El viaducto del Guiniguada, un coloso de la ingeniería en Canarias con errores de obra "inexplicables"

Con pilares de 100 metros de altura y vanos de hasta 140 metros, la construcción del viaducto del Guiniguada fue toda una proeza de la ingeniería civil en Canarias. Un coloso inaugurado en 2003 que, casi dos décadas después, corrió el riesgo de colapsar al detectarse serias deficiencias en su estructura interna. Las obras de impermeabilización realizadas durante agosto en ambos puentes de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria tan solo han sido la guinda de una operación singular que ha permitido subsanar graves defectos que pasaron inadvertidos durante su construcción.

«Hubo dos errores importantes», subraya en conversación con este periódico José Antonio Llombart, ingeniero de caminos encargado de la construcción y posterior reparación del viaducto del Guiniguada. Por un lado, las vainas que protegen los tensores de la estructura no estaban del todo rellenadas con cemento, por lo que se produjeron filtraciones. Por otro, el puente tenía huecos exteriores que no fueron tapados. De hecho, ambas calzadas carecían de una capa de impermeabilización, tal y como se ha podido constatar en los trabajos del último mes.

Fase tres de la circunvalación

Los dos viaductos que salvan el Guiniguada fueron concebidos en 1997, aunque las obras no terminaron hasta 2003. Esta obra de ingeniería forma parte de la fase tres de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y vino descongestionar de tráfico tanto la Avenida Marítima como diversas calles interiores de la ciudad. Una estampa repleta de retenciones que volvió a repetirse este agosto, 22 años después, más teniendo en cuenta que el parque de vehículos se ha incrementado en este tiempo de manera considerable.

El viaducto está conformado por dos puentes que no son simétricos, dado que uno es más alto que el otro para poder dar cabida al entrelazado con la GC-23. «Estamos ante un valle con una morfología compleja, muy profundo y ancho, por lo que fuimos a una solución clásica», resalta Llombart. La más común y a la vez la más apropiada. De hecho, esta ha sido la técnica constructiva más utilizada en la ingeniería civil «desde el final de la Segunda Guerra Mundial», resalta.

Tensores rotos en el interior del tablero del viaducto. / LP/DLP

Con unos pilares de hasta 100 metros, el tablero fue levantado mediante voladizos, «de hasta 70 metros en el aire sin estar conectados entre sí», explica. «Una obra como esta es difícil, pero fuimos resolviendo los pequeños problemas que surgieron», subraya el ingeniero. De hecho, tuvieron que adaptarse a la curvatura de la vía, especialmente en el viaducto en sentido sur. En cualquier caso, las deficiencias con las que se levantó esta megaestructura tardaron casi dos décadas en salir a la luz.

Llombart, cuyo equipo está ahora dirigiendo la obra de los viaductos de la carretera de Agaete a El Risco, también supervisó toda la reparación del Guiniguada. En 2022, tras varias denuncias en los barrios cercanos de «estallidos» por las noches, los técnicos detectaron que una serie de tendones del puente habían colapsado. Según el ingeniero de caminos, estaban dañados el 60% de los tendones en el tablero en sentido sur y el 20% en sentido norte.

Dar la máxima durabilidad a la estructura

La solución escogida para dar la máxima durabilidad a la estructura es una obra pionera en el mundo para un puente de hormigón ya construido. De hecho, ha sido nominada a los premios de la Asociación Internacional de Ingeniería de Puentes y Estructuras en la categoría de mejor rehabilitación. El viaducto del Guiniguada compite así con un antiguo silo convertido en museo en Kristiansand (Noruega) y el puente Tomei Tagawa de Tokio (Japón).

Lo primero que descubrieron al observar los tendones rotos, es que el relleno de las vainas protectoras se había realizado mal. «Se hizo de manera irregular», subraya Llombart. Al presentar huecos en su interior, la humedad penetró dentro de estos elementos -fundamentales para mantener en pie el tablero-, provocando un colapso posterior de los mismos. Y es que en el interior del tablero «había hasta charcos de agua», a raíz de una serie de cavidades que quedaron sin taponar en el tablero.

Visita a las obras del Viaducto del Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra / José Carlos Guerra

A esto había que añadirle que el tablero de ambos viaductos carecía de impermeabilización, algo que se ha podido constatar en los trabajos realizados por el Cabildo en el último mes. Para el ingeniero esto es algo «inexplicable», puesto que, precisa, «todos los puentes del mundo tienen que tener impermeabilización». Y es que en la obra «se cometieron errores que hemos visto después».

