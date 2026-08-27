Choque entre el Ayuntamiento y un sindicato de la Policía Local por cómo abordar los ataques con armas blancas

Los últimos altercados con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria han desatado la voz de alarma entre los miembros de la Policía Local. El sindicato Csif envió este miércoles un comunicado solicitando analizar la evolución de los incidentes de este tipo y detectar los lugares, horarios o circunstancias donde puedan haber mayores incidencias. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento capitalino afirman que afirman que este relato de un supuesto aumento de la criminalidad "no se corresponde con la realidad" y defienden su gestión.

Csif ve necesario conocer "con datos objetivos la verdadera dimensión del fenómeno" con el objetivo de orientar las actuaciones policiales y mitigar este tipo de altercados. El sindicato reclama el desarrollo de estrategias y mayor prevención para intervenir armas blancas antes de que sean utilizadas. Además, entienden que debería haber más presencia policial en las calles, puesto que este tipo de incidentes "exigen disponer de un número adecuado de efectivos".

Formación específica y periódica

También solicitan una formación específica y periódica para intervenciones con personas armadas, así como revisar protocolos operativos y medios de protección. El sindicato subraya que la Policía Local dispone de cinco dispositivos electrónicos de control -pistolas táser- que están inoperativos al no haberse impartido la formación necesaria para poder utilizarlos, algo que llevan meses reivindicando.

Según el sindicato ha habido tres ataques armados en las últimas tres semanas en la zona Puerto de la capital

Los representantes sindicales apuntaron que a finales de julio agentes de la Policía Nacional neutralizaron en la capital grancanaria mediante estos dispositivos a una persona armada con un cuchillo que amenazaba con apuñalar a varios agentes. "No podemos esperar a que un agente o un ciudadano pierda la vida para empezar a adoptar medidas", resalta Francisco Melián, delegado de Csif en la Policía Local.

Por su parte, desde el área de Seguridad, que dirige Josué Íñiguez, exponen que la Policía Local cuenta con la equipación y el material defensivo obligatorio para el desempeño de sus funciones. Entre otros elementos, tienen chalecos antibala y anticortes confeccionados a medida. En cuanto a las pistolas táser, inciden en que estos "no forman parte del equipamiento obligatorio" y que, pese a esto, el cuerpo dispone de estos dispositivos.

Agentes en la calle

El Consistorio precisa que las competencias de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional y a la Policía Canaria. En este sentido, inciden en que la capital cuenta "con el mayor número de efectivos de Policía Nacional de su historia" y de agentes de la Policía Local "en la última década". Además, está previsto que se incorporen 57 agentes que están en un proceso selectivo.

Desde el Ayuntamiento también afirman que el cuerpo cuenta con un sistema de organización que permite mejorar la presencia de agentes en la calle. Desde finales de 2025, los policías locales han recuperado el patrullaje a pie de calle, "reforzando la proximidad y la capacidad de prevención".

Este choque llega después de que en la tarde este martes dos hombres fueran detenidos en el barrio de La Isleta por un apuñalamiento con un cuchillo y una paliza en mitad de la calle. Las dos personas sin hogar implicadas resultaron heridas de gravedad. Según Csif, es el tercer alteracado con arma blanca en tres semanas en el Puerto.