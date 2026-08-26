Los trabajadores del CIE La Montañeta, al borde de la huelga por la precariedad laboral: "Nos jugamos la vida cada día"

"Nadie se arriesga a ser agredido por 1200 euros al mes", asegura Estefanía Grau, educadora y presidenta del Comité de Empresa del Centro de Internamiento Educativo (CIE) de Menores Infractores de La Montañeta, en Las Palmas de Gran Canaria. Tanto ella como sus compañeros, reclaman al Gobierno de Canarias una subida de sueldo que se corresponda con el nivel de riesgo al que se enfrentan día a día.

La representante de los trabajadores asegura que en la península, los sueldos que reciben empleados de puestos similares oscilan entre los 2.200 y los 3.200 euros mientras que los nuevos trabajadores de La Montañeta tienen que conformarse con el salario mínimo.

Grau asegura que muchas de las plazas para trabajar en el centro siguen vacías porque los educadores no están dispuestos a enfrentar un alto nivel de peligrosidad por «una porquería de recompensa». A esta realidad se suman las numerosas bajas laborales causadas por agresiones de los internos.

"Tendríamos que ser 28 por turno y solemos ser entre 17 y 23", cuenta. "El fin de semana tuvo que intervenir la policía porque destrozaron el gimnasio entero. Son sosas que podrían evitarse si fuésemos más", deja claro.

Entre las demandas de la plantilla al Gobierno de Canarias se encuentran el plus de insularidad, un mayor complemento de peligrosidad y la recuperación del 5% que se les redujo en la nómina desde 2010 debido a la crisis y que, en cambio, sí fue devuelto a los trabajadores de la Administración estatal. "Cobramos un plus de peligrosidad de 170 euros. Con eso no se arregla una nariz rota, ni se pagan todas las terapias psicológicas que se necesitan para afrontar todo lo que pasa aquí», afirma Grau.

Por todos estos motivos, el personal del centro ha publicado el preaviso de una huelga indefinida el próximo 10 de septiembre. "Ya trabajamos con los servicios mínimos, así que si vamos a la huelga tendrá que estar la Policía aquí hasta que el Gobierno de Canarias quiera negociar con nosotros", asegura la presidenta del Comité de Empresa.

A nivel nacional, los profesionales de La Montañeta también exigen ser reconocidos como figura de autoridad. Creen que de esta forma, los internos se lo pensarían dos veces antes de "levantarles la mano", ya que en vez de una multa, se agravaría su condena. También que se les considere una profesión de riesgo, gracias a la cual podrían acceder a una jubilación anticipada y cobrar el 100% de las bajas.

Alta peligrosidad

La representante laboral asegura que el perfil de los jóvenes internos ha cambiado notablemente en los últimos años, siendo actualmente mucho más agresivos. "La de hoy es una generación diferente. Antes venían de cometer delitos graves, pero eran muy respetuosos con el personal sobre todo con el femenino. Había pocos internos con problemas terapéuticos derivados del consumo. Ahora lo raro es que haya alguno sin trastornos psiquiátricos», comenta. "Hay gente que está enferma y les da igual todo. Muchos vienen por violencia intrafamiliar. Si no les importa agredir a su familia, menos a nosotros".