La humedad corroyó el acero

De esta manera, la humedad que penetró en las vainas corroyó el acero, «por lo que se rompieron poco a poco». Así hasta colapsar. «El puente quedó seriamente dañado», subraya Llombart, «de no haber actuado, los daños pudieron ser incluso letales». Llegados a este punto, se encendieron todas las alarmas y comenzó una operación de envergadura para salvar una obra que el propio ministro de Fomento, Álvarez Cascos, calificó de «colosal» en 2003.

«Se hizo una monitorización de los dos puentes mediante cámaras para saber el comportamiento de las cargas», explica el técnico. Esta gran infraestructura -como todas- tiene sus propios movimientos, provocados principalmente por el tráfico y por la oscilación térmica. De hecho, no es para menos el número de vehículos que pasan por esta autovía: una media de 130.000 diarios.

Para reparar el puente, los técnicos llegaron a la conclusión de que reponer los tendones colapsados no sería suficiente. Al menos en el viaducto que va en sentido sur, «donde una reparación convencional habría sido insuficiente por la cantidad de acero que se había roto». En cambio, los ingenieros optaron por una solución novedosa que es la que ahora opta a alcanzar un reconocimiento.

LP/DLP

La idea consistía en sacar al exterior el refuerzo de la estructura. «Esto es algo que se ha hecho en puentes de hierro, en Alemania», pone de ejemplo Llombart. Pero en un viaducto de hormigón suponía toda una novedad. «Era técnicamente hacer el refuerzo que queríamos de otra manera», subraya el técnico, «esta solución le ha dado al puente una capacidad de resistencia máxima».

Un puntal de acero de grandes proporciones

Para ello, se adosó al tablero del puente un puntal de acero de grandes proporciones: 10 metros de alto y 25 toneladas de peso. Esta pieza llegó a la Isla desmontado 15 partes desde Galicia. Una vez ensamblada de Lomo Blanco, los obreros procedieron a su colocación bajo el puente. Esta operación se hizo a unos 100 metros de altura, sobre el lecho del Guiniguada, de ahí la complejidad y peligrosidad de los trabajos.

La pieza fue adosada al tablero y, posteriormente, conectada al mismo con ocho cables de acero. Estos son los nuevos tendones exteriores del puente, los cuales sirven de refuerzo a los que se encuentran en el interior. Estos cables están formados cada uno por 26 barras de acero bajas en carbono y envueltos a su vez en un polietileno de alta densidad. Cada cable pesa unas 500 toneladas.

Para la colocación de la pieza fue necesario contratar a empresas especializadas en el sector -de hecho, vinieron técnicos desde Suiza-. Detrás de esta operación de altura estuvo Freyssinet, compañía francesa fundada hace más de 70 años por Eugène Freyssinet, inventor del pretensado, de ahí la especialización en este tipo de megaestructuras, con trabajos en diferentes países.

Lámina asfáltica

Una vez terminada esta operación, el Cabildo procedió a impermeabilizar las dos calzadas. Tras retirar el asfalto a principios de agosto y comprobar que el viaducto no había sido impermeabilizado durante su construcción, la adjudicataria y la subcontrata especializada, Lopesan Asfaltos y Construcciones y Smart Working Canarias, respectivamente, colocaron 120 toneladas de lámina asfáltica de alta resistencia, la misma que se utiliza normalmente en la red ferroviaria del AVE.

Obras de impermeabilización del viaducto dhttps://bcube-to-quay.prensaiberica.es/?siteid=17#el Guiniguada en la GC-3. / José Pérez Curbelo

La reparación de este viaducto, realizada por la vía de urgencia por parte del Cabildo, tuvo un coste de 11,2 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle los 2,2 millones de la impermeabilización. Una actuación que ha permitido alargar la vida útil del puente, «ahora está como si fuera nuevo», resalta Llombart. Eso sí, el técnico precisa que deberá que esta megainfraestructura deberá tener un mantenimiento e inspecciones periódicas.

El viaducto del Guiniguada fue inaugurado en mayo de 2003 tras cinco años de construcción. Esta megraestructura forma parte de la fase tres de la circunvalación, ejecutada por FCC Construcción, Dragados y Matías Marrero. La obra ponía así fin a una reivindicación que nació en los años 60 y que tardó medio siglo en hacerse realidad: evitar que todo el tráfico entre el sur y el norte pasara por la parte baja de la ciudad.