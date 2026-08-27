Las Palmas mantiene el cuarto puerto de España pero Cartagena recorta un 60% la distancia

Las 21.127.175 toneladas de tráfico total registradas por los puertos de Las Palmas, 18,39 millones de ellas en La Luz, durante los siete primeros meses del año mantienen a la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el cuarto lugar dentro del sistema portuario español, aunque Cartagena recorta de forma muy importante las distancias amenazando con recuperar su posición perdida.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha experimentado durante este periodo una pérdida de 406 toneladas menos, una variación que estadísticamente se redondea al 0,0%, mientras que el conjunto de los puertos españoles aumenta un 0,4%, hasta 325,45 millones de toneladas. También han registrado pérdidas los recintos que ocupan los dos primeros lugares en la tabla, Bahía de Algeciras y Valencia, con caídas del 0,7 y el 3%, respectivamente.

Por su parte, Barcelona, el tercero del ranking, ha experimentado una subida del 2% y Cartagena (quinto en la tabla) ha notado un impulso del 6,4%. De esta manera, el recinto cartaginés, con 20,336 millones de toneladas, ha recortado la distancia con los puertos de la provincia de Las Palmas en un 60,6% y ha superado ya al de Huelva. Hace un año, la diferencia entre ambos era de 2,008 millones de toneladas y actualmente 791.455 toneladas.

Las Palmas resiste mejor que el sistema portuario español

A pesar de este dato, los puertos de Las Palmas están resistiendo mejor que el conjunto estatal. Solo en julio movió 3.300.858 toneladas, frente a las 3.345.746 de julio de 2025, lo que se traduce en un 1,3% menos, cuando el conjunto de los puertos españoles retrocede más, alrededor de un 1,8%, pasando de 48,55 a 47,68 millones de toneladas. El peso de esta actividad lo lleva el recinto de la capital grancanaria, donde se han registrado 16,70 millones de toneladas, un 0,35% menos si se compara con 2025.

Pese a la leve pérdida de toneladas totales, los puertos de Las Palmas han contabilizado un 4% más de TEU desde enero en relación con el mismo periodo de 2025, con un crecimiento del 8% solo en julio, un mes en el que el conjunto del país cayó un 5,6%.

También aumentaron los TEU en tránsito un 3,6% en todo el periodo y un 11% solo en julio; sin embargo, las toneladas en mercancías en tránsito caen un 2,9%.

Crecen la mercancía general y el tráfico Ro-Ro

El comportamiento de los puertos de Las Palmas también difiere del conjunto en la mercancía general y mientras crece ligeramente, un 0,2%, en el cómputo general hay una caída del 2,8%.

Las Palmas recibe 9.182 buques hasta julio y crece un 4,9% frente a la caída nacional

Lo mismo pasa con el tráfico Ro-Ro. Las Palmas alcanza 3,489 millones de toneladas, un 5,0% más, y conserva el quinto puesto de España. Solo en julio, Las Palmas sube un 1,7%, hasta 542.603 toneladas, en un sistema estatal que retrocede ligeramente.

Más buques y mayor actividad marítima

Manteniendo esta tendencia, los puertos de la provincia recibieron 9.182 buques entre enero y julio, un 4,9% más que el mismo periodo de 2025.

En julio el crecimiento fue todavía mayor, con un aumento del 12,1% respecto al mismo mes del año pasado, pasando de 1.253 a 1.405 buques. En el cómputo general, el sistema portuario español cayó durante estos siete meses un 2,2%.

El avituallamiento sigue siendo una fortaleza aunque pierde un 2,3% de volumen

El avituallamiento pierde peso pese al liderazgo nacional

En el lado contrario está el avituallamiento. Las Palmas continúa siendo uno de los grandes centros españoles de esta actividad y las 1.726.492 toneladas suministradas durante este tiempo le permiten conservar el segundo puesto nacional, solo por detrás de Algeciras.

Sin embargo, cae un 2,3%, mientras el conjunto español crece un 2,0%.

Esta caída es aún mayor en los combustibles líquidos para avituallamiento: 1.512.988 toneladas, un 5,2% menos. También aquí mantiene el segundo puesto.