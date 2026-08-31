Un experto de la Cámara de Comercio de España lanza una advertencia: el Puerto de Las Palmas no se puede medir solo por toneladas

El presidente de la subcomisión de Operadores Logísticos de la Cámara de Comercio de España, Jaime Santiago González López, reivindica el peso de los servicios portuarios y del tráfico Ro-Ro para medir la verdadera importancia del Puerto de Las Palmas y no solo en el número de toneladas que mueve.

El experto, que participará los días 26 y 27 de octubre en la segunda edición del encuentro Shipping Canary Islands, organizado por Oneport en el Hotel Santa Catalina, asevera que el peso económico de La Luz no puede medirse únicamente por el número de toneladas que pasan por sus instalaciones, al considerar que es un criterio que ofrece una visión incompleta de la importancia real del puerto grancanario.

El valor del Puerto de Las Palmas va más allá de las toneladas

«El ranking de puertos en España establecido por toneladas movidas es un ranking que a mí personalmente no me sirve, no me vale», afirma González, que pone como ejemplo en el Puerto de Las Palmas indicadores como la existencia de servicios de reparación, repostaje, suministro de combustible y asistencia a buques, actividades que generan un impacto económico sobre la isla aunque no necesariamente se traduzcan en grandes volúmenes de toneladas manipuladas.

González también llama la atención sobre el tráfico Ro-Ro, es decir, el transporte de mercancías y vehículos que entran y salen de los buques por sus propios medios o mediante sistemas rodados, en el que «las toneladas dejan de ser un referente válido», explica.

Imagen de una de las terminales de contenedores del Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Frente a las grandes cantidades de minerales, graneles sólidos o productos agroalimentarios que pueden elevar rápidamente las estadísticas de un puerto, el tráfico rodado puede representar un impacto económico mucho mayor del que reflejan sus toneladas, asevera.

Por ese motivo, González considera necesario buscar «otros índices, otras ratios de medición» que permitan conocer con mayor precisión la aportación de cada instalación portuaria a su territorio.

El presidente de la subcomisión de Operadores Logísticos de la Cámara de Comercio de España asevera que La Luz cobra especial importancia por su condición de puerto de servicios y por la variedad de actividades que se desarrollan alrededor de su operativa, y sentencia que es como «el corazón que hace que se bombee el oxígeno por todas las arterias» de la isla.

Por ello, defiende que el debate sobre el futuro del Puerto de Las Palmas debe incorporar criterios más amplios que las toneladas, incluyendo el empleo, los servicios prestados a los buques, el tráfico Ro-Ro, la actividad logística y el impacto que toda esta cadena genera sobre Gran Canaria.

Una estrategia para los próximos 20 años

Este será uno de los asuntos sobre los que pondrá el foco en la segunda edición del Shipping Canary Islands, pero también planteará la necesidad de adoptar una visión a largo plazo para el Puerto de Las Palmas, con una planificación a cinco, diez y veinte años que permita decidir qué infraestructuras, servicios y capacidades serán necesarias.

El ranking de puertos en España establecido por toneladas movidas es un ranking que a mí personalmente no me sirve, no me vale Jaime Santiago González López

Esa estrategia debe adaptarse a un escenario marcado por la incertidumbre, la transición energética y los cambios en las rutas comerciales. Las inversiones marítimas tienen horizontes muy largos, pero la tecnología y las exigencias medioambientales evolucionan con rapidez, lo que obliga a tomar decisiones con mayor capacidad de adaptación, afirma.

Además, considera fundamental que esa planificación se construya desde la colaboración entre administraciones y empresas, incorporando el conocimiento de quienes trabajan diariamente en la actividad portuaria.

Las Palmas como hub entre Europa y África

Por otro lado, Jaime González plantea la posibilidad de que el puerto pueda reforzar su papel como hub de recepción y redistribución de mercancías, aprovechando la llegada de grandes buques transoceánicos para, posteriormente, realizar una distribución más capilar hacia otros destinos europeos.

El experto reivindica el peso de la reparación naval, el repostaje, el suministro de combustible y el tráfico Ro-Ro para medir la verdadera dimensión del Puerto de Las Palmas

El futuro del Puerto de Las Palmas también pasa, según González, por aprovechar la evolución del continente africano.

«África para el año 2050 tendrá 1.000 millones de habitantes y una edad media por debajo de los 28 o 30 años», señala, y añade que en las próximas décadas se abrirán nuevas necesidades de consumo, servicios y formación que Canarias puede ayudar a cubrir.

Sin embargo, advierte de que Marruecos está ganando peso como actor industrial, agrícola y logístico, y ya está aprovechando algunas de las oportunidades que genera la transformación del comercio internacional, por lo que defiende que el puerto debe contar con una estrategia clara que permita anticiparse y no limitarse a reaccionar ante los cambios.

Canarias necesita garantizar su suministro marítimo

Otro de los grandes retos que plantea González es la necesidad de reforzar los planes de contingencia ante posibles crisis internacionales.

El mundo marítimo es consustancial al futuro y al devenir de nuestra sociedad, particularmente en el caso de Gran Canaria Jaime Santiago González López

Canarias depende del transporte marítimo para garantizar buena parte de su suministro y, a diferencia de otros territorios, no cuenta con alternativas terrestres como carreteras o ferrocarril. Por ello, considera necesario anticipar posibles escenarios de interrupción del tráfico marítimo y establecer protocolos claros de actuación.

«El mundo marítimo es consustancial al futuro y al devenir de nuestra sociedad, particularmente en el caso de Gran Canaria», concluye.