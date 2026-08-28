"Se nos caen las casas": el desplazamiento de tierra en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria pone en alerta a sus vecinos

Las grietas de gran tamaño atraviesan paredes y suelos en las viviendas aledañas a la calle Soria, en Las Palmas de Gran Canaria. Esta vía es el único acceso de entrada y salida a la urbanización Santa Margarita, ubicada en el barrio periférico de Marzagán, donde actualmente se están realizando unas obras para solventar un acusado desnivel por el movimiento de la tierra. En los últimos años, el estado del terreno se ha traducido en el desplazamiento de "hasta 80 centímetros" de los muros cercanos, comprometiendo la seguridad de algunos hogares.

Una de las vecinas más perjudicadas es María Milagros Mellado Fonseca, cuyo suelo "se está hundiendo" tanto en el interior de la vivienda como en el porche. Hace un año, viendo que las grietas aumentaban hasta hacerse de "un dedo de ancho", decidió encargar un informe pericial para saber si era seguro vivir en la casa con sus hijas. En previsión de mayores riesgos, ha tenido que colocar varios puntales que le permiten sostener los techos con mayor firmeza.

María reside allí desde 2001, pero no ha sido hasta los últimos cinco años cuando ha empezado a ver cómo el deterioro se adueñaba de la casa. Su situación es la más grave, pero también otros vecinos han notado numerosos desperfectos, incluyendo puertas que han dejado de abrir o azulejos resquebrajados en el suelo.

Grietas en la pared de la vivienda de María, en Marzagán / LP/DLP

El inicio de las obras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emprendió las obras este mes de agosto para mejorar la firmeza del suelo y evitar que sigan produciéndose desplazamientos. Los trabajos están financiados por el Cabildo de Gran Canaria y cuentan con un presupuesto de 182.000 euros, pero los vecinos y vecinas temen que la zanja abierta acelere los movimientos de la tierra, sobre todo si sigue lloviendo.

Por otro lado, sostienen que la obra no ha avanzado en dos semanas y cuestionan que se hayan tomado las medidas oportunas para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, por lo que piden que se realice una inspección y un informe técnico. Su preocupación aumenta por la presencia de árboles que corren el riesgo de caer, lo cual podría comprometer la seguridad y obstaculizar la movilidad, al ser la única vía para entrar y salir.

Roturas en la columna de una vivienda en Marzagán / LP/DLP

Imprevistos en los trabajos

Además, hay varios vecinos que han estado más de 15 días sin internet porque les cortaron los cables durante la intervención y tampoco tienen suficiente espacio para sacar los coches de sus garajes. Su inquietud por un posible hundimiento en la carretera aumentó al ver que, a partir de este jueves, comenzaron a llegar grandes camiones para echar tierra en la zanja sin haber terminado los trabajos.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sostienen que "la obra no está paralizada", sino que han tenido que modificar el plan original. "Durante la ejecución de la excavación prevista para la cimentación del muro de estabilización se detectó un comportamiento del terreno más inestable de lo previsto, que podía generar la caída de algunos ejemplares vegetales en el interior de la zanja", desgranan.

Por ese motivo, "se decidió cubrir provisionalmente la excavación mientras se gestionan las actuaciones necesarias sobre los árboles" con el objetivo de "garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar nuevos movimientos del terreno". Asimismo, añaden: "No nos consta que haya habido grietas nuevas".

Un camión echa tierra en la zanja de la calle Soria, en Marzagán / José Carlos Guerra

Temores vecinales

Mercedes González, miembro de la asociación vecinal de Marzagán, explica que las vecinas y los vecinos no dejan de acumular temores por el desarrollo de las obras y una comunicación que consideran deficiente. "Han hecho una excavación tremenda y nos han dejado todavía más desprotegidos porque este terreno es arcilloso. La carretera no tiene ninguna cimentación de cuando se hizo", relata.

Hasta ahora no han tenido nuevas incidencias en sus viviendas, al margen de las que ya venían registrando en los últimos años, pero temen que eso pueda cambiar próximamente. "Se nos caen las casas", lamenta en alusión a las grietas y los muros desplazados, para añadir: "Tenemos miedo de pasar por aquí con nuestros hijos. La carretera está en un ángulo muy pronunciado".

Aglomerados alrededor de la obra, con los nervios a flor de piel, los vecinos y las vecinas intercambian preocupaciones mientras especulan lo que podría suceder. Cuentan que sus reclamaciones para arreglar el desnivel se remontan 15 años atrás, por lo que han dialogado con representantes municipales de todas las siglas políticas.