Cuando la charca cruzó el charco

La noche del sábado 29 de agosto de 1981 tenía, sobre el papel, todos los ingredientes para el desastre. Un escenario de más de doscientos metros cuadrados levantado dentro de una charca. Electricidad, viento y agua. Veinticinco mil espectadores dispuestos a comprobar si aquel dislate funcionaba. Y, contra todo pronóstico, acabó funcionando.

El acto era el colofón de Amigo, cuida Canarias, la campaña de concienciación sanitaria y limpieza que la Consejería de Sanidad de la Junta de Canarias había desarrollado durante todo agosto, y se enmarcaba en los actos del II Día Mundial de la Playa. El escenario elegido no podía ser más ambicioso: la Charca de Maspalomas, con las dunas como telón de fondo.

Todo el mundo —organizadores incluidos— coincidió en que difícilmente podía haberse elegido un marco más bello y, a la vez, más complicado. La gran plataforma, construida en varios niveles para que los artistas organizaran sus actuaciones a su gusto, parecía emerger de las aguas de la charca gracias a una iluminación pensada para el efecto; se llegaba hasta ella por una pasarela construida para la ocasión, y las dunas, también iluminadas, completaban el decorado.

Montarlo llevó varios días y exigió algo tan poco habitual como desecar la charca —lo cual, de paso, sirvió para renovar un agua normalmente estancada, dejándola entrar y salir—. Así que, paradójicamente, para que el espectáculo pudiera flotar sobre aquellas aguas, primero hubo que drenarlas.

El montaje obligó a drenar temporalmente la Charca de Maspalomas, lo que permitió renovar sus aguas estancadas

Desde primera hora de la tarde, un público heterogéneo —niños y mayores, canarios y turistas— fue formando una auténtica marea humana en torno a la charca, que lucía galas jamás vistas. La plataforma, aislada de esa multitud, acogía además a periodistas de televisión, radio y fotógrafos de prensa, repartidos por andamios y pasarelas cargados de altavoces, focos e hilos eléctricos: un despliegue mediático destinado a llevar el acontecimiento a toda la geografía española, con conexión en directo —aunque parcial— para algunas cadenas de radio.

Aunque el acto estaba previsto para las ocho de la tarde, comenzó con casi una hora de retraso. No era un evento cualquiera: varias emisoras de radio iban a retransmitirlo en directo, mientras que la televisión lo ofrecería en diferido, y algunos fragmentos llegarían incluso a todos los países de habla hispana a través del célebre programa 300 millones.

Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de empezar, el montaje comenzó a dar problemas. Las instalaciones provisionales sufrieron fallos en el cableado que dificultaron la correcta audición del espectáculo y obligaron a esperar hasta que los equipos estuvieran en condiciones. Las anomalías técnicas, de hecho, se repitieron varias veces a lo largo de la velada, restando agilidad al acto. La charca, se diría, tenía sus propios planes.

Anunció la velada el famoso locutor de televisión José Martín Ramos, y la doctora Ángela García, de la Consejería de Sanidad, presentó el programa en inglés para los numerosos turistas presentes, explicándoles en qué consistía el Día Mundial de la Playa, aunque el público fuera mayoritariamente canario.

Cerca de las nueve de la noche arrancó el espectáculo. José Vélez tenía esa misma madrugada una actuación en Huelva —a las dos— y debía coger un avión a las diez menos veinte hacia Sevilla para luego trasladarse en coche hasta la ciudad andaluza. El reloj no perdonaba, de modo que solo pudo interpretar tres canciones, pese a las peticiones del público.

Las tres fueron coreadas, especialmente la última, Canarito, que cantó con un niño en brazos, gesto que le valió un caluroso y prolongado aplauso. Al terminar, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Araña del Toro, le concedió el escudo del municipio en reconocimiento a sus méritos.

