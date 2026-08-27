«Es un efecto dominó de libro»: un experto señala uno de los puntos más sensibles de la Avenida Marítima

Entre la desembocadura del Guiniguada y la calle Granadera Canaria, la Avenida Marítima se mueve cada día al ritmo de decenas de miles de vehículos. Es una vía en la que apenas hace falta un segundo para cambiarlo todo: un coche frena de golpe, el siguiente reacciona, el de detrás apenas tiene margen y, cuando llega el impacto, la circulación deja de ser una sucesión ordenada de vehículos para convertirse en una cadena de luces de emergencia, grúas y retenciones.

El último ejemplo se produjo el pasado 20 de agosto, cuando una mujer de 36 años y una menor de siete resultaron heridas tras la colisión de cuatro vehículos en sentido sur, a la altura de la Granadera Canaria. El accidente provocó importantes retenciones y movilizó a los servicios de emergencia en un momento en el que la circulación por toda la ciudad ya resultaba especialmente complicada debido al cierre por obras del viaducto del Guiniguada.

Más allá de las circunstancias concretas de este u otros accidentes, estos siniestros ponen sobre la mesa una cuestión de seguridad vial en el punto donde se ecuentra un elemento que busca defenderla.

El punto clave para una caída sucesiva

Bernardo Hernández, presidente de honor de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, considera especialmente sensible el punto que se encuentra a la altura del cementerio de Vegueta y frente a la Consejería de Educación.

Se trata de un radar fijo que, a juicio del experto, puede llegar a provocar que algunos conductores levanten bruscamente el pie del acelerador o frenen de manera repentina al advertir el dispositivo. Al ralentizar el vehículo de forma brusca, quienes circulan detrás no cuentan con suficiente espacio para reaccionar.

Una guagua de Global pasa junto al radar de la Avenida Marítima en Vegueta. / José Pérez Curbelo

En ese momento, la distancia de seguridad se convierte en la diferencia entre detenerse a tiempo o acabar golpeando al vehículo que precede. "Es un efecto dominó de libro", resume Hernández.

Colapsos por la Avenida Marítima

El problema no termina necesariamente con la colisión. En una vía tan transitada como la Avenida Marítima, un accidente ocupa espacio, obliga a reducir la velocidad y puede bloquear uno o varios carriles mientras llegan los servicios de emergencia y las grúas.

Ese tiempo de espera es el que hace crecer la retención. Los conductores que se aproximan encuentran cada vez más vehículos detenidos y la circulación pierde fluidez.

Ahora se están instalando radares antifrenazo a nivel nacional Bernardo Hernández — Presidente de honor de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial

Hernández apunta a una posible evolución de los sistemas de control de velocidad. "Ahora se están instalando radares antifrenazo a nivel nacional", explica, en referencia a dispositivos concebidos para evitar que el conductor llegue al radar y realice una frenada repentina.

La tecnología, sin embargo, no sustituye a una de las reglas esenciales de la conducción: mantener la distancia de seguridad permite disponer de unos segundos adicionales para percibir una frenada y poder reaccionar.

Mantener la atención, adaptar la velocidad a las condiciones del tráfico, evitar distracciones y detenerse de manera progresiva, son algunas de las claves para reducir el riesgo en una vía, donde a veces basta con un coche demasiado cerca y unos segundos de reacción que nunca llegan, para que un simple frenazo termine convirtiéndose en una cadena de impacto.

De esta manera, el trayecto de la Avenida Marítima podría dejar que las luces azules se queden donde deben estar: en el recuerdo de otros accidentes y no en el retrovisor del próximo conductor. Para que las decenas de miles de personas que transitan al lado del mar a diario, puedan escuchar el silencio de una larga vía, y no el ruido de una sirena.