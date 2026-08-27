Siete Puertas da comienzo a sus Fiestas: cuatro días para celebrar el barrio, la tradición y los reencuentros

Hay fiestas que se celebran en una plaza y otras que parecen extenderse por todo un barrio. En Siete Puertas, las celebraciones patronales vuelven desde este jueves con cuatro jornadas pensadas para reunirse, compartir y mantener vivas esas pequeñas tradiciones que, año tras año, ayudan a construir la identidad de un lugar. San Gregorio Magno volverá a ser el punto de encuentro hasta el próximo domingo, con una programación para todas las edades.

La fiesta levantará el telón este jueves a las 12:00 horas con la izada de bandera, antes de que Vanessa Betancor tome la palabra a las 20:00 horas para ofrecer el pregón. Una hora después, el grupo Attenya pondrá música a la primera noche de unas fiestas que irán aumentando el ritmo conforme avance el fin de semana.

El viernes será el turno de los más jóvenes

Los castillos hinchables abrirán a las 17:00 horas una tarde pensada para ellos, que continuará con un partido de fútbol infantil a las 19:00 y una actuación de un payaso a las 20:30. Cuando caiga la noche, la fiesta cambiará de escenario y de ritmo con una verbena popular amenizada por Luz de Luna, a partir de las 22:00 horas.

Pero si hay una jornada en la que Siete Puertas sacará a la calle buena parte de sus tradiciones, esa será la del sábado. A las 17:00 horas llegará la romería-ofrenda a San Gregorio Magno, uno de los actos centrales del programa. Después, a las 19:00 horas, será el turno de una exhibición de levantamiento del arado, seguida por la actuación de la Parranda La Polvajera. La noche terminará con otra verbena, esta vez con el Grupo Acuarela, desde las 23:00 horas.

Un domingo para despedir las fiestas

El último día comenzará con la tradición religiosa. La eucaristía en honor al patrón se celebrará a las 12:30 horas y, una hora después, San Gregorio Magno recorrerá las calles del barrio acompañado por la Banda Isleña. Después llegará uno de los momentos más populares de la jornada: una gran paella a las 15:00 horas y la Verbena del Solajero, con DJ Aithamy y fiesta de la espuma.

Todavía quedará tiempo para el fútbol, con un partido para mayores a las 18:00 horas, antes de que la Gala Fin de Fiesta ponga el broche a cuatro días de celebración. Mariachi Peleón y Daniela Ramírez serán los encargados de cerrar, a partir de las 20:00 horas, unas fiestas que vuelven a convertir Siete Puertas en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, ha puesto el acento precisamente en ese carácter comunitario de las fiestas, que considera una oportunidad para “encontrarnos, compartir y disfrutar juntos” y, al mismo tiempo, conservar tradiciones que forman parte de la identidad del barrio. La programación ha sido diseñada por la Comisión de Fiestas con el apoyo de la Concejalía del Distrito.

Para Siete Puertas, estos días no solo significan celebrar a su patrón, también se trata de homenajear lo que ocurre cuando un barrio se reconoce a sí mismo, las tradiciones vuelven a la calle y los vecinos tienen una razón más para encontrarse.