Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaFuster y Miyashiro - UD Las PalmasReyerta en La IsletaHipotecas en CanariasAtaques con armas blancas en LPGCPlan Urbanístico en AgaeteEntrenador de voleibolCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Estadísticas

Las Palmas mantiene el cuarto puerto de España pero Cartagena recorta un 60% la distancia

Los recintos de la provincia mantienen la cuarta posición del sistema portuario español con 21,1 millones de toneladas hasta julio, aunque el puerto cartaginés reduce la diferencia hasta menos de 800.000 toneladas

Contenedores en la terminal de Opcsa en el Puerto de Las Palmas

Contenedores en la terminal de Opcsa en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Las 21.127.175 toneladas de tráfico total registradas por los puertos de Las Palmas, 18,39 millones de ellas en La Luz, durante los siete primeros meses del año mantienen a la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el cuarto lugar dentro del sistema portuario español, aunque Cartagena recorta de forma muy importante las distancias amenazando con recuperar su posición perdida.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha experimentado durante este periodo una pérdida de 406 toneladas menos, una variación que estadísticamente se redondea al 0,0%, mientras que el conjunto de los puertos españoles aumenta un 0,4%, hasta 325,45 millones de toneladas. También han registrado pérdidas los recintos que ocupan los dos primeros lugares en la tabla, Bahía de Algeciras y Valencia, con caídas del 0,7 y el 3%, respectivamente.

Por su parte, Barcelona, el tercero del ranking, ha experimentado una subida del 2% y Cartagena (quinto en la tabla) ha notado un impulso del 6,4%. De esta manera, el recinto cartaginés, con 20,336 millones de toneladas, ha recortado la distancia con los puertos de la provincia de Las Palmas en un 60,6% y ha superado ya al de Huelva. Hace un año, la diferencia entre ambos era de 2,008 millones de toneladas y actualmente 791.455 toneladas.

Las Palmas resiste mejor que el sistema portuario español

A pesar de este dato, los puertos de Las Palmas están resistiendo mejor que el conjunto estatal. Solo en julio movió 3.300.858 toneladas, frente a las 3.345.746 de julio de 2025, lo que se traduce en un 1,3% menos, cuando el conjunto de los puertos españoles retrocede más, alrededor de un 1,8%, pasando de 48,55 a 47,68 millones de toneladas. El peso de esta actividad lo lleva el recinto de la capital grancanaria, donde se han registrado 16,70 millones de toneladas, un 0,35% menos si se compara con 2025.

Pese a la leve pérdida de toneladas totales, los puertos de Las Palmas han contabilizado un 4% más de TEU desde enero en relación con el mismo periodo de 2025, con un crecimiento del 8% solo en julio, un mes en el que el conjunto del país cayó un 5,6%.

También aumentaron los TEU en tránsito un 3,6% en todo el periodo y un 11% solo en julio; sin embargo, las toneladas en mercancías en tránsito caen un 2,9%.

Crecen la mercancía general y el tráfico Ro-Ro

El comportamiento de los puertos de Las Palmas también difiere del conjunto en la mercancía general y mientras crece ligeramente, un 0,2%, en el cómputo general hay una caída del 2,8%.

Las Palmas recibe 9.182 buques hasta julio y crece un 4,9% frente a la caída nacional

Lo mismo pasa con el tráfico Ro-Ro. Las Palmas alcanza 3,489 millones de toneladas, un 5,0% más, y conserva el quinto puesto de España. Solo en julio, Las Palmas sube un 1,7%, hasta 542.603 toneladas, en un sistema estatal que retrocede ligeramente.

Más buques y mayor actividad marítima

Manteniendo esta tendencia, los puertos de la provincia recibieron 9.182 buques entre enero y julio, un 4,9% más que el mismo periodo de 2025.

En julio el crecimiento fue todavía mayor, con un aumento del 12,1% respecto al mismo mes del año pasado, pasando de 1.253 a 1.405 buques. En el cómputo general, el sistema portuario español cayó durante estos siete meses un 2,2%.

El avituallamiento sigue siendo una fortaleza aunque pierde un 2,3% de volumen

El avituallamiento pierde peso pese al liderazgo nacional

En el lado contrario está el avituallamiento. Las Palmas continúa siendo uno de los grandes centros españoles de esta actividad y las 1.726.492 toneladas suministradas durante este tiempo le permiten conservar el segundo puesto nacional, solo por detrás de Algeciras.

Sin embargo, cae un 2,3%, mientras el conjunto español crece un 2,0%.

Noticias relacionadas y más

Esta caída es aún mayor en los combustibles líquidos para avituallamiento: 1.512.988 toneladas, un 5,2% menos. También aquí mantiene el segundo puesto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  7. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  8. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible

Las Palmas mantiene el cuarto puerto de España pero Cartagena recorta un 60% la distancia

Las Palmas mantiene el cuarto puerto de España pero Cartagena recorta un 60% la distancia

El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta

El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta

Los trabajadores del CIE La Montañeta, al borde de la huelga por la precariedad laboral: "Nos jugamos la vida cada día"

Los trabajadores del CIE La Montañeta, al borde de la huelga por la precariedad laboral: "Nos jugamos la vida cada día"

Vanessa Betancor: "En Siete Puertas siempre hemos presumido de tener las puertas abiertas y de ser una gran familia"

Vanessa Betancor: "En Siete Puertas siempre hemos presumido de tener las puertas abiertas y de ser una gran familia"

Arrancan las obras que permitirán crear las aceras de la Carretera de Almatriche

Arrancan las obras que permitirán crear las aceras de la Carretera de Almatriche

Choque entre el Ayuntamiento y un sindicato de la Policía Local por cómo abordar los ataques con armas blancas

Choque entre el Ayuntamiento y un sindicato de la Policía Local por cómo abordar los ataques con armas blancas

Lopesan y Acciona defienden su oferta en el concurso de limpieza y piden suspenderlo hasta que se resuelva el recurso

Lopesan y Acciona defienden su oferta en el concurso de limpieza y piden suspenderlo hasta que se resuelva el recurso

El Archivo Municipal de Las Palmas de Gran Canaria estrena normativa para la gestión y acceso a sus documentos

El Archivo Municipal de Las Palmas de Gran Canaria estrena normativa para la gestión y acceso a sus documentos
Tracking Pixel Contents