Obras portuarias
El Puerto de Las Palmas prepara sus muelles para instalar nuevos radares de seguridad marítima
La Autoridad Portuaria licita por 364.850 euros la infraestructura eléctrica y de comunicaciones necesaria para instalar los equipos de control marítimo
El Puerto de Las Palmas prepara sus muelles para la instalación de los radares que permitirán reforzar la seguridad marítima y mejorar los servicios de tráfico marítimo a través de nuevos sistemas de vigilancia y monitorización.
Para ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación pública el proyecto de alimentación eléctrica de los muelles Reina Sofía y Vela Latina, en La Luz, y los muelles de Salinetas y Arinaga, con un coste inicial de 364.850,21 euros.
Infraestructura para los nuevos sistemas de control marítimo
En concreto, se dotará a estos espacios de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones necesaria para el óptimo funcionamiento de los radares, las cámaras de seguimiento de los buques, las estaciones meteorológicas, los equipos de comunicaciones y los sistemas auxiliares de procesamiento de datos que se instalarán en los puertos grancanarios.
En cada una de estas localizaciones se colocarán nuevas líneas eléctricas, canalizaciones, cuadros eléctricos y conexiones de telecomunicaciones.
En el Muelle Reina Sofía se instalará una nueva acometida eléctrica, una caja de protección y medida y una línea hasta la caseta técnica situada junto a la estructura del radar. La canalización discurrirá mediante tubos enterrados y aprovechará infraestructuras existentes en parte del recorrido.
Por su parte, en el Muelle de la Vela Latina se aprovechará una infraestructura existente y se instalará una nueva línea hasta la caseta técnica del radar mediante canalizaciones enterradas, dejando además un tubo en reserva para futuras ampliaciones.
Actuaciones en Salinetas y Arinaga
En Salinetas se solicitará un nuevo suministro eléctrico y se creará una canalización enterrada y un trazado mediante bandejas instaladas sobre infraestructuras existentes para reducir afecciones. También se proyecta una nueva caseta técnica prefabricada para albergar equipos eléctricos y de comunicaciones.
Finalmente, en Arinaga se aprovechará un punto de suministro existente de baja tensión. La línea llegará hasta una nueva caja de protección y medida y utilizará canalizaciones disponibles en el puerto para reducir obra civil.
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