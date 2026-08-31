Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado dos convocatorias de promoción interna para cubrir 139 plazas en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), en el marco del proceso de reclasificación de los puestos de Bomberos del subgrupo C2 al C1. Los procesos, que se desarrollarán mediante el sistema de concurso-oposición, comprenden 108 plazas de Especialista y 31 de Cabo Mayor de Bomberos.

Los plazos permitirán la promoción profesional de personal que ya presta servicio en el cuerpo y comprenden 108 plazas de bombero y bombera especialista, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C1, y 31 plazas de Cabo Mayor de Bomberos, también del Grupo C, Subgrupo C1.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, resaltó que la publicación de las convocatorias supone un "nuevo paso" en el proceso de reclasificación de los puestos de bomberos "y en el trabajo que estamos desarrollando para facilitar la progresión profesional del personal municipal”.

El paso del subgrupo C2 al C1 reconoce la cualificación, responsabilidad y experiencia de los profesionales Esther Martín — Concejala de Recursos Humanos

Martín destacó que el paso del subgrupo C2 al C1 reconoce la "cualificación, la responsabilidad y la experiencia" de los profesionales que forman parte del servicio y permite avanzar en una estructura profesional más adecuada a las funciones que desempeñan.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, subrayó que la reclasificación de los puestos y las convocatorias de promoción interna permiten seguir avanzando en la organización y estructura del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. “Es importante que quienes ya forman parte del cuerpo puedan desarrollar su carrera profesional y acceder a nuevas categorías, al mismo tiempo que reforzamos una estructura preparada para ofrecer una respuesta eficaz ante las emergencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, añadió.

Requisitos

Desde el Consistorio destacan que al tratarse de procesos de promoción interna, los aspirantes deberán ser funcionarias de carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y cumplir los requisitos específicos establecidos para cada categoría.

En el caso de las 108 plazas de bombero y bombera especialista, será necesario acreditar una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en la categoría de Agente de Bombero, Subgrupo C2, además de reunir el resto de requisitos previstos en las bases.

Al tratarse de procesos de promoción interna, los aspirantes deberán ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las personas aspirantes deberán disponer del título de Bachiller, Formación Profesional de Grado Medio o Superior, o una titulación equivalente, sin perjuicio de las alternativas contempladas legalmente para quienes acrediten la antigüedad y formación exigidas.

Para optar a las 31 plazas de Cabo Mayor de Bomberos, será necesario ser funcionario o funcionaria de carrera del Ayuntamiento y acreditar una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en la categoría de Cabo de Bomberos, Subgrupo C2, además de cumplir los requisitos de titulación, capacidad funcional y demás condiciones establecidas en la convocatoria.

Aunque el texto íntegro de las bases ya se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas número 103 (del pasado viernes 28 de agosto) y en la sede electrónica del Ayuntamiento capitalino, el plazo para presentar solicitudes -que será de 20 días hábiles-, se abrirá oficialmente al día siguiente de la publicación del extracto de las convocatorias en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una vez abierto el plazo, las personas interesadas deberán tramitar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica municipal. En ese momento, se deberá aportar la declaración responsable y el justificante del abono de la tasa por derechos de examen.

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Tras el anuncio en el BOE, todas las comunicaciones y listas de admitidos se publicarán exclusivamente a través de web municipal.