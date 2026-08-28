Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaRafa Cruz - UD Las PalmasHombre desnudo en la GC-1Puntos sensibles de la Avenida MarítimaNuevo terremoto en Gran CanariaMuro MarreroRey de Noruega
instagramlinkedin

Seguridad

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

El balance semestral de la UMEC destaca sus intervenciones en barrios, control de actividades públicas, bienestar animal y colaboración ciudadana

Una agente policial con tres cachorros rescatados.

Una agente policial con tres cachorros rescatados. / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria realizó 704 servicios durante el primer semestre de 2026, con una actividad centrada principalmente en la protección animal, la supervisión de actividades y espectáculos públicos y la participación ciudadana. El balance del primer semestre refleja además una importante labor administrativa, con 1.310 actuaciones administrativas y penales tramitadas, entre ellas 708 informes policiales y 252 denuncias administrativas derivadas de las intervenciones realizadas por los agentes.

El edil de Seguridad, Josué Íñiguez, destaca que la actividad de la UMEC responde al objetivo municipal de contar con una policía especializada y preventiva, con presencia en ámbitos como la convivencia ciudadana, la protección animal y el cumplimiento de la normativa.

La protección animal centra el 37,2% de las actuaciones

La protección animal fue el área que concentró más servicios, con 262 actuaciones, el 37,2% del total. Le siguieron las intervenciones relacionadas con actividades y espectáculos públicos, con 208 servicios, y la labor del Grupo de Participación Ciudadana, con 126. También se registraron 59 servicios sobre vehículos abandonados y 49 relacionados con residuos.

La colaboración vecinal tuvo un peso destacado, ya que 172 actuaciones se iniciaron a raíz de denuncias ciudadanas que permitieron activar intervenciones dentro de las competencias de la unidad.

Agente de la Unidad de Mediación y Convivencia, en una intervención de retirada de vehículo abandonado

Agente de la Unidad de Mediación y Convivencia, en una intervención de retirada de vehículo abandonado / La Provincia

Otras actuaciones

Entre las actuaciones administrativas figuran 134 intervenciones relacionadas con la Ley de Actividades y Espectáculos Públicos, 98 levantamientos de actas y 70 actuaciones vinculadas a la Ley de Bienestar Animal. Además, la UMEC realizó intervenciones sobre terrazas, animales potencialmente peligrosos, tráfico y ordenanzas municipales de protección animal, limpieza y residuos.

Noticias relacionadas y más

La unidad mantuvo también una labor coordinada con otros departamentos. Durante este periodo contabilizó 21 colaboraciones internas con otras unidades de la Policía Local y 72 con servicios municipales, especialmente con Salud Pública y Recogida de Animales, que concentró 44 actuaciones, además del Servicio Municipal de Limpieza y Protección del Paisaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  7. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  8. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Así avanzan los trabajos para retirar los sedimentos de las piscinas naturales de La Laja

Ricardo Hernández, el diseñador que ha transformado cinco pistas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria

Ricardo Hernández, el diseñador que ha transformado cinco pistas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria

Tres nuevas rotondas y más espacio peatonal: la transformación prevista para la Carretera del Norte de Las Palmas de Gran Canaria

Tres nuevas rotondas y más espacio peatonal: la transformación prevista para la Carretera del Norte de Las Palmas de Gran Canaria

"Se nos caen las casas": el desplazamiento de tierra en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria pone en alerta a sus vecinos

"Se nos caen las casas": el desplazamiento de tierra en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria pone en alerta a sus vecinos

«Es un efecto dominó de libro»: un experto señala uno de los puntos más sensibles de la Avenida Marítima

«Es un efecto dominó de libro»: un experto señala uno de los puntos más sensibles de la Avenida Marítima

La reparación del Muro Marrero en Las Canteras vuelve a licitación con un 26% más de presupuesto

La reparación del Muro Marrero en Las Canteras vuelve a licitación con un 26% más de presupuesto

El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta

El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta
Tracking Pixel Contents