La pastelería de Gran Canaria con los dulces más originales de la isla: formas sorprendentes y sabores canarios
La pastelería apuesta por la elaboración artesanal de autor con ingredientes de alta calidad
Hay pastelerías en las que los dulces no solo entran por la vista, sino que buscan convertirse en una auténtica experiencia gastronómica. En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra Verol Pastelería, un establecimiento que apuesta por los productos elaborados artesanalmente y formas sorprendentes.
Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han visitado el establecimiento recientemente y han probado diferentes elaboraciones que no han dudado en recomendar a sus seguidores. "Pastelería de autor, 100% artesanal y elaborada con ingredientes de máxima calidad, donde cada dulce destaca por sus formas únicas, sabores sorprendentes y combinaciones que no dejan indiferente", comentan.
Pastelería con productos elaborados de forma artesanal
El local apuesta por una elaboración 100% artesanal, utilizando ingrediente de máxima calidad. Apuestan por elaboraciones de autor, formas sorprendentes y combinaciones de sabores que mezclan productos canarios con ingredientes más exóticos.
Además de los pasteles, la oferta incluye una sección de bollería artesanal, con diferentes elaboraciones para quienes prefieren una opción más tradicional.
Elaboraciones artesanales y originales
Una de las elaboraciones que más llamó su atención fue la Pintadera, un pastel inspirado en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura canaria. En su interior combina bizcocho de almendra, gelificado de albaricoque y maracuyá, caramelo de plátano y mousse de gofio. "Esto sabe a Canarias", comentan los creadores mientras prueban el producto.
El establecimiento también ofrece opciones más frescas como el Mango, elaborado con bizcocho genovés, compota de mango y ganache montada de maracuyá o el Coco-Lima que combina bizcocho de coco, crema de lima y albahaca, crujiente de barquillo y mousse de coco.
Los amantes del chocolate no pueden perderse el Gianduja, bizcocho de avellana, nata avainillada, mousse de chocolate con leche y ganache montada de avellana. Otro de los imprescindibles es la Rosa, elaborada con bizcocho de chocolate, gelificado de cerezas y mousse de chocolate. "Esto está de locos", aseguran en el vídeo.
Horario y ubicación
Verol Pastelería se encuentra en la Avenida Pintor Felo Monzón, 23, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han probado los dulces y han disfrutado de la calidad que ofrece el establecimiento en cada bocado.
Abre de martes a sábado de 10.00 a 19.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00 horas. Los lunes el local permanece cerrado por descanso del personal.
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