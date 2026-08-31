Ocio
El programa 'Parque Aventura' finaliza su recorrido de verano en Las Palmas de Gran Canaria
El programa 'Parque Aventura' del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concluyó en Las Chumberas, tras recorrer otros cinco espacios públicos del distrito de Ciudad Alta
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto el broche final a ‘Parque Aventura’, el programa de actividades de verano impulsado por la concejalía del Distrito Ciudad Alta para dinamizar los espacios públicos de los barrios durante los meses de julio y agosto.
La última cita tuvo lugar el pasado viernes, 28 de agosto, en la plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, después de que el programa recorriera otros cinco espacios del distrito: la plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico; la plaza Don Benito, en Schamann; la plaza María Madre de la Iglesia, en Residencial Cruz de Piedra; la plaza situada en la calle León XIII, junto a Protección Civil, en El Polvorín; y el Espacio Multideportivo de Las Torres.
La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, destacó que durante el verano "hemos llevado actividades gratuitas a distintos barrios para que los niños, niñas y sus familias pudieran disfrutar de su tiempo libre cerca de casa, compartiendo los espacios públicos y generando puntos de encuentro y convivencia”.
González subrayó que programas como ‘Parque Aventura’ permiten dinamizar los barrios durante el periodo estival y ofrecer alternativas de ocio accesibles para toda la ciudadanía, especialmente para la población infantil y juvenil y agradeció la participación de las familias que se han sumado a las diferentes jornadas.
‘Parque Aventura’ se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto, con actividades celebradas en horario de 17:30 a 19:30 horas. La programación ha incluido propuestas lúdicas y de ocio orientadas principalmente a niños y jóvenes, aunque abiertas a toda la familia, con el objetivo de fomentar el juego, la participación y la convivencia vecinal.
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