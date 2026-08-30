El mapa mundial del Puerto de Las Palmas: 582 conexiones, 283 destinos y 17 navieras

El Puerto de Las Palmas se ha consolidado como el cuarto puerto mejor conectado de España, después de Valencia, Algeciras y Barcelona, y forma parte de los grandes nodos europeos al situarse en el puesto número 12 de la lista que encabezan Róterdam, Amberes y Hamburgo.

En la última década, el Puerto de Las Palmas ha mantenido una conectividad marítima bastante estable, lo que le ha permitido mejorar en los últimos diez años su posición respecto a otros puertos españoles. En 2016, estaba prácticamente al mismo nivel que Castellón y en 2024 se situó por delante de Vigo, Bilbao, Málaga y Castellón. Ahora, recorta distancias con los tres puertos con mayor tráfico: Valencia, Algeciras y Barcelona.

Este posicionamiento del recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria se debe en gran medida a que se ha convertido en el principal enlace entre África Occidental y Europa, con 582 conexiones a 283 puertos distintos de Europa, África, Asia, América, Oceanía, Índico, Golfo Pérsico y Mar Rojo.

Más de la mitad de estos puertos, el 52%, se concentran en África Occidental y del Sur, el Mediterráneo y el Mar Negro, Europa Atlántica y el Lejano Oriente.

En concreto, la red comercial marítima de La Luz llega a 45 puertos de África Occidental y del Sur, a 40 del Mediterráneo y el Mar Negro, 32 de la Europa atlántica, 31 del Lejano Oriente, 23 de España, 23 del Báltico y 19 del Golfo de México, Caribe y Centroamérica. También está conectado con la Sudamérica atlántica (14), el Índico y África del Este (13), Australia, Nueva Zelanda y Pacífico (12), Norteamérica atlántica y Grandes Lagos (11), Centro y Sudamérica pacífica (10), Golfo Pérsico y Mar Rojo (7) y Norteamérica pacífica (5).

Sin embargo, no todas estas conexiones son directas, ya que 392 de ellas tienen un feeder indicado, es decir, la mercancía llega a través de buques de alimentación que los trasladan de un puerto secundario hasta uno principal o de mayor tamaño donde se conecta con el transporte de trayecto largo.

Mapa mundial del puerto de las palmas

África Occidental, la gran fortaleza de La Luz

Sin lugar a dudas, la fuerza de La Luz se sitúa en su conexión con África Occidental y del Sur, con rutas marítimas hacia 45 puertos de países que recorren la costa del continente desde Marruecos hasta Sudáfrica, así como otros 13 recintos del Índico y África del Este.

La red de conexiones presenta un alcance claramente mundial. Hacia Asia aparecen 31 puertos del Lejano Oriente, con una presencia especialmente destacada de China, que por sí sola reúne 12 puertos distintos, además de escalas en Japón, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur, Tailandia, Taiwán y Hong Kong. A ello se suman 12 puertos en Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico. En América, las conexiones abarcan tanto la costa atlántica como la pacífica de Estados Unidos, además del Caribe y Centroamérica y de las costas atlántica y pacífica de Sudamérica, configurando una red que se extiende por prácticamente todos los grandes corredores marítimos internacionales.

El Puerto de Las Palmas es el cuarto mejor conectado de España y ocupa el puesto 12 entre los grandes nodos europeos

Asimismo, se extiende por los principales mercados marítimos internacionales. En Europa, enlaza con grandes nodos portuarios del norte y del Mediterráneo como Róterdam Amberes, Hamburgo, Le Havre, Lisboa, Leixões y Génova. Hacia África, las rutas alcanzan tanto el norte como la fachada atlántica y el golfo de Guinea, con destinos como Dakar, Agadir, Casablanca, Abidjan, Tema, Lomé, Douala, Luanda y Praia.

La cobertura se prolonga también hacia Asia, con conexiones con puertos estratégicos como Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yokohama, Busan, Singapur, Port Klang y Ho Chi Minh; y hacia América, donde aparecen enclaves de la costa este de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica como Nueva York, Savannah, Cartagena, Santos, Río de Janeiro, Buenos Aires, Guayaquil y Buenaventura. La red llega además hasta Oceanía, con servicios vinculados a Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle, Auckland y Tauranga, lo que refuerza el carácter global de las conexiones comerciales.

Una posición estratégica para la ayuda humanitaria

Esta es una de las claves que permite entender la ubicación de uno de los principales centros de distribución del Programa Mundial de Alimentos. Su director, Mohamed Nasser, ha aseverado que el recinto portuario grancanario "es un lugar importante por sus conexiones marítimas y la capacidad logística de sus empresas para realizar la carga de los contenedores de una forma muy rápida" y que "no hay ningún puerto en toda la zona que tenga las conexiones que tiene el de Las Palmas".

Y es que casi el 85%, 493 de las 582, de las rutas que parten desde la isla de Gran Canaria son semanales. El resto se distribuye en 39 que salen cada dos semanas, 27 mensuales, nueve dos veces por semana, siete diarios y las demás, con frecuencias minoritarias.

Más navieras, más alternativas para las mercancías

El número de navieras que operan hacia un mismo destino permite medir hasta qué punto una conexión ofrece alternativas a los operadores que utilizan el Puerto de Las Palmas. En este sentido, la red de La Luz presenta algunos contrastes significativos. Santa Cruz de Tenerife es el destino con mayor variedad de operadores, con 12 navieras, seguido de Barcelona, con 11, y Valencia, con nueve. Pero también destacan algunos puertos del continente africano como Agadir, que cuenta con siete navieras, las mismas que Róterdam y Leixões, mientras que Casablanca suma seis, igual que Amberes, Algeciras y Lisboa.

