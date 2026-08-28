Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Las piscinas naturales de La Laja estarán disponibles para el uso ciudadano antes de finalizar septiembre tras los trabajos de dragado, limpieza e higienización del fondo marino que comenzaron este jueves con la extracción del árido acumulado en la piscina infantil y la piscina sur.

La intervención se está desarrollando de forma escalonada para reducir las afecciones al baño y permitir la reapertura progresiva de cada espacio una vez finalicen las labores de acondicionamiento y se certifiquen las condiciones de seguridad y salubridad.

Trabajos por fases en los distintos vasos

El plan de actuación ha comenzado de manera simultánea en el vaso norte, la piscina infantil y la piscina sur. La zona infantil es la que concentra una mayor acumulación de sedimentos, mientras que el vaso central, con unas dimensiones de 50 metros de largo por 12 metros de ancho, será intervenido una vez se hayan recuperado las otras áreas.

El concejal de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, visitó este viernes la zona para comprobar las labores de bombeo de la arena extraída, que será depositada en el extremo norte de la playa de La Laja, manteniéndose dentro del sistema ecológico del entorno, y aseveró que el objetivo es completar la actuación en un plazo máximo de cuatro semanas para que el recinto vuelva a estar disponible para los bañistas.

Pedro Quevedo recuerda los plazos de la obra durante una visita a las piscinas. / Tony Hernández

Una inversión de más de 130.000 euros

Los trabajos cuentan con una inversión municipal de 130.177,57 euros y tienen como finalidad retirar los sedimentos acumulados para mejorar el estado de este espacio litoral situado en el Cono Sur de la capital grancanaria.

El concejal trasladó sus disculpas a los usuarios por las molestias derivadas de la ejecución de la obra durante la temporada de verano y explicó que se trata de una actuación necesaria para recuperar las condiciones de uso del complejo.

La intervención llega después de un proceso previo con tres licitaciones que quedaron desiertas debido a la dificultad para disponer de maquinaria específica que cumpliera los requisitos establecidos. En esta nueva convocatoria se modificaron las condiciones de extracción para permitir el sistema de retirada mediante bombeo, una alternativa que ha facilitado el inicio de los trabajos.