa Betancor Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 47 años) ex vecina y directora de eventos en una empresa de catering, será la encargada de pregonar este jueves los festejos de esta barriada del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Tras la proclama, que comenzará a las 20.00 horas, Vanessa Betancor y su grupo Atenya, de la que es componente, pondrá la nota musical a la noche. Las fiestas en honor a San Gregorio Magno finalizarán este domingo.

¿Cómo ha recibido el encargo de ser la pregonera de su antiguo barrio?

Con mucha alegría, emoción y nostalgia, pero con muchas ganas. Siete Puertas es mi barrio de nacimiento y aunque hace 14 años me marché a Arinaga por motivos de trabajo y para formar una familia, siempre he estado muy vinculada al barrio. En Siete Puertas siguen viviendo mis padres y mi familia.

Siete Puertas es uno de los barrios más desconocidos de Las Palmas de Gran Canaria ¿Qué diría de él si alguien quisiera conocerlo?

Somos un barrio pequeñito de la periferia entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, donde comienza el barranco de Guiniguada. Es un valle de palmeras que comunica núcleos importantes de Santa Brígida como La Angostura y Las Meleguinas con otros de Las Palmas de Gran Canaria como Tafira Alta y Tafira Baja. Un barrio diseminado, de casas terreras, y con un entorno natural muy bello. Todo eso forma parte de la idiosincrasia del barrio, donde todos nos conocemos, y donde siempre hemos presumido de tener las puertas abiertas. Ahora ha crecido, ya no se pueden tener las puertas abiertas, pero seguimos siendo una gran familia.

¿A qué hará referencia en su pregón?

Uno de los guiños que haré es que este ha sido siempre un barrio muy unido. Mis antecesores pregoneros siempre han hablado de la historia de Siete Puertas, de quienes programaban las fiestas, de personajes particulares, yo me saldré de esa línea y recordaré cómo vivía una niña, una adolescente, las fiestas de San Gregorio Magno de hace unas décadas.

Cuando vivía en Siete Puertas fue miembro de la asociación vecinal, de la comisión de fiestas ¿Es muy complicado lidiar con la administración municipal y contentar a todo el mundo al mismo tiempo?

De una forma u otra siempre he estado muy ligada al barrio. Primero en la asociación vecinal, cuando era presidente Benito Monagas. Entonces conseguimos la mejora y rehabilitación de la plaza principal, donde esta la iglesia del barrio. Más tarde se me propuso ser presidenta de la comisión de fiestas en 2013, y también acepté. Conseguimos un programa de fiestas de diez días repleto de actividades para todas las edades y todo tipo de personas. La mayoría de los actos los llevaba a cabo la comisión de fiestas. No nos costaba dinero, pero recaudábamos para las fiestas del año siguiente. Es una realidad que, en la actualidad, los organismos municipales quieren contentar a todo el mundo, pero no llegan a hacerlo. Necesitamos de muchos permisos -limpieza, seguridad y otros -para que una fiesta se ponga en marcha y sea completamente segura. El trabajo previo a una fiesta conlleva mucha gestión administrativa y cada vez nos limitan más porque hay que asegurar muchas cosas. Antes se organizaba sin necesidad de tanto papeleo, ocupabas la calle, parabas a los coches. Hoy eso no se puede hacer. Ahora todo es más complicado, pero se hace con gusto.

Tras el pregón, ofrecerá un concierto con su grupo Atenya, ¿cómo fue ingresar en una agrupación musical?

Desde niña soñaba con el artisteo. Para mí cantar era un hobby, lo viví desde niña. En mi familia no somos músicos profesionales, pero cantábamos y tocábamos instrumentos. Al llegar a Arinaga me convidaron a participar en Atenya. Y ahí comenzó todo. Hoy formo parte de la directiva del grupo, cuyo nombre significa mujer del canto o melodía. Llevamos desde 2013 haciendo actuaciones por todo el Suroeste de Gran Canaria. Versionamos canciones y también componemos.

"De niña me gustaba el artisteo y cantar era para mí un hobby; hoy formo parte del grupo Atenya. Llevamos desde 2013 haciendo actuaciones por todo el Suroeste de Gran Canaria"

Es además una de las pocas agrupaciones musicales femeninas de Gran Canaria ¿decisión consensuada?

Sí. La mayoría de las agrupaciones y parrandas de la isla han estado siempre formadas por hombres y las mujeres hemos estado en los grupos como si fuéramos una pincelada. Es verdad que teníamos algún referente cuando surgimos como Encantadoras, pero había pocos grupos femeninos entonces. Con el paso del tiempo hemos ido acoplando a algún músico, sobre todo para la percusión y el bajo, pero somos un grupo únicamente de mujeres. En la actualidad somos unos veinte componentes.

El pasado año promovieron el espectáculo Divas, ¿Preparan algún nuevo proyecto?

De momento seguimos con el espectáculo Divas. No porque nos consideremos unas divas, sino porque cantamos canciones de diversos géneros de artistas nacionales e internacionales que han sido unas verdaderas divas de la canción. Comenzamos en noviembre con este trabajo, con muy buena acogida, y seguimos actuando por distintos lugares retomando esas canciones, pero también incorporando otras nuevas. Intentamos sacar un proyecto nuevo cada año pero, es verdad, que tras la pandemia nos costó retomar los ensayos.

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Trabaja en una empresa de catering, organizando eventos para empresas y para novios ¿es verdad que cada vez las parejas piden bodas más peculiares?

Trabajo por cuenta ajena desde hace once años en Catering Carben como responsable del departamento de eventos. Mi trabajo consiste en organizar eventos para empresas, fiestas y bodas. Coordinar todos los elementos necesarios para que el evento salga de principio a fin sin contratiempos. Si que es verdad que el mundo de las bodas es cada vez más extenso y variopinto y tiene tanta diversidad como las parejas que te llegan. Hay un servicio estandarizado que al final todo el mundo quiere y es que la boda se celebre en un bonito sitio, se coma bien, haya buena música y los invitados se diviertan. Luego, el resto de las cosas se van añadiendo. Yo siempre digo lo mismo. Se trata de vivir una experiencia. Y no solo que la comida esté buena, sino que el entorno también inspire el amor que tiene la pareja. Y si todo eso lo aderezas con una buena música, con detalles que quieren los novios, pues se convertirá en una experiencia que todos recordaran.