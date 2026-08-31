La casona señorial de Vegueta que perteneció a un caballero de la Orden de Calatrava sale al mercado

Un trozo del patrimonio arquitectónico de Vegueta está a la venta. El palacete del número 24 de la calle López Botas busca nuevo dueño por 1.650.000 euros; el inmueble es uno de los más señoriales del barrio histórico por sus escudos hechos con cantería y sus singulares cornisas. Según el Plan Especial de Protección de Vegueta y Triana, la casa data de 1922 y fue restaurada en 1924. El arquitecto Rafael Masanet fue el encargado de su diseño, aunque también es conocido por idear otros espacios icónicos en Las Palmas de Gran Canaria como el quiosco modernista del Parque San Telmo. El propietario original de la casona fue Miguel Manrique de Lara y Massieu, miembro de una saga familiar vinculada a cargos de poder y riqueza en la isla.

De hecho, llegó a pertenecer a la Orden de Calatrava, fundada en el año 1158 en el Reino de Castilla. Nació por la necesidad de defender el Reino ante la amenaza del ejército musulmán de Al-Ándalus. Con la culminación de la Reconquista de la Península en 1492 y el asentamiento de los Reyes Católicos, su propósito original perdió el sentido, y en su lugar, la Orden siguió activa con un carácter religioso para preservar la fe católica y sus tradiciones. Con este propósito accedió Manrique de Lara en los años 20 del pasado siglo.

Ceremonia de acceso

Manrique de Lara entró en la entidad antes de la construcción de su palacete. Es esta la razón por la que en su fachada queda el escudo de la orden como testigo de la historia de su residente. El profesor en la ULPGC Fabio García contó en las páginas de este periódico los entresijos de la ceremonia de ingreso, que se celebró en la iglesia de San Agustín doce años antes de la construcción de la vivienda. El cortejo partió de la casa de sus padres, que ahora es el actual Colegio de Abogados, muy cerca de la casa de la que trata este artículo. Dentro del templo, Manrique de Lara tomó los hábitos de nuevo caballero, en la última ceremonia de este tipo que se celebró en la ciudad. De hecho, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico guarda en su archivo una foto suya ataviado con el sombrero y la larga túnica de la Orden, junto a una dedicatoria firmada a mano.

El inmueble fue concebido siguiendo una arquitectura historicista de origen neoclásica, donde los detalles cobran especial importancia al estar a medio camino entre el modernismo y el art déco El profesor Fabio García

Miguel Manrique de Lara mandó a construir la casona en la que vivió con su esposa Carmen del Castillo-Olivares y Fierro, que también pertenecía a una de las familias más importantes de la isla. El anuncio del portal inmobiliario Idealista detalla que la propiedad cuenta con 728 metros cuadrados construidos más un sótano de 343 metros cuadrados, distribuidos en 15 estancias principales, cocina independiente, cinco baños completos y un aseo. La casa mantiene el patio central con fuente, que es tan característico en las antiguas casas señoriales canarias. Los vendedores destacan que puede albergar diferentes usos, ya sea como "vivienda amplia, proyecto familiar o inversión".

Trabajo de cantería

La fachada destaca por su estilo ecléctico con trazas barrocas. Según el Plan Especial de Protección de Vegueta y Triana el frontis está "caracterizado por la composición en dos cuerpos; uno principal simétrico con el eje central en la puerta de acceso, y un segundo cuerpo separado del anterior por una pilastra vertical de cantería". La piedra es uno de los elementos más importantes en la estética del inmueble, ya que la parte inferior alberga toda una franja de cantería "muy labrada". Asimismo, la cornisa, el pretil de coronación, los escudos, marcos y dinteles de los huecos también están construidos con este material. La fachada trasera que da hacia la calle Santa Bárbara es, sin embargo, de una decoración más austera, aunque mantiene la franja de la planta baja de cantería, al igual que otros detalles, que también se encuentran en la parte delantera.

En 2017 otra de las propiedades de la familia Manrique de Lara fue puesta a la venta por un valor de 5,25 millones de euros

El edificio es de un gran valor arquitectónico y está integrado en un conjunto urbano de interés a lo largo de la calle López Botas. Su grado de protección es ambiental, lo que implica que las posibles reformas estarán condicionadas a ciertas normas y limitaciones, con el objetivo de mantener intacto el legado histórico de la vía y del casco histórico capitalino. El profesor Fabio García destacó que el inmueble fue concebido siguiendo una arquitectura historicista de origen neoclásica, donde los detalles cobran especial importancia al estar a medio camino entre el modernismo y el art déco. En su conjunto, el profesor destacó la importancia del mismo al ser el último palacete de estilo romántico que se construyó en la capital.

El legado del matrimonio que habitó durante años en el palacete ha quedado inmortalizado en la fachada con los escudos de armas de sus familias. Los Manrique de Lara son un linaje que ha ocupado puestos de importancia en la isla, y que se cruzaron con otros apellidos importantes como Cabrera Bethencourt. Es más, cuando Pedro Manrique de Lara y Cabrera se afincó en Las Palmas y una de sus hermanas se casó con un primo de la Casa mayor de los Manrique, la capital grancanaria sustituyó a La Oliva como enclave receptor de las mayores rentas familiares entre 1872 y 1873. En 2017 otra de las propiedades de esta familia fue puesta a la venta por un valor de 5,25 millones de euros. De esta manera, la antigua casa de los Manrique de Lara, junto a la plaza del Espíritu Santo, fue reconvertida en hotel Cordial. Las características de este inmueble, en el que ahora se hospedan los turistas, eran bastante similares a la casona de la calle López Botas, que ahora se encuentra en venta, por lo que no sería de extrañar que alguna empresa hotelera ponga los ojos sobre el inmueble, aunque por el momento, su futuro todavía es incierto.