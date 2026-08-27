Las Palmas de Gran Canaria abre el Certamen de Canción para jóvenes creadores e intérpretes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto el plazo para participar en el Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes 2026, una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años residentes en Gran Canaria que quieran presentar sus propias composiciones.

Cada participante podrá concurrir con una única canción original e inédita, tanto en la letra como en la música. La temática será libre y se admitirán obras de cualquier estilo e idioma, desde pop, rock, soul y balada hasta salsa, folclore o música urbana.

Las canciones deberán tener una duración máxima de cinco minutos y prepararse para su interpretación en formato acústico. Podrán defenderse de forma individual o con colaboradores, hasta un máximo de tres integrantes, siempre que todos cumplan los requisitos de edad y residencia establecidos en las bases.

«Queremos ofrecer a los jóvenes una oportunidad para mostrar su talento, compartir sus propias composiciones y avanzar en el desarrollo de sus proyectos artísticos», señaló la concejala de Juventud, Carla Campoamor.

Inscripciones hasta el 30 de septiembre

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Para participar será necesario remitir una grabación del tema en formato MP3, sin que tenga que contar con calidad profesional, junto con la letra en PDF y los datos personales solicitados. Si la canción está escrita en un idioma distinto al castellano, deberá acompañarse de su traducción.

Una vez cerrada la convocatoria se seleccionarán entre 12 y 15 finalistas. Los nombres se publicarán el 7 de octubre a través de las redes sociales de LPA Juventud.

La Gran Final se celebrará el 23 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro del Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (CICCA), con entrada gratuita hasta completar aforo.

Un jurado formado por profesionales vinculados a la producción y promoción musical valorará la originalidad de las composiciones, la calidad de las letras y la interpretación. El certamen repartirá 1.750 euros en premios: 1.000 euros para la propuesta ganadora, 500 para la segunda clasificada y 250 para la tercera.