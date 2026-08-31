Los 550 expertos de mayor importancia mundial en el sector de las energías sostenibles se reúnen en la ULPGC: "Canarias es un laboratorio ideal para la transición energética"

Canarias vuelve a estar en el foco científico internacional. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge, por primera vez en España, la 21ª Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible de Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES), el congreso más importante de Europa en su campo. Los 550 expertos de mayor importancia mundial en el sector se reúnen en el Archipiélago durante cuatro días para discutir los retos de mayor importancia en materia de transición energética global: "Canarias es un laboratorio ideal para la investigación de este campo", afirmó Pedro Cabrera, organizador de la conferencia y director del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos Renovables (GRRES).

La universidad pública grancanaria, coorganizadora del evento junto a la Universidad de Zagreb y el Instituto Superior Técnico de Lisboa, se convertirá en una mesa de debate en la que se abordarán temáticas como la planificación de sistemas energéticos inteligentes que incorporen a las renovables hasta la desalinización —en la que Canarias es referente a nivel europeo—, la movilidad sostenible, el nexo entre agua, energía y alimentación o la resiliencia específica de los sistemas insulares. "Me encantaría que, a partir de esto, se considere a la ULPGC como una institución clave para discutir estos temas y que nos tengan en cuenta en Europa", explicó Cabrera.

La ULPGC acoge el congreso SDEWES, la conferencia internacional más relevante en energías sostenibles / José Pérez Curbelo

Además de los investigadores que acuden a la cita, varios de los editores jefes de las revistas científicas de referencia mundial en el ámbito de la energía, el agua y el desarrollo sostenible. Para el director del GRRES, su asistencia no sólo eleva el prestigio del encuentro, sino que facilita que las ideas y debates técnicos sobre la integración de renovables que se discutan durante estos días tengan una proyección global directa.

La elección de Canarias como sede de la conferencia está motivada por la situación especial de Canarias en Europa. En palabras de Cabrera, el Archipiélago "es un laboratorio ideal para la transición energética" debido a una combinación de sus características geográficas, marcadas por la insularidad y la condición ultraperiférica, sus retos de aislamiento y su capacidad "para convertir sus necesidades en soluciones tecnológicas".

En concreto, al tratarse de islas, cada una cuenta con sistemas energéticos más pequeños y débiles que los de territorios de mayor dimensión. Esta fragilidad, paradójicamente, se convierte en una ventaja competitiva que permite poner a prueba tecnologías avanzadas que serían mucho más complejas de ensayar en redes continentales de un tamaño superior. Así, las soluciones probadas pueden ser extrapoladas posteriormente a mayor escala.

Somos pioneros en la desalación, ninguna otra universidad hace más investigación que la ULPGC en este campo, ni ninguna otra institución hace mejores desarrollos que el Instituto Tecnológico de Canarias, por ejemplo Pedro Cabrera — Organizador del congreso y director del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos Renovables

Cabrera lo ejemplificó con el caso de El Hierro, en el que la central hidroeólica de Gorona del Viento funcionó con éxito a modo de experimento para cubrir la demanda eléctrica local. Gracias a esa experiencia, actualmente se está desarrollando la central de Chira Soria en Gran Canaria, un territorio mayor, con la perspectiva de que estos avances "continúen escalando a sistemas aún más grandes".

En cuanto a la capacidad de Canarias para "convertir las necesidades en oportunidades", destacó el caso de Lanzarote, territorio en el que la escasez de agua de los años 70 obligó a instalar en la isla la primera planta desaladora de Europa. Como este proceso requiere de mucha energía, acabó impulsando también la innovación en renovables, logrando que el Archipiélago sea hoy especialista en combinar plantas desaladoras con parques eólicos y fotovoltaicos. "Somos pioneros en la desalación, ninguna otra universidad hace más investigación que la ULPGC en este campo, ni ninguna otra institución hace mejores desarrollos que el Instituto Tecnológico de Canarias, por ejemplo", contó Cabrera.

"El objetivo de Canarias para 2040 es alcanzar la descarbonización total y la neutralidad climática, es decir, abastecer el 92% del consumo energético final mediante fuentes renovables y, para el resto, utilizar sistemas de absorción de carbono", aseguró Cabrera: una meta complicada en la que este tipo de conferencias suponen un paso que, el día de mañana, puede cambiar el futuro del Archipiélago.