Movilidad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a poner en marcha el ascensor de San José después de tres meses
El servicio cuenta con un presupuesto de 15.461,50 euros y un plazo de cinco meses
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a poner en funcionamiento el ascensor público de San José después de tres meses. El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, destacó que su puesta en marcha supone un "primer paso" para recuperar el servicio de las instalaciones, "mientras continuamos trabajando para que el resto pueda volver a estar operativo”.
Añadió que para ello, el Consistorio ha adjudicado un contrato para la puesta en marcha, mantenimiento y conservación de los ascensores situados en la vía pública, que contempla también la realización de las inspecciones obligatorias por parte de los Organismos de Control Autorizados (OCA).
El servicio cuenta con un presupuesto de 15.461,50 euros y un plazo de cinco meses.
La falta de mantenimiento en estos medios de movilidad vertical había sido cuestionado por los vecinos, no solo de San José, sino también en otros elevadores ubicados en el Risco de San Nicolás, Lomo Verdejo o el Barranquillo Don Zoilo, residentes que llevan meses protestando por la situación en la que se encuentran estas infraestructuras en sus barrios, fundamentales para salvar la compleja orografía de la ciudad.
La mayoría de los ascensores de la capital nacieron durante el mandato de Jerónimo Saavedra. Pronto surgieron las averías, hasta tal punto que escaleras como las que conectan Primero de Mayo con el Risco de San Nicolás estuvieron paralizadas durante más de una década.
En 2022 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó adelante un contrato con el que rehabilitar todos los que tuvieran fallos irreversibles e instalar cámaras de seguridad.
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