Las viviendas tuteladas de León y Castillo siguen a la espera del Gobierno de Canarias cuatro años después

El nuevo centro sociosanitario de la calle León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria, lleva cuatro años pendiente del Gobierno de Canarias. El Cabildo adquirió el inmueble en noviembre de 2022, tras alcanzar un acuerdo con el anterior propietario, el Gobierno de España con la intención de crear un centro de día y 10 viviendas tuteladas. El edificio fue sede de la Tesorería de la Seguridad Social y en los años 60 acogió la primera tienda de Galerías Preciados en la capital grancanaria antes de su mudanza a Mesa y López.

El edificio, situado en los números 25 y 27 de la citada calle, fue cedido por la administración central al Cabildo por un periodo de 20 años, aunque existe la posibilidad de prórroga. Se trata de un inmueble de cinco plantas más el bajo, con un total de 3.459 metros cuadrados edificados. Fue construido en 1952 en un estilo neocanario, propio de la época, y consta actualmente de varios locales, sótano y un total de cinco viviendas -una por planta-, por lo que es necesaria una rehabilitación y reforma.

Tercer plan de infraestructuras sociosanitarias

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Cabildo, que dirige Isabel Mena, aclaran que la reconversión del edificio está pendiente de la aprobación del tercer plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias. Se trata de un convenio que firmarán el Gobierno autonómico y los siete cabildos con el propósito de impulsar la creación de plazas sociosanitarias de distinto tipo para cubrir la alta demanda en materia de dependencia en las islas.

"La aprobación del plan se va a producir en los próximos meses", según el viceconsejero, Francis Candil

Según el viceconsejero autonómico de Bienestar Social, Francis Candil, "la aprobación se va a producir en los próximos meses". Desde la Consejería precisan que el documento de trabajo ya está realizado y que en septiembre está prevista una reunión con todos los Cabildos para darle el visto bueno. A partir de ahí, afirman que procederán a la aprobación del plan, por lo que se podrán iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para habilitar los centros previstos en el acuerdo.

Este plan incluye un acuerdo de financiación para poder ejecutar los proyectos previstos en el mismo. Habrá una aportación por parte del presupuesto directo de la comunidad autónoma, otra participación de los cabildos y convenios de colaboración público-privada. Además, según explican desde la Consejería de Bienestar Social, se contempla por primera vez la posibilidad de destinar fondos del Fdcan a infraestructuras sociosanitarias.

Rehabilitación del inmueble

El Cabildo calculó la rehabilitación del inmueble de León y Castillo, que también tiene entrada por Pedro de Vera, en unos 9,8 millones de euros. Este presupuesto aproximado se hizo en 2022, por lo que será necesario revisar esta cifra al alza teniendo en cuenta la inflación de los últimos cuatro años. El sector de la construcción es uno de los que más ha visto incrementados sus precios, algo que se ha visto en decenas de obras públicas en los últimos meses. La reforma del Estadio de Gran Canaria es el claro ejemplo.

La idea es que puedan convivir por unidad cinco adultos con discapacidad y alcanzar una vida normalizada

El proyecto incluye reconvertir este inmueble en un centro de día y, además, habilitar 10 viviendas tuteladas. La idea es que puedan convivir cinco adultos con dispacidad intelectual por vivienda, mientras que la planta alta estará destinada al uso de los mayores. El objetivo es que los residentes puedan llegar a tener una vida cotidiana normalizada, aunque estén acompañados de profesionales. La buena ubicación del centro facilitará su integración en el entorno y una mayor autonomía en el día a día.

El diseño del nuevo centro ha sido realizado por el estudio Código Arquitectura, con un plazo de ejecución de 18 meses. Actualmente la capital grancanaria carece de centros públicos para personas en situación de dependencia en esta zona de la ciudad. El más cercano es la antigua Clínica del Pino, con 448 plazas, entre residenciales y de centro de día.

Código Arquitectura es el mismo estudio que ha levantado el centro sociosanitario Benedicta Ojeda, inaugurado a principios de este año en Tamaraceite. Este consta de 135 plazas residenciales y 21 de centro de día para mayores en situación de dependencia y con problemas de salud mental. Las instalaciones cuentan con jardín y amplias zonas comunes.