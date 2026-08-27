Las Chumberas pone el broche al verano con una última tarde de juegos de la mano de 'Parque Aventura'

Las vacaciones también se construyen a golpe de juego. Y este viernes, Las Chumberas será la última parada de un verano pensado para que los más pequeños tengan su propia aventura sin salir del barrio. La plaza Escultor Eduardo Gregorio acogerá, de 17:30 a 19:30 horas, el último encuentro de ‘Parque Aventura’, el programa de ocio infantil que durante julio y agosto ha recorrido seis plazas y espacios públicos de Ciudad Alta.

La propuesta, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta, llega así a su última estación después de dos meses llevando actividades gratuitas a diferentes barrios. Juegos, talleres y propuestas de animación volverán a llenar este viernes la plaza de Las Chumberas para niños y niñas de hasta 12 años, que podrán participar acompañados de sus familias.

Una aventura a pocos metros de casa

Más allá de entretener durante las tardes de verano, ‘Parque Aventura’ ha buscado convertir las plazas del distrito en escenarios de encuentro, especialmente durante unas semanas en las que los colegios cierran y el tiempo libre se multiplica. La iniciativa ha acercado alternativas de ocio a distintos barrios, favoreciendo el uso de los espacios públicos y creando puntos de reunión para la infancia y sus familias.

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, ha destacado que el programa ha permitido llevar actividades gratuitas directamente a los barrios y ofrecer a los niños y niñas opciones de diversión durante el verano “sin necesidad de salir de sus propios barrios”.

‘Parque Aventura’ ha permitido acercar propuestas accesibles a diferentes zonas del distrito Betsaida González — Concejala del distrito de Ciudad Alta

González ha defendido también el papel de estos espacios públicos como lugares vivos durante el verano. “Queremos que las plazas y espacios públicos sean lugares vivos, de encuentro y convivencia”, ha señalado, al tiempo que ha valorado que ‘Parque Aventura’ haya permitido compartirlos con las familias y acercar propuestas accesibles a diferentes zonas del distrito.

Ahora, la aventura pone punto final en Las Chumberas. La plaza Escultor Eduardo Gregorio será este viernes el escenario de esa última tarde en la que los juegos volverán a ocupar el espacio público y el verano tendrá, por unas horas más, forma de infancia. La concejala ha animado a las familias del barrio y de las zonas cercanas a sumarse a esta última jornada.