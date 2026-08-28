Tres nuevas rotondas y más espacio peatonal: la transformación prevista para la Carretera del Norte de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica a Compañía General de Construcción Abaldo por 3,77 millones de euros el proyecto de transformación urbana de la Carretera del Norte, una actuación que pretende convertir este eje viario, diseñado como carretera convencional en los años 70, en una vía adaptada a las necesidades actuales de un entorno urbano consolidado.

El proyecto, financiado mediante el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), actuará sobre el tramo comprendido entre la semiglorieta existente en la Carretera del Norte y la intersección semaforizada con la Carretera de Los Tarahales, en el Distrito Ciudad Alta. La intervención busca mejorar la conexión entre ambos márgenes de la vía y reforzar los desplazamientos peatonales y los modos de transporte sostenible.

Una vía con más accesibilidad y nuevas conexiones

La actuación contempla una reorganización completa del espacio público, con mejoras en los itinerarios peatonales, creación de zonas ajardinadas, instalación de mobiliario urbano y renovación de las áreas de aparcamiento existentes.

Uno de los elementos principales del proyecto será la construcción de tres rotondas que se complementarán con pasos de peatones elevados para reducir la velocidad del tráfico y mejorar la seguridad vial en un entorno residencial. La primera completará la semiglorieta actual junto a la GC-3 y permitirá habilitar un nuevo acceso al barrio de La Paterna a través de la avenida Cronista Martín Moreno. Las otras dos sustituirán las actuales intersecciones de entrada a La Paterna y de conexión con la avenida Escaleritas en la zona de Los Tarahales.

Renovación del espacio urbano y de los servicios

El proyecto incorpora también una mejora ambiental del entorno mediante nuevas zonas verdes y espacios de estancia.

El proyecto convertirá este antiguo eje de los años 70 en una vía urbana con nuevas conexiones, zonas verdes y mejoras para peatones

La vegetación prevista incluye especies adaptadas al clima canario y con baja demanda hídrica, entre ellas Lavanda canariensis, Salvia canariensisEchium decaisnei, Artemisa thuscula y Euphorbia canariensis.

Además, la actuación incluye la renovación del alumbrado público, la ejecución de una red de drenaje de aguas pluviales —actualmente inexistente en este tramo— y mejoras en las infraestructuras de abastecimiento.

Una actuación de 12 meses para transformar el eje viario

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 12 meses e incluirán demoliciones, renovación de firmes y pavimentos, señalización, redes de abastecimiento, drenaje, alumbrado, telecomunicaciones y mobiliario urbano.

La actuación afectará al tramo entre la GC-3 y Los Tarahales e incluye una reorganización completa del espacio público

Dentro de las soluciones previstas figura la construcción de nuevas aceras y el uso de adoquín de hormigón en los accesos a garajes, con el objetivo de mejorar la resistencia de estas zonas y su integración con el conjunto del viario.

La intervención incorporará también dos nuevos hidrantes para bomberos, destinados a reforzar los recursos de emergencia en una zona con presencia residencial y actividad urbana consolidada.