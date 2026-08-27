Guaguas Municipales
Guaguas Municipales estrena la Línea 19 para conectar El Sebadal con el Puerto cada 30 minutos
La unificación de las actuales líneas 18 y 19 entrará en servicio el próximo lunes 31 de agosto y ampliará también la cobertura hacia la Zona Portuaria
Guaguas Municipales pone en marcha a partir del próximo lunes una nueva configuración de la Línea 19, que unificará las actuales líneas 18 y 19 para reforzar la conexión entre la terminal de Manuel Becerra, El Sebadal y la Zona Portuaria.
La línea tendrá un recorrido circular con origen y destino en Manuel Becerra y aumentará el número de expediciones hacia El Sebadal, donde alcanzará una frecuencia de 30 minutos en hora punta. El servicio comenzará a las 06:25 horas y la última salida desde la terminal será a las 20:15. La conexión con la Zona Portuaria funcionará entre las 06:50 y las 19:45 horas.
La reorganización busca adaptar mejor los horarios a las entradas y salidas de los trabajadores de las áreas industrial y portuaria. El concejal de Transporte, Pedro Quevedo, señaló que permitirá concentrar recursos y hacer los desplazamientos «más fáciles, directos y útiles».
El cambio ha sido coordinado con la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Canarias y colectivos empresariales. La puesta en marcha de la nueva Línea 19 supondrá además la desaparición de la Línea 18. Guaguas informará de los nuevos recorridos y horarios en paradas, marquesinas y sus canales digitales.
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