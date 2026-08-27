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El Puerto de Las Palmas prepara sus muelles para instalar nuevos radares de seguridad marítima

La Autoridad Portuaria licita por 364.850 euros la infraestructura eléctrica y de comunicaciones necesaria para instalar los equipos de control marítimo

Vista parcial del Puerto de Las Palmas.

Vista parcial del Puerto de Las Palmas. / La Provincia

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Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El Puerto de Las Palmas prepara sus muelles para la instalación de los radares que permitirán reforzar la seguridad marítima y mejorar los servicios de tráfico marítimo a través de nuevos sistemas de vigilancia y monitorización.

Para ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación pública el proyecto de alimentación eléctrica de los muelles Reina Sofía y Vela Latina, en La Luz, y los muelles de Salinetas y Arinaga, con un coste inicial de 364.850,21 euros.

Infraestructura para los nuevos sistemas de control marítimo

En concreto, se dotará a estos espacios de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones necesaria para el óptimo funcionamiento de los radares, las cámaras de seguimiento de los buques, las estaciones meteorológicas, los equipos de comunicaciones y los sistemas auxiliares de procesamiento de datos que se instalarán en los puertos grancanarios.

En cada una de estas localizaciones se colocarán nuevas líneas eléctricas, canalizaciones, cuadros eléctricos y conexiones de telecomunicaciones.

Imagen de archivo del Muelle Reina Sofía.

Imagen de archivo del Muelle Reina Sofía. / La Provincia

En el Muelle Reina Sofía se instalará una nueva acometida eléctrica, una caja de protección y medida y una línea hasta la caseta técnica situada junto a la estructura del radar. La canalización discurrirá mediante tubos enterrados y aprovechará infraestructuras existentes en parte del recorrido.

Por su parte, en el Muelle de la Vela Latina se aprovechará una infraestructura existente y se instalará una nueva línea hasta la caseta técnica del radar mediante canalizaciones enterradas, dejando además un tubo en reserva para futuras ampliaciones.

Actuaciones en Salinetas y Arinaga

En Salinetas se solicitará un nuevo suministro eléctrico y se creará una canalización enterrada y un trazado mediante bandejas instaladas sobre infraestructuras existentes para reducir afecciones. También se proyecta una nueva caseta técnica prefabricada para albergar equipos eléctricos y de comunicaciones.

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Finalmente, en Arinaga se aprovechará un punto de suministro existente de baja tensión. La línea llegará hasta una nueva caja de protección y medida y utilizará canalizaciones disponibles en el puerto para reducir obra civil.

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