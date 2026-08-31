Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa de Chipre busca puzolanas en Gran CanariaUD Las PalmasJubilados canariosPeregrinaje al PinoEsqueletos urbanísticos en Gran CanariaPuerto de Las PalmasDelfines en Gran CanariaInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

Ocio

El programa 'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano en Las Palmas de Gran Canaria

El programa 'Parque Aventura' del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concluyó en Las Chumberas, tras recorrer otros cinco espacios públicos del distrito de Ciudad Alta

Familias disfrutan del programa 'Parque Aventura' durante su realización en Las Chumberas.

Familias disfrutan del programa 'Parque Aventura' durante su realización en Las Chumberas. / LP/DLP / LPR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto el broche final a ‘Parque Aventura’, el programa de actividades de verano impulsado por la concejalía del Distrito Ciudad Alta para dinamizar los espacios públicos de los barrios durante los meses de julio y agosto.

La última cita tuvo lugar el pasado viernes, 28 de agosto, en la plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, después de que el programa recorriera otros cinco espacios del distrito: la plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico; la plaza Don Benito, en Schamann; la plaza María Madre de la Iglesia, en Residencial Cruz de Piedra; la plaza situada en la calle León XIII, junto a Protección Civil, en El Polvorín; y el Espacio Multideportivo de Las Torres.

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, destacó que durante el verano "hemos llevado actividades gratuitas a distintos barrios para que los niños, niñas y sus familias pudieran disfrutar de su tiempo libre cerca de casa, compartiendo los espacios públicos y generando puntos de encuentro y convivencia”.

González subrayó que programas como ‘Parque Aventura’ permiten dinamizar los barrios durante el periodo estival y ofrecer alternativas de ocio accesibles para toda la ciudadanía, especialmente para la población infantil y juvenil y agradeció la participación de las familias que se han sumado a las diferentes jornadas.

Noticias relacionadas

‘Parque Aventura’ se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto, con actividades celebradas en horario de 17:30 a 19:30 horas. La programación ha incluido propuestas lúdicas y de ocio orientadas principalmente a niños y jóvenes, aunque abiertas a toda la familia, con el objetivo de fomentar el juego, la participación y la convivencia vecinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  5. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano por los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano por los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos

Las Palmas de Gran Canaria abre dos nuevas convocatorias para el cuerpo de Bomberos: estas son las plazas disponibles y los requisitos

Un experto de la Cámara de Comercio de España lanza una advertencia: el Puerto de Las Palmas no se puede medir solo por toneladas

Un experto de la Cámara de Comercio de España lanza una advertencia: el Puerto de Las Palmas no se puede medir solo por toneladas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a poner en marcha el ascensor de San José después de tres meses

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a poner en marcha el ascensor de San José después de tres meses

La ULPGC acoge, por primera vez en España, el congreso internacional más importante de las energías sostenibles

La ULPGC acoge, por primera vez en España, el congreso internacional más importante de las energías sostenibles

La pastelería de Gran Canaria con los dulces más originales de la isla: formas sorprendentes y sabores canarios

La pastelería de Gran Canaria con los dulces más originales de la isla: formas sorprendentes y sabores canarios

Vivienda, limpieza y la Capitalidad Europea: los retos Carolina Darias en la recta final de su mandato en Las Palmas de Gran Canaria

Vivienda, limpieza y la Capitalidad Europea: los retos Carolina Darias en la recta final de su mandato en Las Palmas de Gran Canaria

El mapa mundial del Puerto de Las Palmas: 582 conexiones, 283 destinos y 17 navieras

El mapa mundial del Puerto de Las Palmas: 582 conexiones, 283 destinos y 17 navieras
Tracking Pixel Contents