Estos son los barrios donde pasarán los puntos limpios móviles en septiembre en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantendrá durante el mes de septiembre el dispositivo itinerante de los Puntos de Acopio Transitorio (PAT), que realizará un total de 110 paradas en diferentes barrios de los cinco distritos del municipio.

El servicio contará con 22 ubicaciones en cada distrito y estará operativo de lunes a viernes, de 11:00 a 17:00 horas. La programación permitirá acercar a los distintos barrios una alternativa gratuita para depositar correctamente residuos voluminosos y escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, evitando su abandono en la vía pública.

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, destacó que los Puntos de Acopio Transitorio acercan a los barrios una alternativa "cómoda y gratuita" para depositar correctamente aquellos residuos que no pueden dejarse en los contenedores habituales. Asimismo, animó a la ciudadanía a utilizar este servicio y colaborar en el cuidado de los espacios públicos.

En estos puntos se pueden depositar muebles y enseres, colchones y somieres, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos e informáticos y piezas de madera y metal. Asimismo, se admite escombro limpio procedente de pequeñas obras domésticas, con un máximo de cinco sacos de 15 kilos cada uno. En cambio, no se aceptan residuos peligrosos, neumáticos, restos vegetales, pinturas, disolventes, aceites, cristales ni otros materiales que requieren un tratamiento específico.

Programación por distritos

Distrito Centro:

Martes 1 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz

Miércoles 2 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112

Jueves 3 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)

Viernes 4 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España

Lunes 7 · Los Tarahales · Ctra. a Los Tarahales, 19 (en el cruce de vías)

Martes 8 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, entre los bloques 5 y 7 (en acera)

Miércoles 9 · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua

Jueves 10 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan

Viernes 11 · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza)

Lunes 14 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes

Martes 15 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo

Miércoles 16 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)

Jueves 17 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3

Viernes 18 · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía

Lunes 21 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)

Martes 22 · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro

Miércoles 23 · San Nicolás · C/ Domingo Guerra del Río, frente al 43 (mover contenedores)

Jueves 24 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11

Viernes 25 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez

Lunes 28 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al 31 (parque)

Martes 29 · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85

Miércoles 30 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, entre los bloques 5 y 7 (en acera)

Distrito Ciudad Alta

Martes 1 · Siete Palmas · Avenida Pintor Felo Monzón con Las Borreras

Miércoles 2 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)

Jueves 3 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111 (en el cruce)

Viernes 4 · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos

Lunes 7 · Polvorín/San Antonio · C/ Deán López Martín con C/ Rafaela Manrique

Martes 8 · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez

Miércoles 9 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12

Jueves 10 · Barranquillo Don Zoilo · C/ Párroco Villar Reina, 50 (plaza junto a la iglesia)

Viernes 11 · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6 (sobre la acera)

Lunes 14 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5 (zona de aparcamiento)

Martes 15 · El Cardón · Ctra. al Cardón con el Camino Viejo del Cardón

Miércoles 16 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2

Jueves 17 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5 (rotonda)

Viernes 18 · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43 (parada de guaguas)

Lunes 21 · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22 (en el cruce)

Martes 22 · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9 (zona terrosa junto a la rotonda del Gran Canaria Arena)

Miércoles 23 · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel (Plaza de la Iglesia de Santa Isabel de Hungría)

Jueves 24 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero, junto al parque de la iglesia

Viernes 25 · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28 (parque)

Lunes 28 · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33

Martes 29 · Parque Central · Avda. Parque Central, 1

Miércoles 30 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2

Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme

Martes 1 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Miércoles 2 · Nueva Isleta · C/ Don Quijote de la Mancha, 2 (en el cruce de vías)

Jueves 3 · Puerto · C/ Ferreras, 16

Viernes 4 · La Minilla Baja · C/ Caracas esquina C/ Valparaíso

Lunes 7 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Martes 8 · Las Coloradas · Avenida Semana de la Pasión (junto al campo de fútbol)

Miércoles 9 · Isleta · Plaza del Pueblo

Jueves 10 · Puerto · C/ Luis Morote con C/ General Vives

Viernes 11 · Isleta · C/ Coronel Rocha, 5 (en el cruce de vías)

Lunes 14 · Mesa y López · C/ Churruca con C/ Salvador Manrique de Lara

Martes 15 · Isleta · C/ Blas de Lezo con C/ Bentagache

Miércoles 16 · Puerto · C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González

Jueves 17 · Guanarteme · C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme

Viernes 18 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Lunes 21 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Martes 22 · Isleta · C/ La Naval (acceso a la Plaza de los Bomberos)

Miércoles 23 · La Minilla Baja · C/ Habana con Bogotá

Jueves 24 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano con C/ Coronel Rocha

Viernes 25 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Lunes 28 · La Minilla Baja · C/ Costa Rica con C/ Jesús Ferrer Jimeno

Martes 29 · Guanarteme · C/ Mario César con C/ Valparaíso

Miércoles 30 · Isleta · C/ Coronel Rocha (acceso a El Confital)

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya

Martes 1 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17 (en el cruce)

Miércoles 2 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud

Jueves 3 · Piletas · C/ Samaria con C/ Bonifacio (junto a la plaza)

Viernes 4 · El Zardo · C/ Camino Martinón Navarro (junto a la plaza)

Lunes 7 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10 (junto al campo de fútbol)

Martes 8 · La Suerte · C/ San Andrés con C/ San Antolín

Miércoles 9 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega ‘Juan Machado’, GC-300

Jueves 10 · Las Perreras · Ctra. a Tamaraceite, frente al 67 (parada de guaguas)

Viernes 11 · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera

Lunes 14 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío (aparcamiento)

Martes 15 · Lomo de Los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4 (en la esquina)

Miércoles 16 · La Milagrosa · Plaza de La Milagrosa

Jueves 17 · Dragonal Alto/Bajo · GC-310 (zona terrosa frente al bar)

Viernes 18 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2 (acceso a Viveros Rocha)

Lunes 21 · Los Giles · C/ San Juan Bosco (en la plaza)

Martes 22 · Ciudad del Campo · C/ Fotógrafo Facundo Rojas Fariña, 119

Miércoles 23 · Cañada Honda · Barranco de Tasarte (entrada al barrio, zona terrosa)

Jueves 24 · Almatriche · C/ Explanada, 9 (parque)

Viernes 25 · Siete Puertas · Barranquillo con Diseminado de Siete Puertas

Lunes 28 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32 (parada de guaguas)

Martes 29 · Llanos de María Rivera · C/ Llanos de María Rivera, 55

Miércoles 30 · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2 (acceso a Viveros Rocha)

Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira

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