Con la misma prisa actuaron la Orquesta de Capilla Diego Durón y el Coro Polifónico del Círculo Mercantil, que también viajaban esa noche a la Península: interpretaron un tema de Vivaldi que, por el tipo de conjunto y de música, no pudo amplificarse por micrófono, así que solo lo disfrutaron bien quienes ocupaban las primeras filas.

El programa fue avanzando entre actuaciones y contratiempos hasta que llegó la segunda parte, que debía abrirse con María Isabel Torón interpretando Sombra del Nublo, el tema original de Néstor Álamo, acompañada al piano por Lola Guerra León, como preámbulo del homenaje que la Consejería de Sanidad, junto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, tributaba al cronista oficial de Gran Canaria.

Solo faltaba un detalle: el piano no estaba en el escenario.

Un piano de cola llegó desde el Hotel Faro para que María Isabel Torón cantara ‘Sombra del Nublo’, de Néstor Álamo

Tras preguntar por él y comprobar que tampoco se hallaba entre bastidores, María Isabel propuso que la acompañara al timple Andrés Macías, pero tras un ensayo, cantante y timplista coincidieron en que el instrumento de cuerda sonaría demasiado débil para la ocasión.

Fue entonces cuando María Isabel recordó haber visto, horas antes, un piano en el Hotel Faro. La organización no se lo pensó dos veces: envió a cuatro jóvenes de la Cruz Roja al hotel, que se llevaron el piano ante el asombro de los clientes que en ese momento bailaban al son de sus teclas.

El instrumento —un enorme piano de cola, cubierto por una lona que ondeaba al viento— cruzó la playa en un camión del ejército, ante la mirada atónita de los turistas que presenciaban semejante espectáculo. Pero al llegar a la parte trasera del escenario, la organización descubrió un nuevo obstáculo: no había ninguna entrada por donde subirlo, porque los decorados lo cerraban por completo.

María Isabel acudió entonces al escenógrafo, el pintor, diseñador y decorador Sergio Calvo González, alumno de la Escuela Luján Pérez y discípulo de Néstor Martín-Fernández de la Torre, y le explicó el problema: necesitaba un piano para cantar, acababan de traer uno, y no había forma de subirlo al escenario por culpa de los decorados. Calvo se quedó pensando un instante y fue derecho a abrir un pasaje en el decorado, separando los dos únicos paneles que no había unido, aunque lo pareciera.

Una vez instalado, María Isabel cantó la pieza dedicada a Néstor con tanta intensidad que puso a todo el público en pie. Néstor Álamo dirigió después unas palabras de agradecimiento, y en el escenario le esperaba Gregorio Toledo, consejero de Sanidad y Seguridad Social y organizador de la campaña Amigo, cuida Canarias, quien le entregó la placa del homenaje.

Le siguieron representantes de municipios e instituciones con más condecoraciones y placas conmemorativas, en reconocimiento a quien siempre fue considerado un auténtico «amigo de Canarias».

El espectáculo se prolongó hasta cerca de las dos de la madrugada y concluyó con una exhibición pirotécnica lanzada desde las dunas —entre los fuegos, un castillo en el que apareció el nombre de la Junta de Canarias—, un final brillante para una velada memorable.

Antes de marcharse, María Isabel hizo una advertencia a los organizadores: la iluminación no permitía a los intérpretes distinguir dónde terminaba el escenario y comenzaba la charca. Temía que, al día siguiente, alguien pudiera caer al agua.

Como si fuera una nueva Casandra, nadie le hizo caso, aunque sus temores no tardaron en cumplirse. Aquel domingo, el segundo festival comenzó con casi dos horas de retraso debido a un fuerte temporal de viento que llegó a hacer temer por la suspensión del acto. Las averías volvieron a aparecer en los hilos de sonido y en algunos andamios, pero esta vez fue el propio escenario el que terminó dando la razón a la cantante: el presentador, el célebre locutor de radio Carlos Martín Casado, cayó a la charca con los auriculares puestos.

María Isabel lo había avisado. La charca se cobró su pequeña venganza.