La mujer que suministra combustible a los barcos en la gasolinera del Atlántico Medio: así funciona el bunkering en el Puerto de Las Palmas

Llenar el depósito en una gasolinera puede resultar tan sencillo que en muchas de ellas es el propio conductor quien lo hace. Sin embargo, en un puerto todo alcanza una mayor dimensión: desde los tanques donde se almacena el gasoil o el fuel oil, hasta las redes de distribución, el diámetro de las mangueras y la cantidad de combustible que se suministra, además de las estrictas medidas de seguridad que se adoptan. Y en el Puerto de Las Palmas, conocido como la gasolinera del Atlántico Medio, esa diferencia se multiplica.

Vanesa Cancela se convirtió en noviembre en la primera mujer que trabaja como operadora de muelle para dar suministro de combustible a los buques casi por casualidad. Hasta ese momento, su vida laboral estaba enfocada en el fitness y la educación, pero en medio de un periodo de desempleo encontró esta oportunidad y no lo dudó.

«Tenía muy buenas condiciones y aunque siempre se piensa que el trabajo en el muelle es un sector muy masculinizado, hoy en día ha evolucionado muchísimo», asevera.

Una profesión marcada por la seguridad y la precisión

Lo que más le llamó la atención al principio fueron las diferencias entre los combustibles, «cómo se arranchaba y se desarranchaba —conectar las mangueras a los depósitos— los barcos, las medidas de seguridad que había que mantener y, sobre todo, el trato con las diferentes tripulaciones de los buques, que llegan de todas partes del mundo».

Profesiones de La Luz - Vanesa - bunkering / José Carlos Guerra

Con los marineros habla en inglés, aunque no un lenguaje demasiado técnico para facilitar la comunicación. Después de conseguir el carné para conducir camiones, ahora está centrada en perfeccionar este idioma.

Tenía muy buenas condiciones y aunque siempre se piensa que el trabajo en el muelle es un sector muy masculinizado, hoy en día ha evolucionado muchísimo Vanesa Cancela

Reconoce que trabajar en este sector todavía genera sorpresa en algunos momentos. «Como tengo el pelo corto y aquí no están tan acostumbrados a ver una mujer, muchas veces me confunden con un hombre», cuenta entre risas.

Sin embargo, asegura que nunca ha tenido problemas y que siempre ha recibido respeto tanto por parte de sus compañeros como de los profesionales con los que trabaja. «Siempre me han tratado bien, nunca he tenido una falta de respeto ni una palabra fuera de lugar», señala.

Confiesa que está orgullosa de su profesión: «Si lo hubiera descubierto hace muchos años me habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Hoy puedo decir que aquí se puede vivir, jubilarse y tener una buena calidad de vida».

Vanesa Cancela durante la operativa con un pesquero japonés / José Carlos Guerra

El momento más delicado: conectar el barco con la terminal

Esta madrileña de 41 años, que lleva prácticamente toda su vida viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, explica que el momento más complicado de su trabajo es el inicio de la operación.

Lo más complicado es el momento de arranchar el barco y asegurarse de que todo esté bien conectado para que no haya ninguna fuga Vanesa Cancela

«Lo más complicado es el momento de arranchar el barco y asegurarse de que todo esté bien conectado para que no haya ninguna fuga», explica.

Aunque el riesgo de incidentes en estas operaciones es muy bajo, la prevención es máxima. «Nos aseguramos de que el barco tenga todo abierto, que nosotros también y estemos en total coordinación para que no haya ninguna fuga o derrame», afirma.

Vanesa Cancela comprueba las conexiones de la manguera con la que se suministra el combustible. / José Carlos Guerra

Los protocolos aplicados por su empresa, Minerva, y por el resto de compañías del sector «son superestrictoss». Cada paso debe realizarse «con exactitud y de forma tranquila, sin prisas».

Nos aseguramos de que el barco tenga todo abierto, que nosotros también y estemos en total coordinación para que no haya ninguna fuga o derrame Vanesa Cancela

Temperatura, tuberías subterráneas y miles de litros de combustible

El inicio de una operación de bunkering está condicionado, en primer lugar, por la temperatura del combustible. Cuando un buque llega al puerto, el producto debe encontrarse a una temperatura óptima, inferior a 60 grados, tal y como establece la normativa portuaria.

Si el combustible llega con una temperatura superior, el barco debe esperar hasta que se enfríe antes de comenzar el suministro. Para ello, la terminal cuenta con sistemas específicos que permiten garantizar que el producto alcance las condiciones adecuadas.

Cada producto va a una conexión y a un tanque concreto, y con cada barco se actúa de una manera distinta según lo que necesite Vanesa Cancela

Una vez iniciada la operación, el suministro se realiza a través de una red subterránea. El sistema está conectado mediante arquetas donde se instala el codo que permite comenzar la transferencia del producto.

Toda la infraestructura discurre bajo tierra hasta la terminal, una ingeniería diseñada para realizar estas operaciones de forma segura y eficiente.

El tiempo que requiere el proceso depende de diferentes factores, como la temperatura del combustible, el estado previo de la instalación o si se ha realizado una operación anterior, ya que uno de los aspectos fundamentales es evitar la mezcla de productos.

Vanesa Cancela en plena maniobra / José Carlos Guerra

Muelle o fondeo: dos formas de repostar un barco

Vanesa también explica que existen diferencias importantes entre suministrar combustible a un barco atracado en el muelle y hacerlo en fondeo.

En el primer caso, el buque ya está amarrado y ha llegado acompañado por práctico o remolcadores, según sus características. En cambio, cuando la operación se realiza en fondeo, la gabarra de suministro se coloca junto al otro barco para realizar directamente la transferencia del combustible entre ambas embarcaciones.

En fondeo la gabarra queda abarloada con el barco cliente y son los propios operarios de ambos buques los que realizan parte del proceso Vanesa Cancela

Además, en el fondeo «la gabarra queda abarloada con el barco cliente y son los propios operarios de ambos buques los que realizan parte del proceso», mientras que en tierra es necesario contar con dos operarios de muelle y un capataz para controlar la operación.

Tres combustibles y una regla: nunca mezclarlos

La complejidad de una operación de bunkering también depende del tipo de combustible que se suministra.

Vanesa Cancela explica que su empresa trabaja principalmente con tres productos: gasoil, fuel con bajo contenido en azufre (LSFO) y fuel de alto contenido en azufre (HSFO).

Cada uno requiere un tratamiento específico porque sus características son diferentes. «El fuel es más denso y el gasoil es más líquido, por eso hay que tener especial cuidado cuando un barco trabaja con varios productos al mismo tiempo», explica.

Los combustibles nunca pueden mezclarse, ya que cada uno debe circular por líneas independientes y llegar a tanques diferentes.

El fuel es más denso y el gasoil es más líquido, por eso hay que tener especial cuidado cuando un barco trabaja con varios productos al mismo tiempo Vanesa Cancela

«Cada producto va a una conexión y a un tanque concreto, y con cada barco se actúa de una manera distinta según lo que necesite», añade mientras atiende al Kinei Maru 135, un pesquero japonés que tomó 180.000 litros de gasoil marino.

De pequeñas mangueras a grandes petroleros

El tamaño de la operación depende del tipo de barco. En maniobras sencillas como la realizada con el pesquero japonés se utilizan mangueras de dos y cuatro pulgadas.

Pero cuando se trata de grandes buques o petroleros, las dimensiones cambian. «Ahí hablamos de mangueras de ocho pulgadas porque necesitan mucho más caudal y más fluidez», concluye Vanesa.