Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaFuster y Miyashiro - UD Las PalmasReyerta en La IsletaHipotecas en CanariasAtaques con armas blancas en LPGCPlan Urbanístico en AgaeteEntrenador de voleibolCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Guaguas Municipales

Guaguas Municipales estrena la Línea 19 para conectar El Sebadal con el Puerto cada 30 minutos

La unificación de las actuales líneas 18 y 19 entrará en servicio el próximo lunes 31 de agosto y ampliará también la cobertura hacia la Zona Portuaria

Guaguas pasando por Manuel Becerra.

Guaguas pasando por Manuel Becerra. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales pone en marcha a partir del próximo lunes una nueva configuración de la Línea 19, que unificará las actuales líneas 18 y 19 para reforzar la conexión entre la terminal de Manuel Becerra, El Sebadal y la Zona Portuaria.

La línea tendrá un recorrido circular con origen y destino en Manuel Becerra y aumentará el número de expediciones hacia El Sebadal, donde alcanzará una frecuencia de 30 minutos en hora punta. El servicio comenzará a las 06:25 horas y la última salida desde la terminal será a las 20:15. La conexión con la Zona Portuaria funcionará entre las 06:50 y las 19:45 horas.

La reorganización busca adaptar mejor los horarios a las entradas y salidas de los trabajadores de las áreas industrial y portuaria. El concejal de Transporte, Pedro Quevedo, señaló que permitirá concentrar recursos y hacer los desplazamientos «más fáciles, directos y útiles».

Noticias relacionadas y más

El cambio ha sido coordinado con la Autoridad Portuaria, el Gobierno de Canarias y colectivos empresariales. La puesta en marcha de la nueva Línea 19 supondrá además la desaparición de la Línea 18. Guaguas informará de los nuevos recorridos y horarios en paradas, marquesinas y sus canales digitales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  7. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  8. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible

Las Palmas de Gran Canaria abre el Certamen de Canción para jóvenes creadores e intérpretes

Las Palmas de Gran Canaria abre el Certamen de Canción para jóvenes creadores e intérpretes

El Puerto de Las Palmas prepara sus muelles para instalar nuevos radares de seguridad marítima

Siete Puertas da comienzo a sus Fiestas: cuatro días para celebrar el barrio, la tradición y los reencuentros

Las Chumberas pone el broche al verano con una última tarde de juegos de la mano de 'Parque Aventura'

Las Chumberas pone el broche al verano con una última tarde de juegos de la mano de 'Parque Aventura'

Guaguas Municipales estrena la Línea 19 para conectar El Sebadal con el Puerto cada 30 minutos

Las Palmas mantiene el cuarto puerto de España pero Cartagena recorta un 60% la distancia

Las Palmas mantiene el cuarto puerto de España pero Cartagena recorta un 60% la distancia

El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta

El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta

Los trabajadores del CIE La Montañeta, al borde de la huelga por la precariedad laboral: "Nos jugamos la vida cada día"

Los trabajadores del CIE La Montañeta, al borde de la huelga por la precariedad laboral: "Nos jugamos la vida cada día"
Tracking Pixel Contents