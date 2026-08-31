El programa 'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto el broche final a ‘Parque Aventura’, el programa de actividades de verano impulsado por la concejalía del Distrito Ciudad Alta para dinamizar los espacios públicos de los barrios durante los meses de julio y agosto.

La última cita tuvo lugar el pasado viernes, 28 de agosto, en la plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, después de que el programa recorriera otros cinco espacios del distrito: la plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico; la plaza Don Benito, en Schamann; la plaza María Madre de la Iglesia, en Residencial Cruz de Piedra; la plaza situada en la calle León XIII, junto a Protección Civil, en El Polvorín; y el Espacio Multideportivo de Las Torres.

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, destacó que durante el verano "hemos llevado actividades gratuitas a distintos barrios para que los niños, niñas y sus familias pudieran disfrutar de su tiempo libre cerca de casa, compartiendo los espacios públicos y generando puntos de encuentro y convivencia”.

González subrayó que programas como ‘Parque Aventura’ permiten dinamizar los barrios durante el periodo estival y ofrecer alternativas de ocio accesibles para toda la ciudadanía, especialmente para la población infantil y juvenil y agradeció la participación de las familias que se han sumado a las diferentes jornadas.

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‘Parque Aventura’ se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto, con actividades celebradas en horario de 17:30 a 19:30 horas. La programación ha incluido propuestas lúdicas y de ocio orientadas principalmente a niños y jóvenes, aunque abiertas a toda la familia, con el objetivo de fomentar el juego, la participación y la convivencia vecinal.