El deporte reúne a 4.000 menores en los campus de verano de Las Palmas de Gran Canaria

El Campus de Verano del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) ha reunido durante su edición de 2026 a cerca de 4.000 participantes en las actividades organizadas en seis espacios municipales de los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria. La programación, desarrollada durante los meses de verano, ha estado dirigida principalmente a niños y niñas de entre 4 y 14 años.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, señaló que el programa pretende que los menores mantengan la actividad física durante las vacaciones escolares y, al mismo tiempo, dispongan de espacios para relacionarse y conocer distintas disciplinas deportivas. La iniciativa también ha buscado facilitar la conciliación de las familias durante el periodo estival.

A lo largo del verano, los participantes han practicado modalidades como fútbol, baloncesto, voleibol, hockey y patinaje. La programación también ha incluido juegos tradicionales, actividades de psicomotricidad, talleres, manualidades, teatro y gymkanas.

Los campus se han distribuido entre seis instalaciones municipales: López Socas y García San Román, en Ciudad Alta; Jardín de Infancia, en Isleta-Puerto-Guanarteme; Leoncio Castellano, en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya; El Batán, en Vegueta, Cono Sur y Tafira; y la playa de Las Alcaravaneras, en el distrito Centro.

El campus de López Socas ha sido el único de la programación que ha permanecido abierto desde finales de junio hasta finales de agosto. También ha sido el de mayor capacidad, con cerca de 150 niños y niñas cada semana.

Esta instalación, junto con García San Román, ha contado además con servicio de recogida temprana desde las 7.30 horas. En López Socas se ha añadido un servicio de comedor que ha ampliado la atención hasta las 15.00 horas, como medida para facilitar la organización familiar durante las vacaciones escolares.

El programa ha incluido asimismo plazas sin coste para familias en situación de vulnerabilidad. También han participado menores con necesidades específicas de apoyo, que han contado con acompañamiento durante las actividades para facilitar su participación en las mismas condiciones que el resto de asistentes.

El Campus de Verano del IMD forma parte de la programación estival del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que este año también ha incluido el Campus de Verano de Educación, desarrollado en una quincena de centros escolares; el programa Huertoaventuras de verano, promovido por el área de Sostenibilidad Ambiental; y Panza de Burro, organizado por el área de Juventud.

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Con estas iniciativas, el Ayuntamiento ha concentrado durante las vacaciones escolares distintas propuestas deportivas, educativas y de ocio dirigidas a la infancia y la juventud de la ciudad, con la conciliación familiar como uno de los ejes de la programación estival.