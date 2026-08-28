La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza la mediación y el control municipal con más de 1.300 actuaciones

La Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria realizó 704 servicios durante el primer semestre de 2026, con una actividad centrada principalmente en la protección animal, la supervisión de actividades y espectáculos públicos y la participación ciudadana. El balance del primer semestre refleja además una importante labor administrativa, con 1.310 actuaciones administrativas y penales tramitadas, entre ellas 708 informes policiales y 252 denuncias administrativas derivadas de las intervenciones realizadas por los agentes.

El edil de Seguridad, Josué Íñiguez, destaca que la actividad de la UMEC responde al objetivo municipal de contar con una policía especializada y preventiva, con presencia en ámbitos como la convivencia ciudadana, la protección animal y el cumplimiento de la normativa.

La protección animal centra el 37,2% de las actuaciones

La protección animal fue el área que concentró más servicios, con 262 actuaciones, el 37,2% del total. Le siguieron las intervenciones relacionadas con actividades y espectáculos públicos, con 208 servicios, y la labor del Grupo de Participación Ciudadana, con 126. También se registraron 59 servicios sobre vehículos abandonados y 49 relacionados con residuos.

La colaboración vecinal tuvo un peso destacado, ya que 172 actuaciones se iniciaron a raíz de denuncias ciudadanas que permitieron activar intervenciones dentro de las competencias de la unidad.

Agente de la Unidad de Mediación y Convivencia, en una intervención de retirada de vehículo abandonado / La Provincia

Otras actuaciones

Entre las actuaciones administrativas figuran 134 intervenciones relacionadas con la Ley de Actividades y Espectáculos Públicos, 98 levantamientos de actas y 70 actuaciones vinculadas a la Ley de Bienestar Animal. Además, la UMEC realizó intervenciones sobre terrazas, animales potencialmente peligrosos, tráfico y ordenanzas municipales de protección animal, limpieza y residuos.

La unidad mantuvo también una labor coordinada con otros departamentos. Durante este periodo contabilizó 21 colaboraciones internas con otras unidades de la Policía Local y 72 con servicios municipales, especialmente con Salud Pública y Recogida de Animales, que concentró 44 actuaciones, además del Servicio Municipal de Limpieza y Protección del Paisaje.