Uno de los portacontenedores de MSC saliendo del Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

La presencia de varios operadores en Agadir y Casablanca muestra que la conexión con el continente no se limita a una sucesión de destinos, sino que en algunos de ellos existe una oferta suficientemente amplia para que las mercancías dispongan de distintas alternativas de transporte.

Una red amplia, pero con distinta intensidad

No obstante, la amplitud de esta red no significa que todos los destinos tengan el mismo nivel de competencia o frecuencia. El recinto de Las Palmas de Gran Canaria trabaja con 17 navieras, pero solo tres de ellas concentran buena parte de la cobertura: MSC llega a 201 de los 283 puertos conectados, mientras Maersk alcanza 105 y CMA-CGM, 100. Juntas, las tres compañías están presentes en 248 puertos diferentes, es decir, el 87,6% de toda la red. Esto explica que el recinto pueda alcanzar mercados muy diversos, aunque una parte importante de esas conexiones dependa de un grupo reducido de grandes operadores.

Otras navieras que operan en este recinto son Ual, GS Lines, WEC Lines, Boluda Lines, X-Press Feeders, Flota Suardiaz, Arabella y Hapag-Lloyd.

Las rutas que salen de Gran Canaria llegan hasta Shanghái, Nueva York, Sídney o Buenos Aires y refuerzan su papel estratégico

Por otro lado, la distribución por destinos muestra además que la mitad de los puertos de la red tiene un único operador. En concreto, 142 de los 283 puertos aparecen asociados a una sola naviera, MSC, mientras 67 cuentan con dos y 40 con tres. Solo 34 destinos tienen cuatro o más operadores, y 18 de ellos disponen de cinco o más.

De esta manera, los 283 puertos conectados reflejan sobre todo el alcance geográfico de La Luz, pero no implican que exista el mismo nivel de alternativas comerciales en todos ellos: en muchos destinos hay una única compañía que ofrece el servicio, mientras que en otros, especialmente algunos de los grandes nodos europeos, españoles y africanos, existe una mayor variedad de operadores.

El contenedor domina el tráfico marítimo

El tráfico de contenedores domina de forma muy clara la red comercial marítima del Puerto de Las Palmas, un nodo portuario que cerró 2025 con más de 1,4 millones de TEU movidos.

De las 582 líneas comerciales, 496 corresponden exclusivamente a servicios de contenedores, es decir, son rutas dedicadas al transporte de mercancías en contenedores marítimos estandarizados, y otras 52 combinan contenedores y carga convencional, es decir, mercancía general que no viaja necesariamente dentro de un cajón, como pueden ser piezas, maquinaria, bobinas, sacos u otros bultos que se estiban directamente en los barcos.

Además, existe un registro que combina contenedores con tráfico rodado. Sumando todas las modalidades en las que intervienen contenedores, estos están presentes en 549 de los 582 registros, el 94,3% del total.

Una red fundamentalmente contenerizada

El tráfico de contenedores domina la red comercial del puerto, con presencia en el 94% de las conexiones marítimas

El resto tiene un peso mucho menor. Hay 13 registros exclusivamente de tráfico rodado, es decir, servicios en los que camiones, remolques, automóviles u otras cargas con ruedas entran y salen del barco mediante rampas; otros nueve combinan tráfico rodado y pasajeros, una modalidad característica de ferris que transportan simultáneamente vehículos, mercancías y viajeros; y 11 corresponden únicamente a carga convencional. Por tanto, aunque existen conexiones destinadas a distintos tipos de mercancías y servicios, la estructura comercial del directorio es fundamentalmente contenerizada: solo los servicios exclusivamente de contenedores representan ya el 85,2%, y su presencia supera el 94% cuando se incluyen las líneas mixtas.

De Asia a Oceanía

La amplitud de la red se aprecia especialmente cuando se mira hacia sus extremos. El Puerto de Las Palmas no se limita a actuar como enlace entre Europa y África Occidental, sino que mantiene conexiones que llegan hasta algunos de los principales nodos marítimos de Asia, como Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yokohama, Busan y Singapur, y se prolongan hasta Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico, con destinos como Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle, Auckland y Tauranga. Esa extensión geográfica convierte a La Luz en un punto de conexión entre mercados muy alejados y refuerza su condición de nodo atlántico dentro de las grandes rutas internacionales.

La Luz alcanza 14 áreas geográficas y conecta con algunos de los principales corredores comerciales del planeta

Más operadores en los grandes nodos

Pero el alcance de la red no es la única medida de su fortaleza. La diversidad de operadores también cambia considerablemente según el destino. Agadir, por ejemplo, cuenta con siete navieras, las mismas que Róterdam y Leixões, mientras que Barcelona reúne 11, Valencia nueve y Santa Cruz de Tenerife 12. En el caso africano, la presencia de varios operadores en Agadir y Casablanca —seis en este último caso— muestra que la conexión con el continente no se limita a una sucesión de destinos, sino que en algunos de ellos existe una oferta suficientemente amplia para que las mercancías dispongan de distintas alternativas de transporte.

Una profundidad comercial desigual

En el extremo contrario, 142 de los 283 puertos conectados aparecen asociados a una sola naviera. La red de Las Palmas, por tanto, combina dos características que no siempre van juntas: un alcance geográfico extraordinariamente amplio, capaz de llegar desde el Atlántico africano hasta Asia y Oceanía, y una concentración de operadores que hace que la profundidad de esas conexiones sea muy desigual.