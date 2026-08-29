Las historias detrás de los doces mosaicos de La Isleta

Hay símbolos de La Isletaque ahora pueden encontrarse en sus propias fachadas. Un faro, los tres volcanes, una ola, el Castillo de La Luz o el juguete de viento de César Manrique forman parte de un recorrido de doce mosaicos que recorre las calles del barrio. Detrás de cada icono hay un lugar, un recuerdo o una experiencia personal de sus vecinos. El proyecto "Identidad Vecinal Acción Mural", impulsado por el colectivo PSJM junto al Foro de La Isleta y el CIFP Tony Gallardo, nació precisamente para que fueran ellos quienes decidieran qué imágenes representaban al barrio.

El proceso comenzó con sesiones de escucha en las que vecinos y agentes locales hablaron de los lugares, símbolos e historias que asociaban con La Isleta. Después, el alumnado del CIFP Tony Gallardo participó en talleres de dibujo en los que plasmó su propia visión del barrio. De aquellas conversaciones y dibujos surgió un catálogo de símbolos que posteriormente se transformaron en pequeños mosaicos de 20 por 20 teselas.

La elección final tampoco estuvo en manos de una única persona. Los propietarios de las fachadas pudieron escoger qué icono querían colocar en sus casas. Así, cada mosaico acabó adquiriendo un significado particular para quien lo guarda.

La participación del centro educativo permitió que la mirada sobre La Isleta no procediera únicamente de quienes viven en el barrio

Un faro que guarda una historia de amor

Para María Medina, elegir el faro no fue una cuestión estética. El icono está ligado directamente a uno de los recuerdos más queridos de su vida: la historia de amor con su pareja. “Mi marido sirvió en el vigía y tenía siempre mucha guardia arriba”, recuerda la vecina. Durante el noviazgo, él decidió gastarle una broma y le escribió dos cartas haciéndose pasar por otro hombre, asegurándole que estaba enamorado de ella y que debía dejar a su novio.

María conserva todavía aquellas cartas. Y fue precisamente una pequeña pista en la segunda la que le permitió descubrir al autor. “En la siguiente carta ya me di cuenta que era él porque en la posdata puso El vigía”. Cuando conoció el proyecto de los mosaicos, aquella historia volvió a su memoria. “Pues mire, y me acordé de mi marido y de la historia”, relata la mujer. El faro se convirtió así en algo más que una imagen del barrio.

Mapa de los Mosaicos del proyecto "Identidad Vecinal Acción Mural" en La Isleta / Imagen de PSJM

El aula también forma parte del barrio

El CIFP Tony Gallardo no fue únicamente un lugar donde se desarrollaron los talleres. El alumnado participó en la construcción de los propios mosaicos de las calles en donde pasan parte de su día. El centro terminó incorporando el faro en su fachada. La participación del centro educativo permitió que la mirada sobre La Isleta no procediera únicamente de quienes viven en el barrio.

Entre las propuestas apareció incluso un cayuco de Senegal, una imagen que refleja la diversidad y las nuevas identidades que forman parte de La Isleta. En la experiencia también participaron estudiantes de distintos perfiles, incluidos jóvenes con discapacidad intelectual y alumnado migrante. El mosaico se convirtió, de este modo, en una actividad que unía aprendizaje, creación artística y conocimiento del lugar en el que estudian.

Elegí este icono porque para nosotros el mar es muy importante Ana Luisa

César Manrique, entre la memoria y la modernidad

Otro de los vecinos que escogió personalmente su símbolo fue Pedro Déniz, que se decantó por el juguete de viento de César Manrique. Su elección tiene que ver con la memoria del barrio pero desde una perspectiva diferente. “Era una manera de identificar algo que había desaparecido durante mucho tiempo”, explica Pedro. Le atraía “el color y el movimiento que planteaba César” y la relación del elemento con la zona de La Puntilla, que considera que fue uno de los símbolos de la zona.

Cuando le ofrecieron elegir entre diferentes iconos no dudó en escoger el de Manrique. Para Pedro, representaba una identidad más reciente frente a otros símbolos "carácter más de identidad e historicista"; este es más reciente, es más actual, explica.

Una ola que conecta mar, barrio y familia

Ana Luisa eligió el icono de la ola porque el mar forma parte de su vida tanto a nivel personal como profesional. “Elegí este icono porque para nosotros el mar es muy importante”, explica. La proximidad de la playa y la relación con el entorno hicieron que el símbolo encajara bien con el edificio. Además, en el edificio se ubica la asociación, opciónate, que utiliza en su web una fotografía de una ola de imagen principal.

Cuando conoció el proyecto, a través de PSJM, tuvo la oportunidad de escoger entre varios diseños y dudó entre la ola y el juguete de viento de César Manrique, ya que durante un tiempo vivió frente a este último y su marido es de Lanzarote. Finalmente, se decantaron por la ola porque era uno de los iconos que estaba disponible.

Los doce mosaicos no cuentan una única historia de La Isleta. Cada uno recoge una parte distinta de ella. El resultado es un recorrido que obliga a mirar de otra manera las calles. Son piezas pequeñas que aparecen en las fachadas y que, para quien conoce las historias que hay detrás, adquieren un significado mucho mayor.