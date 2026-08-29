El peregrinaje al Pino arranca temprano con bodas de plata frente a la Virgen y 'overbooking' en los bocadillos de chorizo de Teror

La tradición es una y los peregrinos no la contradicen: un bocadillo de chorizo con queso y un Clipper de fresa son la comida indispensable cuando se visita Teror en los días previos al Pino. Así, con mucho gusto, los caminantes recuperan las fuerzas y el aliento después de una buena pateada. Hay unos pocos que se inclinan más por el catering, pero hay algo en sus ropas –esmoquin con pajarita y elegante vestido blanco– que invita a perdonarlos por una vez. No todos los días se celebran las bodas de plata frente a la Virgen del Pino con sus fiestas en plena ebullición.

El primer fin de semana de las celebraciones, justo después del pregón inaugural, el paisaje del municipio está protagonizado por centenares de personas que se anticipan para llevar sus promesas a la Virgen. Llegan desde distintos rincones de Gran Canaria, de todo el Archipiélago o de mucho más lejos con el objetivo de disfrutar de un amplio programa festivo cargado de actos populares, tradicionales y religiosos. En el caso de Selene y Carmelo, que son grandes devotos de la patrona de la Diócesis de Canarias, han fusionado los festejos de este año con el 25 aniversario de su boda.

"Nos hacía mucha ilusión renovar los votos aquí", cuentan con una gran sonrisa, agarrados por el brazo y rodeados de su gente frente a la Basílica de Nuestra Señora del Pino. La emoción en un día tan especial no hizo sino crecer porque sus hijos ejercieron de padrinos, siendo prueba y testigo de la fuerza de su unión. "Qué mejor que ellos", rematan.

Fe, arraigo y tradición

En la plaza y sus alrededores, otros cientos de personas también disfrutaban el momento de una forma diferente: con pañoletas verdes al cuello, los pies enfundados en zapatos de deporte y palos en las manos para ayudar a hacer la ruta más ligera.

El Pino y su peregrinaje van más allá de una cuestión religiosa. A muchos asistentes, más que la fe, les tira el arraigo y la tradición. Así lo describe Pino, tocaya de la Virgen, por lo que estas fiestas también son un poco suyas. "Para mí tiene un significado especial y a mí me encanta venir. Es más, el año que no vengo no me siento bien", asegura.

Pino y su familia se hacen una foto grupal frente a la Basílica después del peregrinaje / José Carlos Guerra

Criada en un contexto católico, se ha ido desvinculando de la religión y los rezos con el paso del tiempo, pero en ningún caso ha perdido ese "apego" que siente por el peregrinaje. "Hay años que he venido en coche, pero me gusta venir caminando. El año que no lo hago, me afecta. Siempre hay algo que me atrae. Le pido mis cosillas, pero es verdad que no tengo mucha fe", desgrana.

Una ruta empañada por la suciedad

Su hijo Elio acaba de cumplir 18 años y se irá dentro de poco a estudiar a Granada, lo que sumó un motivo más para hacer el recorrido y pedir fuerza en esta nueva etapa. A su lado se encuentran familiares y amigos de toda la vida, como Ingrid, quien agradece hacer el camino en los primeros días para evitar el bullicio y marcar sus propios ritmos.

Eso no quita que tenga algunas críticas, ya que el grupo ha detectado que el recorrido está cada vez más "sucio" con "residuos y latas de cerveza" que degradan el paisaje, además de obstaculizar el paso. "Sobre todo cuando vas acercándote al pueblo, sientes pena de que el camino esté así, porque al final la responsabilidad es de todos. Es un tema de civismo y sentido común", reflexiona.

Pedidos en masa

Al margen de eso, apunta que el disfrute en el Pino está asegurado. Junto a ellas, también Paco, Emilio, Daniela, Delia y Fernando disfrutan del reglamentario bocadillo de chorizo de Teror con Clipper, como también lo hacen decenas de personas sentadas en distintos rincones de la plaza.

Durante estos días, Teror se llena con puestos de golosinas, roscas, garrapiñadas o dulces artesanales, entre los que se incluyen bizcochos de Moya, rosquetes, truchas variadas y palmeras de chocolate. Hay todo tipo de panes para deleitar a los paladares más dulces y salados, aunque la estrella de la corona está más que clara para todo el mundo. Por eso, todos los negocios ya están preparados con antelación para recibir los pedidos en masa. Y aun así, en ocasiones, no dan abasto.

Víctor Montesdeoca atiende a sus clientes en la emblemática tienda de aceite y vinagre / José Carlos Guerra

Una cueva hasta arriba de queso

Algo ajetreado pero avanzando a buen ritmo, Víctor Montesdeoca despacha cuñas de queso, bocadillos, morcillas y chorizos que desprenden un olor suculento. En un lateral de la Basílica, arropada por el ambiente festivo, la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror conserva ese encanto antiguo de los negocios de luz tenue, cuyas estanterías detrás del mostrador permiten hacer un viaje en el tiempo a través de los ojos.

Mientras corta los quesos y atiende a sus clientes, Víctor relata que la afluencia en el Pino no hace sino crecer año tras año: "Estamos a tope. Tengo la cueva de queso hasta arriba, lo vamos curando y lo vamos sacando. Y aun así no damos para todo, pero por lo menos llegamos a la mayoría. Es la fiesta más grande de la Isla y hay que vivirlo".

Más de 500 bocadillos en un día

El sentimiento es una palabra clave para cualquiera que hable de las fiestas del Pino. Muchas de esas emociones positivas se evocan precisamente con el paladar. Ana Rosa Medina Santana, de la Dulcería Artesanal David y Ana, detalla que en un día fuerte pueden sacar más de 500 bocadillos, con el mérito de ser apenas dos o tres personas a cargo.

"Faltan manos para hacerlos. La gente viene muy alegre y nosotros estamos dichosos de atender a todo el mundo, pero claro, es estresante. Llevamos más de 30 años aquí y la verdad es que todos los Pinos son muy bonitos. Siempre es la misma intensidad", relata.

Ana y su hija preparan bocadillos de chorizo de Teror con queso / José Carlos Guerra

Un pueblo goloso y devoto de las Vírgenes

De su puesto no se pueden eludir los dulces, cuya demanda "se triplica" durante las fiestas respecto a un domingo normal en el mercadillo. Uno de los más demandados es el pan de huevo típico del pueblo, pero se consume todo tipo de azúcar y "mucho chocolate". Ahí está el escaparate de que el pueblo canario es un pueblo goloso.

Y el pueblo canario, además, siente una fuerte vinculación con las Vírgenes que venera. Por eso, en el Pino no pueden faltar los puestos con objetos religiosos. Rita Santana no se ha escaqueado ningún año, desde que estaba en el vientre de su madre, de su gran puesto de venta pegado a la Basílica. Gracias a sus estampas, figuras, escapularios y pulseras, se ha convertido en toda una institución que allá donde va la reconocen.