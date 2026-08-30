El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que narró la Luna entre calles de plantas

El barrio de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, ha crecido moviéndose entre dos mundos. Tiene un pasado estrechamente vinculado a la agricultura, que sembró su entorno con fincas de las que apenas quedan algunos solares vacíos en el presente. Rodeado por dos zonas industriales, su urbanización progresiva cambió los caminos de tierra por calles con piche, a las que hubo que poner nombres cuando el callejero de la ciudad fue cobrando forma hacia los años setenta del siglo pasado. Y una parte de ellas tienen un campo semántico en común: las plantas.

Berrazal, Verol, Amapola o Junco son algunas de las palabras que lucen en las placas de sus esquinas, generando contraste con unas vistas que aglutinan polígonos, casas terreras y edificios de nueva construcción. Pedro Alberto Hernández Barreto, conocido por todos como Tito el chapista, es uno de los vecinos que ha pasado la mayor parte de su vida en la zona, por lo que con sus memorias se puede narrar una parte de la evolución del entorno.

Placa de la calle Cocotero, en el barrio de Las Torres / José Pérez Curbelo

Un barrio construido por sus vecinos

De la larga historia que aglutina Las Torres, Tito apunta que los nombres de sus calles son apenas una parte muy pequeña. Tal y como cuenta, se trata de "un barrio que fue construido por sus vecinos" y que se ha ido transformando con el tiempo, a medida que se ha revalorizado la ubicación y la tranquilidad de la zona.

"Cuando se empezó a poblar no había carreteras, ni servicios, ni nada", al margen de "la guagua que venía desde Tamaraceite". En aquel momento, la única denominación que existía era la que separaba Las Torres Altas y Las Torres Bajas, cada una con su propia asociación vecinal diferenciada. Ambas tuvieron que ponerse de acuerdo para nombrar las calles cuando la expansión urbana evidenció la necesidad de identificar cada vía con un nombre distinto.

Una calle del barrio de Las Torres, en una imagen antigua / LPR

Además de la agricultura, este barrio capitalino está estrechamente vinculado al fútbol, que ha unido durante décadas a sus gentes. Pero sin duda no se puede hablar de Las Torres sin aludir a las infraestructuras que le dieron su nombre: "Las antenas salvaron muchas vidas en la navegación y tuvieron una importancia a nivel mundial. Aquí se narró el primer alunizaje del hombre en la Luna. La estación de Maspalomas era muy importante a nivel de la NASA y se comunicaba con estas torres que estaban aquí".

Con la vista puesta en el pasado, Tito reflexiona que los nombres de Azahar, Madreselva, Laurel o Aulaga pueden ser bonitos, pero están desvinculados de la realidad y el contexto del barrio. Lamenta que "no significan nada", mientras que sus personalidades emblemáticas no tienen ninguna mención en la nomenclatura del callejero.

Placa de la calle Gardenia, en el barrio de Las Torres / José Pérez Curbelo / LPR

Juanito el alemán y Pepe Angulo

Uno de ellos fue Juanito el alemán, un hombre que exportaba verduras y fue "una institución, una persona muy influyente". Así lo recuerda: "Ese señor era el único que tenía un coche aquí en Las Torres. Cualquier persona que tenía algún problema médico, el coche de Juanito el alemán estaba ahí dispuesto".

También tiene palabras para Pepe Angulo, quien se asentó en la zona siendo muy joven. Además de haber sido presidente de la asociación vecinal, trabajó durante mucho tiempo en Transradio, donde utilizó la voz para narrar la historia del barrio. "Fue una persona muy buena, muy dialogante", recuerda.

La gente y las fincas del barrio

Como ellos no hubo otros iguales, pero sí muchas personas distintas que construyeron el barrio y la comunidad. Los vecinos, recuerda Tito, "fabricaron cada uno sus casitas con sacrificio, hicieron sus calles, sus alcantarillas, sus bordillos. Se lo hicieron todo". Además, muchos no provenían del propio municipio, sino que llegaron desde otras zonas de la Isla o del Archipiélago.

"Eran fincas, invernaderos y más fincas. Aquí te podías meter en las fincas que había por ahí y llegabas hasta Tamaraceite. Nada más bajarte a la carretera principal volvías a meterte en otra finca, otra finca, otra finca. Era impresionante. Hoy ni se conoce y me da una pena ver todo eso", relata.