La reparación del Muro Marrero en Las Canteras vuelva a licitación con un 26% más de presupuesto

La reparación del Muro Marrero, cuyo deterioro ha ido en aumento, está un paso más cerca. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a sacar este jueves a licitación la mejora del paseo de Las Canteras a ambos lados de la Playa Chica e incluye ahora un estudio geofísico de la base para detectar daños en los cimientos. La obra quedó desierta el año pasado tras no presentarse ninguna empresa al concurso. En esta ocasión, el presupuesto asciende a 1.055.912,93 euros, un 26,43% más que en la anterior ocasión.

El proyecto pretende reparar tres tramos del paseo de Las Canteras con un total de 286 metros lineales. Por un lado, 107 metros lineales entre la calle Luis Morote y la calle Torres Quevedo, una zona popularmente conocida como Muro Marrero. Los otros dos tramos están al otro lado de Playa Chica. Hay un segundo de 94 metros entre el número 38 del paseo y la calle Nicolás Estévanez; y tercero, con 85 metros, se extiende entre la calle José Franchy Roca y el número 49.

Envite del oleaje y las mareas

Esta zona del muro de la playa se encuentra muy deteriorada, principalmente por el envite del oleaje y las mareas. Los últimos temporales del invierno empeoraron su situación con nuevas grietas y huecos. No obstante, Urbanismo realizó una revisión y concluyó que los daños no eran de gravedad, por lo que se descartó el riesgo inminente de colapso. Esto ha permitido al Consistorio poder esperar a que el proyecto global de reparación salga a concurso.

Los temporales del invierno acrecentaron los daños, aunque sin provocar riesgo de colapso de la estructura

El Ayuntamiento capitalino realizó un informe en 2017 que corroboraba el mal estado de la infraestructura. En años sucesivos se hicieron reparaciones superficiales de las zonas más afectadas y en 2022 y 2023 nuevas inspecciones constataron un empeoramiento de la situación. Los técnicos detectaron más desperfectos superficiales en los alzados y los muros, además de daños en los contrafuertes. La idea será hacer una actuación integral que alargue la vida útil del muro.

Estudio geofísico

El proyecto incluye la realización de un estudio geofísico MASW (Análisis Multicanal de Ondas Superficiales de sus siglas en inglés ‘Multichannel Analysis of Surface Waves’). El objetivo será detectar posibles huecos o zonas con escasa cimentación que no estén visibles y sin necesidad de hacer excavaciones en la playa. En caso de detectar anomalías o vacíos significativos, se inyectará el material correspondiente para restaurar la base.

Inicialmente, se retirarán todas las barandillas, bancos y papeleras situadas en la zona de actuación, además de adoptar medidas para evitar afecciones a la arena y el agua. Una vez se hayan hecho los trabajos de demolición y reparado las posibles afecciones a la base que estén ocultas, los técnicos procederán a sellar las fisuras mediante resinas con el objetivo de restituir la continuidad del material y evitar la entrada de agentes agresivos como la salinidad.

Los huecos y oquedades internas serán rellenados mediante inyecciones de hormigón adecuado para ambientes marinos, según describen los pliegos del concurso. A continuación, se hará la regularización y recrecido de los contrafuertes para que puedan tener un mejor comportamiento frente al oleaje. Las zonas más afectadas de estos elementos serán reparadas con mortero y reforzado con fibras. Por último, se dará al muro un tratamiento superficial diseñado con materiales que permiten reducir la absorción del agua.

Este tramo del paseo de Las Canteras se construyó a lo largo del siglo XX aprovechando los muros rompeolas que levantaron los primeros vecinos de la playa a finales del siglo XIX. La antigüedad de esta infraestructura ha jugado en su contra, unido a que la zona de Playa Chica está expuesta al oleaje con marea alta pese a la función de rompeolas natural que tiene la Barra -esto se produce principalmente durante la baja mar-.

Mejoras en la playa de Las Canteras

El concejal de Planificación, Mauricio Roque, resalta que con esta actuación van "a intervenir de manera preventiva sobre un elemento fundamental del paseo con el objetivo de conservar y reforzar esta infraestructura". Por su parte, el edil de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, expone que “se trata de una intervención que no solo es conveniente, sino también necesaria para garantizar la seguridad y la sostenibilidad desde el punto de vista de la eficiencia y la durabilidad".

Este es uno de los principales proyectos pendientes para mejorar las instalaciones de la playa de Las Canteras. La reforma de la zona de baño asistido volvió a quedar desierta a principios de mes tras salir este año a licitación por segunda vez. Además, está pendiente la rehabilitación del balneario de La Puntilla para convertirlo en centro de interpretación. Las instalaciones llevan años abandonadas y están deterioradas.